Kolhapur Accident News : कोल्हापूर गगनबावडा राष्ट्रीय मार्गावर भीषण अपघात, दूध वाहतूक टेम्पोचा ब्रेक फेल; तीन दुचाकीला उडविले

Milk Tempo Brake Failure Accident : (कुंडलिक पाटील): कोल्हापूर गगनबावडा मार्गावर बालिंगा तालुका करवीर येथे दूध वाहतूक करणाऱ्या टेम्पोचा ब्रेक फेल झाला आणि टेम्पो वरील चालकाचा ताबा सुटला. प्रसंगावधान राखत चालकाने टेम्पो झाडाच्या दिशेने वळविला ,यावेळी उभा केलेल्या तीन दुचाकी गाड्यांना उडवीले, या अपघातात टेम्पोच्या पुढील भागाचा चक्का चुरा झाला व दुचाकी गाड्यांचे नुकसान झाले, अपघातात सुदैवाने कोणतीही जीवित्त झाली नाही. साडे अकरा वाजता ही घटना घडली. घटनास्थळी काही वेळ वाहतुकीची कोंडी झाली..घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार, दूध वाहतूक करणारा टेम्पो चालक संतोष पाटील वय २७ रा.भामटे हा दूध संघामध्ये घालून टेम्पो कोल्हापूरहून कळंबे तर्फ कळे येथे जात होता .बालिंगा ता करवीर येथे टेम्पोचा अचानक ब्रेक फेल झाला, आणि टेम्पो वरील ताबा सुटला. चमकाने भरघाव धावणारा टेम्पो मनुष्य गर्दी नसलेल्या ठिकाणी झाडाचे दिशेने वळविला, मात्र यावेळी रस्त्याच्या कडेला लावलेला विजेचा डिजिटल बोर्ड व तीन दुचाकीवगाड्यांना टेम्पो ने उडवले, तसेच विक्रीला ठेवलेल्या पाण्याच्या टाक्या उडवून दिल्या,आणि टेम्पो झाडावर जाऊन आदळला .यावेळी सुदैवाने दुकानात घुसला नाही किंवा कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. घटनास्थळी काही वेळ वाहतुकीची कोंडी झाली होती..मात्र टेम्पोचे पुढील भागाचा चक्का चुरा झाला व गाड्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. घटनास्थळी पोलिसांचा पंचनामा सुरू होता. दुचाकीचे नुकसान झालेल्यांमध्ये भाऊ सुतार, सुलतान शेख, अकबर शेख यांच्या दुचाकी गाड्यांचा समावेश आहे. कोल्हापूर गगनबावडा मार्गावर दूध वाहतूक करणारे टेम्पो, दूध वेळेवर पोचवण्यासाठी भरघाव टेम्पो चालवत असतात. यामुळे सकाळी अपघाताला निमंत्रण देणारी पळापळी पाहायला मिळते..Kolhapur Tragic Incident : घरात कोणालाही आपल्या मनातलं सांगितलं नाही, बारावीच्या विद्यार्थ्यांने थेट उचललं टोकाचं पाऊल.रुंदीकरण सुरू असतानाच रस्त्यावर अतिक्रमण...कोल्हापूर गगनबावडा मार्गावर रस्त्याचे रुंदीकरण सुरू आहे. फुलेवाडी नाका ते बालिंगा दरम्यान दुकानदार व्यवसायिकांनी रस्ता व गटारी यावर अतिक्रमण करून पाण्याची टाकी, बोर्ड ,पाईप ठेवले आहेत. रस्त्याच्या कडेला वाहने लावलेले असतात त्यामुळे गर्दी होऊन, वाहतुकीची कोंडी होणे आणि अतिक्रमण झाल्याने अरुंद रस्त्यामुळे अपघाताला निमंत्रण देणाऱ्या घटना घडत आहेत. याबाबत अनेकदा राष्ट्रीय महामार्ग कनिष्ठ अभियंता यांच्याशी संपर्क साधला असता लवकरच अतिक्रमण काढले जाणार असे फक्त आश्वासन दिले जाते,कारवाई मात्र शून्य आहे..