Kolhapur Ganesh Idol Collapse : कोल्हापुरात मानाची २१ फुटी गणेशमुर्ती कोसळली, वीजवाहिनीचा धक्का लागला अन् गोखले कॉलेज चौकातील घटना

21 Feet Ganesh Idol Kolhapur : विसर्जन मिरवणुकीत मार्गस्थ झालेली वाय. पी. पोवार नगर मंडळाची २१ फुटी गणेशमूर्ती आज (ता.25) शुक्रवारी सकाळी सव्वादहा वाजता गोखले कॉलेज चौकात अचानक कोसळली. मूर्तीला मार्गावरील विद्युत तारेचा स्पर्श झाल्याने ही दुर्घटना घडल्याचे सांगण्यात आले. सुदैवाने या घटनेत कोणीही जखमी झाले नाही..वाय. पी. पोवार नगर येथून गणेशमूर्ती ट्रॅक्टर ट्रॉलीतून विसर्जनासाठी नेण्यात येत होती. मूर्ती एका पायावर असून झुकलेल्या अवस्थेत होती. गोखले कॉलेज चौकात आल्यानंतर विद्युत तारेचा स्पर्श होताच काही क्षणांत मूर्ती रस्त्यावर कोसळली. मूर्ती कोसळताच मिरवणुकीत एकच गोंधळ उडाला..घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी गर्दीवर नियंत्रण मिळविले. त्यानंतर मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी क्रेनच्या सहाय्याने मूर्ती रस्त्याच्या बाजूला केली. विसर्जन मार्गावरील विद्युत तारा तसेच झाडांच्या फांद्या हटविण्याबाबत महावितरणकडे मंडळाने विनंती केली होती. मात्र, त्याची पूर्तता न झाल्याने दुर्घटना घडल्याचा आरोप मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी केला..Maharashtra Ganesh Visarjan Live: मानाच्या गणपतींच्या विसर्जन मिरवणुकीत स्व-रूपवर्धिणी मल्लखांब पथकाचे थरारक सादरीकरण.दरम्यान, महावितरणने हा आरोप फेटाळला आहे. विसर्जन मार्गावरील आवश्यक कामे पूर्ण करण्यात आली होती. तसेच मिरवणुकीदरम्यान महावितरणचे पथक उपस्थित होते आणि मंडळाला मार्गात आवश्यक सहकार्य करण्यात आल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.