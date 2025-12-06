Kolhapur Football Leauge : पाटाकडील ‘अ’चा पेनल्टीवर निर्णायक प्रहार; बालगोपालवर १ - ० मात करून स्पर्धेत मजबूत पाऊल

कोल्हापूर : श्री शाहू छत्रपती के. एस. ए. फुटबॉल लीग ‘ए’ डिव्हीजनमध्ये आज पाटाकडील तालीम मंडळ ‘अ’ने बालगोपाल तालीम मंडळचा एक विरुद्ध शून्य असा, तर सुभाषनगर फुटबॉल क्लबने संध्यामठ तरुण मंडळचा २-१ असा पराभव करीत स्पर्धेत आगेकूच केली..छत्रपती शिवाजी स्टेडियमवर सुरू असलेल्या या स्पर्धेत दुपारच्या सत्रातील दुसरा सामना पाटाकडील ‘अ’ व बालगोपाल तालीम मंडळ यांच्यात सामना रंगला. सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच दोन्ही संघांनी वेगवान चढाया केल्या. पूर्वार्धात पाटाकडीलकडून प्रथमेश हेरेकर, रोहित पवार, नबी खान, महमद सवाद, यश देवणे यांनी बालगोपाल संघावर गोल करण्यासाठी वारंवार चढाया केल्या. .Kolhapur Football League : चौथ्याच मिनिटाला गोल! ‘जुना बुधवार’च्या आक्रमक खेळासमोर ‘दिलबहार’चे इरादे कोसळले; वातावरण मात्र तापलेलेच.तर बालगोपालकडून अभिनव साळोखे, रुद्रेश धुमाळ, सुजित आर. प्रतिक पोवार, देवराज मंडलिक, सनवीर सिंग यांनीही तितक्याच वेगवान चढाया केल्या; पण दोन्ही संघांना गोल करण्यात यश आले नाही. त्यामुळे पूर्वार्ध गोलशून्य बरोबरीत राहिला..उत्तरार्धात पाटाकडील व बालगोपाल संघ गोल करून आघाडी घेण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरले. सामन्यात पाटाकडीलकडून प्रथमेश हेरेकरचा फटका बालगोपालचा गोलरक्षण माजीद अहमदने रोखला. त्यानंतर प्रतीक बदामेच्या पासवर ओंकार मोरेची गोल करण्याची सोपी संधी वाया गेली. .Kolhapur Football League : चौथ्याच मिनिटाला गोल! ‘जुना बुधवार’च्या आक्रमक खेळासमोर ‘दिलबहार’चे इरादे कोसळले; वातावरण मात्र तापलेलेच.सामन्याच्या ४७ व्या मिनिटाला बालगोपालचा गोलरक्षक माजीद अहमदनने पाटाकडीलच्या ओंकार मोरेला गोलक्षेत्रात धोकादायकरीत्या अडविले. याबद्दल मुख्य पंच अजिंक्य गुजर यांनी पाटाकडील संघाला पेनॅल्टी बहाल केली. .यावर अरबाज पेंढारीने अचूक गोल करीत संघाला एक विरुद्ध शून्य अशी आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर बालगोपाल संघाकडून बरोबरी साधण्याचे आटोकाट प्रयत्न झाले; पण पाटाकडीलच्या सजग बचावफळीने त्या निष्प्रभ ठरविल्या. अखेरपर्यंत याच गोलसंख्येवर सामना जिंकला..दुपारच्या सत्रातील पहिला सामना सुभाषनगर फुटबॉल क्लब विरुद्ध संध्यामठ तरुण मंडळ यांच्यात रंगला. सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच सुभाषनगरकडून सुधीर कोटीकला, आर्यन पंदारे, प्रकाश संकपाळ, यश चव्हाण, प्रवीण सुतार यांनी वेगवान चढाया केल्या. सामन्याच्या १३ व्या मिनिटाला त्यात यश आले. .त्यांच्या आर्यन पंदारेने गोल करीत संघाला एक विरुद्ध शून्य गोलची आघाडी मिळवून दिली. या गोलनंतर संध्यामठकडून विक्रम शिंदे, कपिल शिंदे, श्रवण शिंदे, मसुद मुल्ला यांनी बरोबरी साधण्याचे शर्थीचे प्रयत्न केले; पण त्यांना यश आले नाही. उत्तरार्धात संध्यामठकडून कपिल शिंदेने ५१ व्या मिनिटाला मिळालेल्या संधीवर गोल करीत सामन्यात एक विरुद्ध एक अशी बरोबरी साधली. .या गोलनंतर सुभाषनगरकडून वेगवान चढाया केल्या. त्यात सामन्याच्या ६४ व्या मिनिटाला सुधीर कोटीकला याने अचूक गोल नोंदवित संघाला दोन विरुद्ध एक अशी आघाडी मिळवून दिली. या गोलनंतर संध्यामठ तरुण मंडळास बरोबरी साधता आली नाही. परिणामी सामना दोन विरुद्ध एक असा जिंकत सुभाषनगर फुटबॉल क्लबने स्पर्धेत गुणांचीही आघाडी वाढविली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.