Kolhapur Football League : पिछाडीवरून झुंजार पुनरागमन; इतिफाक आझादच्या फ्री-किकने रंकाळा तालीमचा फुलेवाडीवर २-१ विजय

KSA League Rangala Talim : पहिल्या सत्रात फुलेवाडीचे वर्चस्व असले तरी उत्तरार्धात रंकाळा तालीमने खेळाचा बाजच बदलला
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : शाहू छत्रपती के.एस.ए. फुटबॉल लीग वरिष्ठ ‘ए’ डिव्‍हिजनमध्ये इतिफाक आझादने फ्री किकवर मारलेला चेंडू थेट गोल जाळ्यात विसावला. त्यामुळे रंकाळा तालीम मंडळाने तुल्यबळ फुलेवाडी फुटबॉल क्रीडा मंडळचा चुरशीच्या साखळी सामन्यात दोन विरुद्ध एक अशा गोल फरकाने पराभव केला.

