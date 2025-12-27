Fox Attack in Kolhapur : भरवस्तीत कोल्ह्याचा धुमाकूळ; नागरिकांवर हल्ला, थरारनाट्यानंतर पकडलेल्या कोल्ह्याचा मृत्यू

कोल्हापूर : कदमवाडी येथील विठ्ठल मंदिर चौकातील भरवस्तीत शुक्रवारी रात्री आलेल्या कोल्ह्यामुळे (Fox Attack in Kolhapur) धावपळ उडाली. एका घरात लपलेल्या कोल्ह्याने बाहेर जमलेल्या जमावातील व्यक्तीवर हल्ला केला. .जखमीस उपस्थितांनी तातडीने सीपीआरमध्ये दाखल केले. त्यांचे नाव समजू शकले नाही. कोल्ह्याला जेरबंद करण्यास गेलेले अग्निशमन दलाचे कर्मचारी सुशांत पोवार किरकोळ जखमी झाले. त्यांच्यावर कसबा बावडा येथील सेवा रुग्णालयात उपचार झाले. तब्बल पाऊणतासाच्या थरारनाट्यानंतर अग्निशमन दलाचे जवान, वन विभागाचे कर्मचारी व छत्रपती वाईल्ड फाउंडेशनच्या सदस्यांनी कोल्ह्याला जेरबंद केले..दरम्यान, पकडलेल्या कोल्ह्याला वनविभागाच्या ताब्यात देताना त्याचा मृत्यू झाल्याचे निदर्शनास आले. कदमवाडीतील विठ्ठल मंदिर चौकात रात्री आठच्या सुमारास कोल्हा येऊन एका घरात बसल्याची बातमी वाऱ्यासारखी परिसरात पसरली. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. काही वेळातच या ठिकाणी दीडशे ते दोनशेजणांचा जमाव जमला. त्यांच्या आरडा ओरड्याने घरात लपलेला कोल्हा बाहेर येऊन वाट दिसेल तिकडे धावू लागला. त्याचवेळी जमावातील एका व्यक्तीवर त्याने हल्ला करीत चावा घेतला..नागपुरात मध्यरात्री थरार! आईच्या कुशीतून बाळाला उचललं, चिमुकलीच्या शरीराचे लचके तोडत प्राण्याने छातीसह खाल्ले दोन्ही हात.दरम्यान, कोल्हा आल्याची वर्दी स्थानिक अग्निशमन विभागाला मिळाली. काही वेळातच मुख्य अग्निशमन अधिकारी मनीष रणभिसे यांच्यासह कसबा बावडा अग्निशमन विभागाचे स्थानक अधिकारी विजय सुतार, फायरमन आशीष माळी, सुनील यादव, कर्मचारी सुशांत पवार ॲनिमल कॅचरसह अग्निशमन विभागाचे वाहन घेऊन दाखल झाले. त्याचवेळी छत्रपती वाईल्ड फाउंडेशनचे ओंकार भोसले व वनविभागाचे कर्मचारीही आले. त्यानंतर त्यांनी कोल्ह्याला पकडण्यासाठी संयुक्तरीत्या मोहीम सुरू केली. जवळपास पाऊण तास मोहीम सुरू होती..अखेर अग्शिशमन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी ॲनिमल कॅचरच्या साह्याने कोल्ह्याला जेरबंद केले. त्याला पकडताना अग्निशमन विभागाचे कर्मचारी सुशांत पवार यांच्या हाताला कोल्ह्याचा दात लागून ते जखमी झाले. कोल्ह्याला अग्निशमन दलाच्या वाहनातून रमणमळा येथील वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात देण्यात आले. कोल्हा पकडल्याने नागरिकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला..नागरिकांनी सावधानता बाळगावीसध्या ऊस तोडणी सुरू असल्याने शेतातून कोल्हे बाहेर पडत आहेत. त्यामुळे ते भरवस्तीत घुसत असल्याचे दिसत आहे. तरी नागरिकांनी सावधानता बाळगावी. तसेच कोल्हा दिसल्यास भयभीत होऊन न जाता तत्काळ अग्निशमन विभागाला कळवावे. त्याला मारण्याचा प्रयत्न करू नये, असे आवाहन अग्निशमन विभागाने केले आहे..भूकेमुळे की धावपळीने मृत्यू?दरम्यान, कोल्ह्याचा मृत्यू धावपळीमुळे झाला की भुकेमुळे, हे समजू शकले नाही. याबाबत वनविभागाचे वनक्षेत्रपाल नंदकुमार नलवडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले, ‘कोल्हा मृत झाला आहे; परंतु त्याचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला, आज (ता. २७) शवविच्छेदन झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.