कोल्हापूर

Kolhapur Blast: कोल्हापुरात बंद घरामध्ये जिलेटिनचा स्फोट; नागरिकांमध्ये भीती, पोलिस घटनास्थळी दाखल

Over ten explosive sounds reported as gelatin blast rips through a locked house abandoned for a year: हे स्फोट नेमके कुणी आणि का केले? याबाबत अद्याप माहिती मिळालेली नाही. पोलिस या प्रकरणाची कसून चौकशी करीत आहेत.
kolhapur crime

kolhapur crime

esakal

संतोष कानडे
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Kolhapur gelatin blast: कोल्हापुरात एक अत्यंत धक्कादायक घटना घडली आहे. एका बंद असलेल्या घरामध्ये जिलेटिनचा स्फोट झालाय. एवढंच नाही तर परिसरातून तब्बल दहा ते बारा स्फोट झाल्याची माहिती येतेय. त्यामुळे आजूबाजूचे नागरिक भयभीत झाले आहेत. पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले असून तपास सुरु झालाय.

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