Kolhapur Gas Explosion : कोल्हापूर गॅस स्फोट प्रकरणात गंभीर जखमी झालेल्या ५ वर्षीय प्रज्वलची झुंज व्यर्थ, आतापर्यंत तिघांचा मृत्यू

Tragic Gas Blast Kolhapur : कळंबा कारागृहाच्या पिछाडीस असलेल्या मनोरमा कॉलनीत २५ ऑगस्टच्या रात्री गॅसचा स्फोट होऊन घरातील चौघे गंभीर जखमी झाले होते. या स्फोटात शीतल अमर भोजणे (वय २९) यांचा जागीच मृत्यू झाला होता. त्यांचे सासरे अनंत भोजणे (६०) यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. दरम्यान, गंभीर जखमी झालेल्या प्रज्वल अमर भोजणे (वय ५) याची मृत्यूशी सुरू असलेली झुंज अखेर थांबल्याने या दुर्घटनेत तिसरा बळी गेला. या प्रकरणी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेचा अहवाल पोलिसांना मिळाला आहे. त्यामुळे कंपनी ठेकेदार व अभियंत्याविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, भोजणे यांच्या घरी पाईपलाईनद्वारे भूमिगत गॅसवाहिनी जोडणीचे काम सुरू असताना २५ ऑगस्ट रोजी रात्री साडेदहाच्या सुमारास घरामध्ये भीषण स्फोट झाला होता. घरात मोठ्या प्रमाणात गॅस गळती होऊन किचनसह बेडरूममध्ये गॅस पसरला होता. याचा स्फोट झाल्याने शीतल भोजणे, त्यांचे सासरे अनंत भोजणे, मुलगा प्रज्वल व मुलगी इशिका जखमी झाले. घरातील प्रापंचिक साहित्य जळाले होते. स्फोटाच्या तीव्रतेने भिंतीलाही तडे गेले होते..जखमी शीतल भोजणे यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर अनंत भोजणे यांचा उपचारादरम्यान ३० ऑगस्टला मृत्यू झाला. प्रकृती गंभीर असल्याने प्रज्वलला शासकीय रुग्णालयातून खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले होते. त्याच्या पोटाला, छातीला मोठ्या प्रमाणात इन्फेक्शन झाल्याने त्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. पत्नी, वडिलांपाठोपाठ मुलाच्या मृत्यूने त्याचे वडील अमर व आजीला मानसिक धक्का बसला आहे. त्यांनी केलेला आक्रोश हृदय पिळवटून टाकणारा होता..Kolhapur Police : दागिन्यांसाठी आजीचा खून करून गोबर गॅसच्या टाकीत फेकलं, दोन मित्रांची एक चूक पोलिसांनी लावला छडा.इशिकाच्या प्रकृतीत सुधारणा...दरम्यान, दुर्घटनेमध्ये ३० टक्के भाजून जखमी झालेल्या इशिका अमर भोजणे (वय तीन) हिच्या प्रकृतीत आता सुधारणा होत आहे. तिला येत्या तीन-चार दिवसांत रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळण्याची शक्यता आहे.गुन्हा दाखलची प्रक्रिया सुरू पोलिसांनी तपासकामी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेची मदत घेतली आहे. त्यांचा अहवालही पोलिसांना मिळाला असून, ठेकेदार, कर्मचारी यांचे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत. घटनेला नेमके जबाबदार असलेल्यांवर कोणकोणत्या कलमांतर्गत गुन्हे दाखल होणार, यासाठी विधीज्ञांसोबत चर्चा करून गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते..