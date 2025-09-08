कोल्हापूर

Kolhapur Gazette: मराठा आरक्षणासाठी सर्वात मोठा पुरावा! कोल्हापूर गॅझेटमध्ये कुणबी अन् मराठ्यांची 'अशी' नोंद

मराठा आरक्षणा संदर्भातल्या लढाईत हैदराबाद, सातारानंतर आता कोल्हापूर गॅझेट पुढे आलेलं आहे. कोल्हापूर गॅझेटमध्ये मराठा आणि कुणबी एकच आहेत, असा उल्लेख असल्याचा दावा अभ्यासक करीत आहेत.
संतोष कानडे
Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील उपोषणानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सातारा गॅझेट लागू करण्याचं आश्वासन राज्य सरकारने दिलेलं आहे. मात्र कोल्हापूर गॅझेटचा नवीनच मुद्दा पुढे येतोय. या गॅझेटमध्ये मराठा समाजासाठीचा मोठा पुरावा सापडला असल्याचं म्हटलं आहे.

