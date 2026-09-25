कोल्हापूर

Kolhapur Ganesh Idol Collapse : कोल्हापुरात मानाची २१ फुटी गणेशमुर्ती कोसळली, वीजवाहिनीचा धक्का लागला अन् गोखले कॉलेज चौकातील घटना

Kolhapur Ganesh Visarjan : कोल्हापुरातील गोखले कॉलेज चौकात विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान २१ फुटी गणेशमूर्ती कोसळली. वीजवाहिनीचा धक्का लागल्यानंतर ही दुर्घटना घडल्याची माहिती.
Kolhapur Ganesh Idol Collapse Visarjan

Kolhapur Ganesh Idol Collapse Visarjan

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

21 Feet Ganesh Idol Kolhapur : विसर्जन मिरवणुकीत मार्गस्थ झालेली वाय. पी. पोवार नगर मंडळाची २१ फुटी गणेशमूर्ती आज (ता.25) शुक्रवारी सकाळी सव्वादहा वाजता गोखले कॉलेज चौकात अचानक कोसळली. मूर्तीला मार्गावरील विद्युत तारेचा स्पर्श झाल्याने ही दुर्घटना घडल्याचे सांगण्यात आले. सुदैवाने या घटनेत कोणीही जखमी झाले नाही.

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