Kolhapur Fraud Case : कोल्हापुरातील मित्रांनी मिळून मित्राला गंडवल, लग्न लावून देतो म्हणून हजारो रुपये उकळले; चित्रपटाला लाजवेल अशी आहे कथा

Friends cheated friend marriage scam : लग्नाचे आमिष दाखवून दोन एजंटांनी गोलिवडे (ता. पन्हाळा) येथील तरुणाची आर्थिक फसवणूक केली. प्रवीण अतिग्रे असे फसवणूक झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. याप्रकरणी पन्हाळा पोलिसांनी पृथ्वीराज शहाजी भोसले (वय ३१, रा. तेलवे, ता. पन्हाळा) व विकास अर्जुन चौगुले (वय ३० रा. कोतोली ता. पन्हाळा) यांना अटक केली. त्यांना येथील न्यायालयात हजर केले असता संशयितांना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली..प्रवीण अतिग्रे हा भैरवनाथ देवालयाचा पुजारी असून त्याचे लग्न ठरत नव्हते. याचा फायदा घेत त्याला तुझे लग्न जमवून देतो, असे आश्वासन देत पृथ्वीराज व विकास या दोघांनी त्याला जाळ्यात ओढले. मार्च २०२५ मध्ये प्रवीणला संशयितांनी एका मुलीचा फोटो दाखवला. पसंती झाल्यानंतर लग्न ठरल्याचा खोटा बनाव केला. तेथूनच फसवणुकीला सुरुवात झाली..प्रथम संशयितांनी प्रवीणला मुलीला वडील नाहीत, त्यामुळे तिच्या चुलत्याला आणि भावाला पैसे द्यावे लागतील, मुलीच्या मामाला पैशाची गरज असून ते पैसे परत देतील, असे सांगून पैसे घेतले. नंतर पॉलिश करायला दिलेले मुलीचे चार तोळ्यांचे सोने आणण्यासाठी १५ हजार रुपये घेतले. नंतर संशयितांनी स्वत:च दुकानात जाऊन लग्नाचा बस्ता काढला व त्याचे पैसे घेतले..नरसोबाचीवाडीत नारायण शांती करून आठ हजार घेतले. त्यानंतर मुलीची आजी मयत झाली असे सांगून लग्न तीन मे २०२५ पर्यंत पुढे ढकलले. एक मे ला लग्न करायचे असे सांगितल्यानंतर संबंधित तरुणाने बाशिंगसह सर्व खरेदी केली आणि अचानक दोन मे ला मुलगी लग्नाला तयार नाही, असे सांगत अजून महिनाभर थांबावे लागेल, अशी थाप मारली.