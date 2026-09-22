Kolhapur Ganeshotsav: ऐतिहासिक, थरारक देखाव्यांनी वेधले लक्ष; सामाजिक समस्यांवर भाष्य अन् प्रबोधनाचा संदेशही.

कोल्हापूर: गणेशोत्सवाच्या उत्साहात आज शहरातील प्रमुख मंडळांच्या गणेशमूर्तींचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली. आकर्षक विद्युत रोषणाई, देखण्या गणेशमूर्ती आणि विविध विषयांवरील सजीव देखाव्यांनी भाविकांचे लक्ष वेधून घेतले. देशभक्ती, सामाजिक प्रबोधन, ऐतिहासिक प्रसंग, क्रांतिकारी महापुरुषांचे जीवनकार्य, तसेच ‘भुतांची गुहा’ यासारखे विविध विषयांवरील देखावे पाहण्यासाठी राजारामपुरी, शाहूपुरी, मंगळवार पेठ, शिवाजी पेठ आणि सायबर परिसरात भाविकांची अक्षरशः झुंबड उडाली. .गणेश दर्शनासाठी दुपारपासूनच शहरातील विविध भागांतून नागरिक कुटुंबासह बाहेर पडले होते. सायंकाळनंतर गर्दीचा ओघ वाढत गेला. महिला, पुरुष, ज्येष्ठ नागरिक, युवक आणि लहान मुलांसह संपूर्ण कुटुंब मंडळांच्या देखाव्यांचा आनंद घेताना दिसत होते. काही ठिकाणी आकर्षक विद्युत रोषणाई आणि भव्य सजावटीमुळे परिसराचे रूपच पालटले होते.यंदाच्या गणेशोत्सवात मंडळांनी केवळ मनोरंजनाला प्राधान्य न देता सामाजिक आणि ऐतिहासिक विषयांना देखाव्यांच्या माध्यमातून प्रभावीपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. .देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात योगदान देणारे क्रांतिकारी, समाजसुधारक आणि महापुरुषांच्या कार्याची माहिती देणारे सजीव देखावे नागरिकांचे विशेष आकर्षण ठरले. सामाजिक समस्यांवर भाष्य करणाऱ्या देखाव्यांतून प्रबोधनाचा संदेशही देण्यात आला.काही मंडळांनी थरारक आणि रहस्यमय वातावरणाची निर्मिती करून ‘भुतांची गुहा’ यांसारखे देखावे उभारले. या देखाव्यांपुढे लहान मुलांसह तरुणांची मोठी गर्दी झाली. मोबाईलमध्ये छायाचित्रे आणि व्हिडिओ टिपण्यासाठी नागरिकांची लगबग सुरू होती..गणेशमूर्तींचे दर्शन घेतल्यानंतर भाविकांनी विविध खाद्यपदार्थांच्या स्टॉलवरही गर्दी केली. शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर वाहनांची वर्दळ वाढल्याने काही ठिकाणी वाहतुकीचा वेग मंदावला. पोलिस आणि स्वयंसेवकांकडून वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. मात्र, हुल्लडबाज दुचाकीस्वारांमुळे भाविकांच्या आनंदावर विरजण टाकण्याचे काम केले जात होते.मोठ्या गणेशमूर्तींजवळ हवा अधिक बंदोबस्तगर्दी हटविण्यासाठी पोलिसांकडून भाविकांना आवाहन केले जात होते. यामध्ये ज्यांना सजीव देखावे, गणेशमूर्ती पाहायची आहे, त्या लोकांकडून त्यांच्या आवाहनाचे पालन केले जात होते. मात्र, हुल्लडबाजांवर अंकुश ठेवण्यात अडचणी येत होत्या. अशा वेळेला मोठ्या गणेशमूर्ती किंवा सजीव देखाव्यांजवळ अधिकची पोलिस कुमक ठेवावी लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.