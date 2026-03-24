LPG Gas : गॅस तुटवड्यात काळाबाजार तेजीत; कोल्हापुरात घरगुती सिलिंडरचा व्यावसायिक वापर उघड

कोल्हापूर : व्यावसायिक गॅस बंद झाला तरी वितरक आणि ग्राहक घरगुती गॅस व्यावसायिक उपयोगासाठी जादा दराने देत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. घरातील जादाचे सिलिंडर व्यावसायिकांना देणे, नोंदणी केलेल्या ग्राहकाला एक दिवस उशिरा गॅस देऊन त्याचा सिलिंडर व्यावसायिकाला देणे असे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. याला आळा घालण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे..आखाती युद्धाची झळ स्थानिक व्यावसायिकांना गॅस तुटवड्याच्या रुपाने बसत आहे; मात्र काहीजणांनी या आपत्तीतही काळा बाजार करण्याची नामी संधी शोधली आहे. सध्या व्यावसायिकांना भरलेल्या गॅस सिलिंडरची नितांत आवश्यकता आहे. हे लक्षात घेऊन काही मंडळी गॅस सिलिंडर वितरणात गुंतली आहेत..Phaltan LPG Gas Shortage: फलटणमध्ये जादा दराने सिलिंडरची विक्री; गॅस एजन्सीसमोर लांबच लांब रांगा; ग्रामीण भागात पुन्हा पेटल्या चुली.एखाद्याकडील घरगुती गॅस सिलिंडर १५०० रुपयांपर्यंत घ्यायचा व व्यावसायिकाला २२०० ते २५०० पर्यंत विकायचा. मधल्या मध्ये ७०० ते १००० रुपयांचा नफा मिळवायचे हे उद्योग सर्रास सुरू झालेले आहेत. ग्राहक, वितरक आणि एजंट यांची मिलीभगत यातून दिसून येते..सिलिंडर जादा दराने देणेपाईप गॅस असणाऱ्या, दोनपेक्षा जास्त सिलिंडर असणाऱ्या काही ग्राहकांकडून शिल्लक सिलिंडर जादा दराने व्यावसायिकांना दिले जातात. ते या सिलिंडरमधील गॅस व्यावसायिक सिलिंडरमध्ये भरतात..चार किलो गॅस देणारेकाही गॅसधारक बदली झाल्याने अन्य ठिकाणी गेले. त्यांनी घरातील शिल्लक गॅस वितरकांना दिला. त्यामध्ये तीन, चार किलो गॅस शिल्लक असतो. हा सिलिंडर व्यावसायिकांना देऊन त्यांच्याकडील रिकामा सिलिंडर घेतला जातो..Kolhapur LPG Shortage : घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी मोजावे लागतायत 3000 रुपये; कोल्हापुरात गॅसचा काळाबाजार जोरात, पाहा काय आहे धक्कादायक वास्तव!.शासन गॅस देईना, वसुली होईनाकेवळ व्यावसायिक गॅस वितरण करणाऱ्यांना सर्वाधिक फटला बसला आहे. शासनाने २० ते ३० टक्के व्यावसायिक गॅस देण्यास परवानगी दिली असली तरी याची अंमलबजावणी अद्याप स्थानिक पातळीवर झालेली नाही. त्यामुळे व्यावसायिक गॅस वितरण करणाऱ्यांना व्यवसायच नाही. शिवाय गॅस सिलिंडर पुरवठा थांबल्याने व्यावसायिक ग्राहक जुनी उधारीही देत नाहीत. त्यामुळे व्यावसायिक गॅस वितरक संकटात सापडले आहेत..पहाटेपासून रांगाशहरातील काही गॅस वितरकांच्या सिलिंडर पुरवठ्यामध्ये अद्याप त्रुटी आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कार्यालयाबाहेर ग्राहकांच्या रांगा लागल्या आहेत. यल्लमा मंदिर येथील एका वितरण केंद्रावर आज पहाटेपासूनच ग्राहक सिलिंडर घेऊन रांगेत उभे होते. असेच प्रकार शहरात आणि काही ठिकाणी पाहायला मिळाले. अद्याप काही ग्राहकांना बुकिंग झाल्यानंतरही १० दिवसांच्या आत गॅस सिलिंडर मिळत नाहीत, अशी तक्रार आहे..तपासणी होते; पण कारवाई नाहीप्रशासनाकडून गॅस वितरकांची तपासणी होते; मात्र त्यात अनियमितता दिसून येत नाही. काही ठिकाणी वितरकांकडील कर्मचारी काळा बाजार करत असल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे प्रशासनाने कारवाई करणे गरजेचे आहे.