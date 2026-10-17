Global Flower Festival Kolhapur : निसर्गाचे अद्भुत विश्व एकाच छताखाली! कोल्हापुरात रंगीबेरंगी फुलांचा सोहळा पाहण्यासाठी मोठी गर्दी, महोत्सवाला भेट देण्यासाठी उरले फक्त 3 दिवस

कोल्हापूर : रोजच्या पाहण्यातील फुलं माहिती आहेतच; पण त्यातही कैक प्रकारची विविधता असते. त्यांच्याच कुळातली विविधरंगी फुलं, त्यांचा सुगंधही मनाला टवटवीत करतो. बोन्साय ऐकण्यात (Kolhapur Flower Festival Latest News) आहे; पण ते प्रत्यक्ष कसे असतात आणि त्यातील विविध रचना, अशा विविध अंगांनी शालेय विद्यार्थ्यांसाठी सकाळ प्रस्तुत ग्लोबल फ्लॉवर फेस्टिव्हल एक अनोखी कार्यशाळाच ठरते आहे. कसबा बावडा रोडवरील पोलिस उद्यानात हा महोत्सव सजला असून, शालेय विद्यार्थ्यांच्या सहलींनी आता महोत्सव ‘ओव्हरपॅक’ होऊ लागला आहे. .जगातील सर्वांत मोठा ठरणारा हा महोत्सव ‘ब्लूम्स् बियॉन्ड बॉर्डर्स’ या संकल्पनेतून साकारला आहे. ‘केएसबीपी’ हे नॉलेज पार्टनर असून, संकल्पना व अंमलबजावणी ‘ग्रीन आर्मी’ यांची आहे. महोत्सवात दिवसभर गर्दीच गर्दी असे चित्र असून, सायंकाळनंतर होणाऱ्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांनाही उदंड प्रतिसाद मिळत आहे. पोलिस उद्यान (ट्रॅफिक गार्डन परिसर, पोलिस मुख्यालयासमोर) येथे १९ ऑक्टोबरपर्यंत सकाळी ७ ते रात्री १० या वेळेत महोत्सव सर्वांसाठी खुला आहे. पार्किंगची व्यवस्था पोलिस ग्राउंड येथे आहे..सह्याद्रीतील दुर्मीळ फुलांचाही मोहक आविष्कारसह्याद्रीच्या डोंगरी आणि पठारी प्रदेशात पावसाळ्याच्या उत्तरार्धात फुलणाऱ्या असंख्य रानफुलांचा मोहक आविष्कारही महोत्सवात अनुभवायला मिळत आहे. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यांत सातारा जिल्ह्यातील कास पठारावर फुलणाऱ्या विविध फुलांचा नजारा पाहण्यासाठी अनेकजण आवर्जून जातात. त्यासाठी एक-दोन दिवसांची सहल आखली जाते आणि हजारो रुपये खर्च केले जातात. या सहलीतून निसर्गसौंदर्याचा आनंद मिळत असला, तरी सर्वांनाच कास पठारावर जाणे शक्य होत नाही. अशा निसर्गप्रेमींसाठी आपल्या शहरातच आयोजित केलेला हा फेस्टिव्हल पर्वणी ठरत आहे..Global Flower Festival Kolhapur 2026 : नजर जाईल तिथे फक्त फुलेच फुले! कोल्हापुरात 'ग्लोबल फ्लॉवर फेस्टिव्हल'; क्यूआर कोड स्कॅन करताच मिळणार 'ही' खास माहिती.‘आदि अनंत’च्या टीमची भेटफ्लॉवर फेस्टिव्हलला सायंकाळी लवकरच प्रदर्शित होणाऱ्या बहुचर्चित ‘आदि अनंत’ चित्रपटाचे निर्माते समीर हंपी, दिग्दर्शक सुनील लिमये, लेखक व अभिनेते संकर्षण कऱ्हाडे यांनी भेट दिली. ‘सकाळ’ने भरवलेला हा फेस्टिव्हल एक वेगळाच आविष्कार असून, त्याचा सर्वांनी लाभ घ्यायलाच हवा. ‘आदि अनंत’ चित्रपटालाही प्रेक्षकांनी भरभरून प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन यावेळी संकर्षण कऱ्हाडे यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.