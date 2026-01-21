Kolhapur Gaganbavda Road Accident : कोल्हापूर -गगनबावडा मार्गावर भीषण अपघात, कुटुंबाचा आधार असलेल्या २४ वर्षांचा सौरभचा मृत्यू..., मित्रही गंभीर

Youth Killed In Road Accident Kolhapur : (कुंडलिक पाटील) : कोल्हापूर गगनबावडा मुख्य मार्गावर खुपिरे हद्दीत दुचाकीची मालवाहतूक टेम्पोला जोरात धडक झाली. यामध्ये तरुणाच्या डोक्याला गंभीर दुखापत होऊन तो जागीच ठार झाला. सौरभ संजय सुतार वय २४ रा.खुपिरे असे त्याचे नाव आहे. तर त्याचा मित्र आकाश सर्जेराव सुतार वय २४ हा गंभीर जखमी झाला आहे.रात्री साडेअकरा वाजता हा अपघात झाला , वर्दी पोलीस पाटील सविता शिवाजी गुरव यांनी दिल्यानंतर घटनेची नोंद करवीर पोलिसात झाली आहे..घटनास्थळ व पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार,खुपिरे येथील सौरभ संजीव सुतार व त्याचा मित्र आकाश सर्जेराव सुतार खुपिरे गावाकडे येत होते. याचवेळी कोल्हापूरहून गोव्या कडे छोटा मालवाहतूक टेम्पो जात होता. साडेअकराच्या दरम्यान कोल्हापूर गगनबावडा मुख्य मार्गावर एका खाजगी पेट्रोल पंपा समोर दुचाकीची मालवाहतूक टेम्पोला जोरात धडक झाली..यामध्ये सौरभ सुतार यांच्या डोक्याला गंभीर इजा झाली आणि तो जागीच ठार झाला होता. तसेच त्याचा मित्र आकाश सुतार हा गंभीर जखमी झाला होता. तातडीने दोघांना उपचारासाठी १०८ नंबर ॲम्बुलन्स ने कोल्हापूर सीपीआर मध्ये पाठवण्यात आले. दरम्यान उपचारापूर्वीच सौरभ सुतार यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले..Kolhapur ZP : बांधकाम समितीपासून अध्यक्षपदापर्यंतचा प्रवास; बाबासाहेब पाटील-सरूडकर यांनी घडवले जिल्हा परिषदेचे सुवर्णपान .कोल्हापूर गगनबावडा मार्गावर रस्त्याचे रुंदीकरण सुरू आहे. रस्ता रुंदीकरणाची काम सुरू असतानाच अपघातांची मालिका सुरू आहे.अनेक ठिकाणी ब्लॅक स्पॉट आहेत, या ठिकाणी स्पीड ब्रेकर रेम्बलर पांढरे पट्टे मारणे गरजेचे आहे. गावाच्या ठिकाणी पथदिवे लावलेले नाहीत,यामुळे अपघात होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.