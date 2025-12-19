Kolhapur Drug Racket : निवडणुकीआधी कोल्हापुरात पोत्याने गांजा! महिलांनी केलेल्या व्हिडिओतून अवैध अड्ड्यांचा थरारक पर्दाफाश

कोल्हापूर : निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात चक्क पोत्याने गांजा आला आहे. गांजा व मिक्स माव्याची विक्री करण्यासाठी झोपडपट्टी परिसरात त्याचे मुख्य केंद्र केल्याचा एक व्हिडिओ समोर आला. रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांकडून हे अवैध धंदे सुरू केल्याची माहिती पुढे आली आहे. संबंधितांवर कारवाई होईल, अशी अपेक्षा स्थानिक महिलांसह नागरिकांनी केली आहे..महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांची कुंडली काढण्याचे आदेश नुकतेच पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांनी प्रभारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. याच रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांनी आता गांजा आणि माव्याचे केंद्रच राजारामपुरी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत केल्याचे दिसून येत आहे. .Kolhapur Flashback : सिमेंट टंचाईतही शहर घडवणारा प्रशासक; द्वारकानाथ कपूर यांनी उभारले विकासाचे भक्कम पायाभूत स्वप्न.मोकाच्या प्रस्तावातील, खुनाच्या गुन्ह्यात रेकॉर्डवर असलेला, माजी नगरसेवकाचा मुलगा अशा काहींमुळे शहरात गांजा विक्रीचे केंद्र उपनगरात बनत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. पोलिसांनी येथे छापा टाकून हे अड्डे उद्ध्वस्त करण्यासाठी काही महिलांनीच त्याचे चित्रीकरण केल्याचे दिसून येते. .राजारामपुरी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील भागात गांजा विक्री आणि साठ्याचे अड्डे तयार होत आहेत. मात्र, तेथे कारवाई होत नाही. कारवाई करण्याचा प्रयत्न झाल्यास राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याचाही आरोप स्थानिकांकडून होत आहे. मात्र, याबाबत थेट पुढे येण्याचे धाडस कोणीही करत नाही. त्यामुळे त्यांनी चित्रीकरण करूनच याचा पर्दाफाश केला आहे..Kolhapur Election : काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात भाजपची कसोटी; नेत्यांपेक्षा मतदारांना वश करण्यासाठी स्पर्धा; कार्यकर्त्यांची ताकदच विजयाला पडते उपयोगी.स्थानिक महिला मोर्चाच्या तयारीतशहरात गांजा व मिक्स मावा याची पुडीतून विक्री मोठ्या प्रमाणात होत आहे. एका पुडीचा दर पूर्वी ४० ते ५० रुपये होता. तो आता हप्तावाढीमुळे १०० रुपयांपर्यंत गेल्याची माहिती आहे. मात्र, हप्ता कोणाला दिला जातो?, त्यांचे पाठीराखे कोण आहेत? हे खुलेपणाने सांगण्यात येत नाही. मात्र, संदर्भ चित्रीकरणात दिसतात. गरज भासल्यास पोलिस अधीक्षक कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचेही धाडस करण्यास या महिला आणि स्थानिक नागरिक मागे-पुढे पाहणार नाहीत..साठा, विक्रीचे चित्रीकरणराजेंद्रनगर परिसर, शेंडापार्क आणि आयसोलेशन हॉस्पिटलच्या मागील बाजूचा वाळू अड्डा आणि परिसरात गांजा विक्री होत असल्याचे समजते. यातील काही परिसरातील विक्रीचे आणि साठ्याचे चित्रीकरण असल्याची माहिती समोर आली आहे. गांजा कोणाच्या घरात मिळतो? विक्रीसाठी कोण आणतो? गांजाची पोती कशी आहेत? पोत्यातील गांजा पिशवीत कशा पद्धतीने भरला जातो? याचीही सविस्तर माहिती चित्रीकरणात दिसून येत आहे..कारवाई करण्याची अपेक्षापोलिसांना बोलावून ही कारवाई होईल, याची खात्री नसल्याची मानसिकता महिलांची झाली आहे. त्यामुळे महिलांनीच व्हिडिओ केल्याची माहिती पुढे येत आहे. याबाबत थेट पोलिस अधीक्षकांनी त्यांच्या पथकाद्वारे संबंधितांची खातरजमा केल्यास गांजा कोठून आणला, त्यांना कोण पाठी घालते, कारवाई का होत नाही याबाबतच सारेच उघडकीस येईल. मात्र हे धाडस दाखविण्याचे काम प्रामाणिक असलेल्या वर्दीने करण्याची अपेक्षा वर्तवली जात आहे..वाळू अड्डा अवैध धंद्याचे केंद्रशेंडापार्क येथील एका पानपट्टीचालकाकडून हे रॅकेट चालवित असल्याची माहिती पुढे आली आहे. कारवाई करण्याची वेळ आलीच, तर त्याला बळीचा बकरा केला जात असल्याचे समजते. सध्या ही पानपट्टी बंद केली आहे. तसेच वाळू अड्डा म्हणजे अवैध धंद्याचे केंद्र बनत असल्याचीही माहिती पुढे आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.