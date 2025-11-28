Kolhapur Football Season : ‘मैदानावर ईर्ष्या, बाहेर शिस्त’ प्रिया पाटील यांचा कडक इशारा; फुटबॉल हंगामात कायदा मोडला तर थेट गुन्हा!

कोल्हापूर : ‘फुटबॉल मैदानावरील ईर्ष्या मैदानावरच संपवा. त्यातून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर थेट गुन्हा दाखल करण्यात येईल. कोणाचीही गय केली जाणार नाही. सोशल मीडियावर प्रक्षोभक मेसेज करणारे तसेच मैदानावर अश्लील हावभाव करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल’, असा सज्जड दम पोलिस उपअधीक्षक प्रिया पाटील यांनी आज येथे दिला..कोल्हापूर स्पोर्टस् असोसिएशन (केएसए) व पोलिस प्रशासनातर्फे यंदा एक डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या फुटबॉल हंगामाच्या पार्श्र्वभूमीवर आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. केएसएच्या छत्रपती शाहू स्टेडियमवर बैठकीचे आयोजन केले होते..Kolhapur News : दीड वर्षांच्या पायपीटीनंतर संतापाचा स्फोट; रस्ता बंद केल्याच्या निषेधार्थ ग्रामस्थांचा विमानतळावर धडक मोर्चा.पाटील म्हणाल्या, ‘केएसएकडून हुल्लडबाजांवर कडक कारवाईची अंमलबजावणी झाली, तर पोलिस प्रशासनाला हस्तक्षेप करण्याची गरज भासणार नाही. पंचांनी समतोल निर्णय घ्यावेत. खेळाडू किंवा समर्थकांचा जल्लोष कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणार असेल, तर कोणाचीही गय केली जाणार नाही. .तसेच कोणाचा हस्तक्षेप झाला तरी मागे हटणार नाही. सोशल मीडियावर प्रक्षोभक रिल्स ठेवणाऱ्यांचाही समाचार घेतला जाईल. कोणाचे करिअर खराब करण्याचा आमचा उद्देश नाही. मात्र, जो चुकेल त्याच्यावर कारवाई करण्यात तडजोड केली जाणार नाही..Kolhapur News : उसाच्या पिकातून थेट अंगणात गवा! गगनबावड्यातील जरगी गावात सकाळच्या घटनेने ग्रामस्थांचे हृदय थरथरले.केएसएचे अध्यक्ष मालोजीराजे छत्रपती म्हणाले, ‘पोलिस प्रशासनाला कारवाई करायला लागू नये, असा खेळ मैदानात व मैदानाबाहेर झाला पाहिजे. पंचांचा निर्णय अंतिम मानून खेळ करावा. खेळाडूंनी त्यांची मर्यादा सोडू नये. .गेल्या दोन वर्षांत त्यांच्या वर्तनामुळे हुल्लडबाजी वाढल्याचे दिसले आहे. त्यामुळे चूक झाली तर कारवाई होणारच. कोण कोणत्या संघाचा आहे, हे पाहिले जाणार नाही. नियमाला धरून खेळ करण्यावर सर्वांनी लक्ष केंद्रित करावे.’.यावेळी जुना राजवाडा पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक किरण लोंढे, केएसएचे सरचिटणीस माणिक मंडलिक, प्रा. अमर सासने, राजेंद्र दळवी, विश्वास कांबळे, संभाजी पाटील-मांगोरे, नितीन जाधव उपस्थित होते..एखाद्या खेळाडूला त्रास दिल्यास कारवाईएखाद्या खेळाडूने कोणत्या संघाकडून खेळायचे, हा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. तो अमूक एका संघाकडूनच का खेळतोय, याबाबत त्याच्या कुटुंबीयांना त्रास दिल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल. गुन्हे दाखल करताना कोणाचेही ऐकून घेणार नाही. पंचांच्या निर्णयावर कोणीही वाद घालू नये, असा स्पष्ट इशारा जुना राजवाडा पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक किरण लोंढे यांनी दिला..पोलिस प्रशासनाकडून आलेल्या सूचना...चषक जिंकल्यानंतर मिरवणूक काढता येणार नाही.मिरवणुकीच्या परवानगीसाठीही येऊ नका.अश्लील हावभाव करणाऱ्या प्रेक्षकांवर कडक कारवाई होणार.गुटखा, मावा, खाद्यपदार्थ व पाण्याच्या बाटल्या स्टेडियममध्ये आणण्यास प्रतिबंध करा.केएसएच्या नियमावलीचे काटेकोरपणे पालन करा.सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची संख्या वाढवा.दंगा झाला तर मंडळांवर गुन्हा दाखल करणार.सीसीटीव्ही फुटेज पाहून गुन्हे दाखल करणार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.