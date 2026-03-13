कोल्हापूर
Kolhapur Industrial Gas Shortage : वेल्डिंग, स्टील कटिंग कामे बंद पडण्याच्या मार्गावर; गॅस अभावी रोजगारासह, कोट्यवधींची उलाढाल ठप्प होण्याची भीती
नागाव : मध्य पूर्व आशियात धगधगणाऱ्या युद्धाच्या ज्वाळांचे चटके आता येथील स्थानिक औद्योगिक पट्ट्याला बसू लागले आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी आणि गॅसची टंचाई यामुळे कोल्हापूर जिह्यातील औद्योगिक उत्पादनावर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.