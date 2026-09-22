Kolhapur Ganeshotsav : ढोल-ताशा पथक, लेझीमला तरुणाईचा ‘ताल’;पारंपरिक ठेक्यावर नवी पिढी स्वार; मानधनाची अपेक्षा न ठेवता उपक्रमांत सहभाग

कोल्हापूर : गणेशोत्सवाच्या मिरवणुकीत पारंपरिक वाद्यांचा नाद घुमला की, वातावरणात उत्साह संचारतो. या पारंपरिक ठेक्याला आता जेन झीच्या सहभागाची साथ मिळत आहे. ढोल पथकांपासून लेझीम, हलगी, झांज व अन्य पारंपरिक वाद्यांचा कडकडाट करण्यासाठी युवक-युवतींचा सहभाग वाढत आहे. अनेकजण मानधनाची अपेक्षा न ठेवता केवळ गणेशोत्सवाविषयीची आस्था, मित्रांचा समूह व कलेची आवड यामुळे उपक्रमांत सहभाग नोंदवत आहेत..पूर्वी मिरवणुकीत वाद्य वाजविणे, ही काही ठरावीक मंडळींची जबाबदारी मानली जात होती. आता मात्र महाविद्यालयीन विद्यार्थी, तरुण नोकरी-व्यवसाय सांभाळून सरावासाठी वेळ देत आहेत. ढोल-ताशा पथकात सहभागी होण्यासाठी तालाचे प्रशिक्षण, नियमित सराव व शारीरिक तयारी केली जाते. लेझीममध्येही ताल, शिस्त व समूहातील समन्वयाला महत्त्व दिले जाते. या सहभागात मित्र-मैत्रिणींचा प्रभावासह नवे काहीतरी शिकण्याची नव्या पिढीतील आस ही कारणे दिसून येतात. सरावाच्या निमित्ताने ओळखी निर्माण होतात. .Premium|Ganeshotsav DJ Ban : ढोल-ताशा,‘डीजे’चं अर्थकारण.गणेशोत्सवाच्या काळात समूहभावनेचा अनुभव आपोआप मिळतो. या पथकांत सहभागी होणाऱ्या युवक-युवतींना मानधनाची अपेक्षा नाही. उलट, काही वेळा वाद्यांचे प्रशिक्षण, गणवेश किंवा अन्य खर्चासाठी स्वत:च पदरमोड करतात. मिरवणुकांत पथक वादन करताना मिळणारा आनंद हेच त्यांच्यासाठी मोठे मानधन ठरते. विशेष म्हणजे लेझीम, झांजपथक असो, ढोल वादन. यातून सर्वांगीण व्यायाम होतो, याची जाणीव युवक-युवतींना आहे. लेझीम खेळताना सततच्या हालचालींमुळे हृदय, फुफ्फुसांची कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत होते, तर झांजपथकात खांदे, हात व मनगटांच्या हालचालींमुळे स्नायूंची हालचाल व नियंत्रण सुधारते. त्यामुळे ‘जेन झी’ पारंपरिक वाद्यपथकांत सहभागी होताना शारीरिक तंदुरुस्ती, समन्वय व मानसिक एकाग्रतेचा विचार प्राधान्याने करत असल्याचे दिसून येते..मी कबड्डी खेळत होते. त्यात खूप व्यायाम करावा लागायचा. झांजपथकातही व्यायाम होतो. तोही वाद्यांच्या तालावर. त्यामुळे मी झांजपथकात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. झांजपथकाकडे मी एक खेळ म्हणूनच पाहिले. संगीताच्या ठेक्यावर ॲरोबिक्स केले जाते. मग पारंपरिक ठेक्यावर व्यायाम झाला तर चांगलेच. त्यातही झांजपथकातून ऊर्जा मिळते.- दीपाली धनवडे, राष्ट्रीय कबड्डी खेळाडू, राजर्षी छत्रपती शाहू महाविद्यालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.