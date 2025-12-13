Kolhapur Football League : पिछाडीवरून झुंजार पुनरागमन; इतिफाक आझादच्या फ्री-किकने रंकाळा तालीमचा फुलेवाडीवर २-१ विजय

कोल्हापूर : शाहू छत्रपती के.एस.ए. फुटबॉल लीग वरिष्ठ ‘ए’ डिव्हिजनमध्ये इतिफाक आझादने फ्री किकवर मारलेला चेंडू थेट गोल जाळ्यात विसावला. त्यामुळे रंकाळा तालीम मंडळाने तुल्यबळ फुलेवाडी फुटबॉल क्रीडा मंडळचा चुरशीच्या साखळी सामन्यात दोन विरुद्ध एक अशा गोल फरकाने पराभव केला..छत्रपती शाहू स्टेडीयमवर सुरू असलेल्या या लीगमध्ये आज रंकाळा तालीम मंडळ व फुलेवाडी फुटबॉल क्रीडा मंडळ यांच्यात सामना रंगला. सामन्याच्या सुरुवातीपासून फुलेवाडीकडून वेगवान चढाया झाल्या. .Kolhapur Football League : शाहू छत्रपती स्टेडियमवर फुटबॉलचा जल्लोष; रंकाळाच्या वेगवान खेळाने संध्यामठ हैराण, तर सम्राटनगरने बलाढ्य पाटाकडीलला रोखले!.त्यांच्या सुभाष सिंग, उत्तम राय, दिग्विजय सुतार, सिद्धार्थ पाटील यांनी समन्वय साधत ‘रंकाळा’च्या गोलक्षेत्रात वारंवार चढाया केल्या. त्यामुळे २४ व्या मिनिटाला शिवतेज पाटीलचा स्वयंम गोल झाला आणि त्यामुळे फुलेवाडीच्या खात्यात एक गोलची नोंद झाली. .या गोलनंतर पूर्वार्धात रंकाळा संघावर फुलेवाडी संघाचे वर्चस्व राहिले. रंकाळाकडून कृष्णाज पी. सी., सौरभ मोहिते, मेहराज दिन, सोहम निकम, साई कदम यांनी गोल करून सामन्यात पुनरागमन करण्यासाठी चढाया केल्या; पण त्यांच्या चढाया फुलेवाडीच्या बचावफळीने निष्प्रभ ठरविल्या. पूर्वार्धात फुलेवाडी संघाकडे एक विरुद्ध शून्य अशी आघाडी राहिली..Kolhapur Football League : केएसए ‘ए’ डिव्हिजनमध्ये खंडोबा तालीमची धडाकेबाज कामगिरी! पिछाडीतून ४–२ विजय, बालगोपाल धुळीस मिळाला.उत्तरार्धात रंकाळा संघ बरोबरी साधण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरला. त्यांच्या कृष्णाज पी. सी., सोहम निकम, सौरभ मोहिते इतिफाक आझाद, साई कदम यांनी वेगवान चढाया केल्या. त्या फुलेवाडी संघाच्या बचावफळीने परतवून लावल्या. .सामन्याच्या ५७ व्या मिनिटाला रंकाळाच्या कृष्णाज पी. सी.ने फुलेवाडीच्या गोलक्षेत्रात झालेल्या गोंधळात गोल करीत सामना एक विरुद्ध एक असा बरोबरीत आणला. त्याच्या या गोलनंतर रंकाळा संघाकडून सोहम निकम, सौरभ मोहिते, मेहराज दिन, साई कदम यांनी योग्य समन्वय साधत वेगवान चाली रचल्या. .सामन्याचा निकाल टायब्रेकरवर लागेल, असा उपस्थित प्रेक्षकांचा अंदाज होता. मात्र, फुलेवाडी संघाच्या मोठ्या गोलक्षेत्राबाहेर रंकाळा संघाच्या आघाडीच्या खेळाडूस अवैधरीत्या अडवले. त्यामुळे पंचांनी रंकाळा संघाला फ्रीकिक दिली. .यावर रंकाळच्या इतिफाक आझादने थेट मारलेला फटका गोल जाळ्यात गेला. त्यामुळे रंकाळा संघाला दोन विरुद्ध एक अशी आघाडी मिळाली. अखेरपर्यंत हीच आघाडी कायम राखण्यास रंकाळा संघ यशस्वी ठरला. विशेष म्हणजे पिछाडीवरून पुनरागमन करीत रंकाळा तालीम मंडळने सामना जिंकला..पाटाकडील ‘अ’ संघाला दंडबुधवारी (ता. १०) पाटाकडील तालीम मंडळ ‘अ’ विरुद्ध वेताळमाळ तालीम मंडळ यांच्यात सामना झाला. या सामन्यापूर्वी पाटाकडील संघाने के.एस.ए. नियमावली क्रमांक १० चा भंग केला. याबद्दल संघाला दोन हजार रुपये दंड करण्यात आला. हा दंड तिकीट विक्रीतील हिश्श्यातून घेतला जाणार आहे..आजचे सामनेदु. १.३० वा. ः उत्तरेश्वर प्रासादिक वाघाची तालीम मंडळ विरुद्ध सुभाषनगर फुटबॉल क्लबदु. ४.०० वा. ः संयुक्त जुना बुधवार पेठ सेवाभावी संस्था विरुद्ध बालगोपाल तालीम मंडळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.