Kolhapur Rumours : इंधन टंचाईच्या अफवांनी पेट्रोल पंपांवर गर्दी; प्रशासनाचे स्पष्ट आवाहन, पुरेसा साठा उपलब्ध

कोल्हापूर : 'सध्या आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाच्या तणावपूर्ण पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात इंधन तुटवडा निर्माण झाल्याची अफवा काही ठिकाणी पसरत आहे. यामुळे जिल्ह्यातील अनेक पेट्रोल पंपांवर वाहनांमध्ये अतिरिक्त स्वरूपात इंधन साठवण्यासाठी नागरिकांची गर्दी होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. .परंतु, अशी कोणतीही टंचाई नसून नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये', असे आवाहन जिल्हा पुरवठा अधिकारी मोहिनी चव्हाण यांनी आज प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले. जिल्ह्यामध्ये पेट्रोल व डिझेलचा साठा सध्यस्थितीत पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असून, इंधन पुरवठा सुरळीत सुरू आहे. .Bidkin News : इस्त्राईल–इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर बिडकीनमध्ये इंधनासाठी वाहनांची झुंबड.सर्व पेट्रोल पंपांवर नियमानुसार इंधनाचा पुरवठा सुरू आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाऊन पेट्रोल पंपांवर अनावश्यक गर्दी करू नये. नागरिकांनी कोणत्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीसाठी जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधावा. .चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला..Israel-Iran war: इस्त्राईल–इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात पेट्रोल-डिझेल संपणार; अफवांमुळे पंपांवर वाहनधारकांच्या रांगा.