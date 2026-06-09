Kolhapur Highway Protest : 'आमची जमीन परत द्या, नाहीतर आम्हाला जेसीबीखाली घालून मारून टाका'; कोल्हापुरात शेतकरी आक्रमक, महामार्गाचे काम पाडले बंद

कोल्हापूर : "आमची शेती गेली, तीन वर्ष झाली तरी भरपाई मिळालेली नाही. आता आम्ही खाणार काय आणि जगणार कसे? आमची जमीन तरी परत द्या, नाहीतर आम्हाला थेट जेसीबी मशीनखाली घालून मारून टाका!" अशा अत्यंत संतप्त भावना व्यक्त करत दोनवडे आणि साबळेवाडी येथील शेतकऱ्यांनी कोल्हापूर-गगनबावडा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम आज बंद पाडले..बालिंगा ते दोनवडे दरम्यान भोगावती नदीवरील पूल आणि रस्ता रुंदीकरणासाठी येथील पाच शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासून प्रशासनाकडून केवळ 'तारीख पे तारीख' मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचा संयम सुटला. पावसाळा सुरू होऊनही शेतात जाण्यासाठी पर्यायी रस्ता न दिल्याने आणि भरपाई रखडल्याने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे..Sangli Farmer : 20 वर्षांपूर्वी शेतकऱ्याची 50 फूट खोल विहिरीत पडलेली 4 तोळ्यांची सोनसाखळी; मेटल डिटेक्टरने शोधली, 2006 आणि आताची सोन्याची किंमत वाचून थक्क व्हाल.आज संतप्त शेतकऱ्यांनी महामार्गाचे काम रोखत प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित इन्चार्ज मदन पाटील, संदीप यादव आणि नितीन पाटील या अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. जोपर्यंत हक्काची भरपाई मिळत नाही, तोपर्यंत काम सुरू करू देणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा बाबासोा मोहिते, पांडुरंग नलवडे यांच्यासह उपस्थित शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.."पाच गटांतील जमिनींपैकी एका शेतकऱ्याला भरपाई मिळाली आहे, तर दुसऱ्या शेतकऱ्याचा आदेश झाला आहे. उर्वरित तीन गटांतील शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईची कारवाई सध्या प्रशासकीय पातळीवर सुरू आहे."-शुभम पाटील, कनिष्ठ अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.