कोल्हापूर

Kolhapur Highway Protest : 'आमची जमीन परत द्या, नाहीतर आम्हाला जेसीबीखाली घालून मारून टाका'; कोल्हापुरात शेतकरी आक्रमक, महामार्गाचे काम पाडले बंद

Farmers Stop Kolhapur-Gaganbawda Highway Construction : जमीन संपादनाची भरपाई न मिळाल्याने कोल्हापुरातील शेतकऱ्यांनी महामार्गाचे काम बंद पाडत तीव्र आंदोलन केले.
Why Kolhapur farmers stopped highway construction work

Why Kolhapur farmers stopped highway construction work

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : "आमची शेती गेली, तीन वर्ष झाली तरी भरपाई मिळालेली नाही. आता आम्ही खाणार काय आणि जगणार कसे? आमची जमीन तरी परत द्या, नाहीतर आम्हाला थेट जेसीबी मशीनखाली घालून मारून टाका!" अशा अत्यंत संतप्त भावना व्यक्त करत दोनवडे आणि साबळेवाडी येथील शेतकऱ्यांनी कोल्हापूर-गगनबावडा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम आज बंद पाडले.

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