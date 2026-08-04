Kolhapur Blast: कोल्हापुरात बंद घरामध्ये जिलेटिनचा स्फोट; नागरिकांमध्ये भीती, पोलिस घटनास्थळी दाखल

Kolhapur gelatin blast: कोल्हापुरात एक अत्यंत धक्कादायक घटना घडली आहे. एका बंद असलेल्या घरामध्ये जिलेटिनचा स्फोट झालाय. एवढंच नाही तर परिसरातून तब्बल दहा ते बारा स्फोट झाल्याची माहिती येतेय. त्यामुळे आजूबाजूचे नागरिक भयभीत झाले आहेत. पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले असून तपास सुरु झालाय..मागील वर्षभरापासून बंद असलेल्या एका घरात स्फोट झाल्याने नागरिकांमध्ये खळबळ उडाली. घटनेची माहिती कळताच पोलिस दाखल झाले. घटनास्थळी जिल्हा पोलीस प्रमुख निलोत्पल, डीवायएसपी आप्पासाहेब पवार, करवीरचे पोलीस निरीक्षक रवींद्र कळमकर दाखल झाले आहेत..Solapur Pune Highway Incident: शिवशाही बसचे ब्रेक फेल; चालकाच्या प्रसंगावधानाने सोलापूर-पुणे महामार्गावरील मोठा अनर्थ टळला, १४ प्रवासी सुखरूप.बंद घरात झालेल्या स्फोटासह परिसरात जवळपास दहा ते बारा स्फोटाचे आवाज झाल्याची नागरिकांची माहिती आहे. हे स्फोट नेमके कुणी आणि का केले? याबाबत अद्याप माहिती मिळालेली नाही. पोलिस या प्रकरणाची कसून चौकशी करीत आहेत..DY Patil News : 'आजोबांचे संस्कार हीच माझी ताकद'; डी. वाय. पाटील यांच्या निधनानंतर नात राजलक्ष्मी पाटील यांनी सांगितल्या आजोबांच्या आठवणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.