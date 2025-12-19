कोल्हापूर

Kolhapur Drug Racket : निवडणुकीआधी कोल्हापुरात पोत्याने गांजा! महिलांनी केलेल्या व्हिडिओतून अवैध अड्ड्यांचा थरारक पर्दाफाश

Ganja and Mava Sale Exposed : निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांनी गांजा आणि माव्याचे अड्डे उघडल्याने शहरातील कायदा-सुव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर शहरात चक्क पोत्याने गांजा आला आहे. गांजा व मिक्स माव्याची विक्री करण्यासाठी झोपडपट्टी परिसरात त्याचे मुख्य केंद्र केल्याचा एक व्हिडिओ समोर आला. रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांकडून हे अवैध धंदे सुरू केल्याची माहिती पुढे आली आहे. संबंधितांवर कारवाई होईल, अशी अपेक्षा स्थानिक महिलांसह नागरिकांनी केली आहे.

