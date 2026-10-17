कोल्हापूर

Global Flower Festival Kolhapur : निसर्गाचे अद्भुत विश्व एकाच छताखाली! कोल्हापुरात रंगीबेरंगी फुलांचा सोहळा पाहण्यासाठी मोठी गर्दी, महोत्सवाला भेट देण्यासाठी उरले फक्त 3 दिवस

Global Flower Festival Kolhapur 2026 : कोल्हापुरातील सकाळ प्रस्तुत ग्लोबल फ्लॉवर फेस्टिव्हलमध्ये रंगीबेरंगी फुले, बोन्सायच्या आकर्षक रचना आणि शैक्षणिक उपक्रमांचा आनंद विद्यार्थी घेत आहेत. पोलिस उद्यानात १९ ऑक्टोबरपर्यंत महोत्सवाला भेट देता येणार आहे.
Kolhapur flower exhibition at Police Garden

Kolhapur flower exhibition at Police Garden

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : रोजच्या पाहण्यातील फुलं माहिती आहेतच; पण त्यातही कैक प्रकारची विविधता असते. त्यांच्याच कुळातली विविधरंगी फुलं, त्यांचा सुगंधही मनाला टवटवीत करतो. बोन्साय ऐकण्यात (Kolhapur Flower Festival Latest News) आहे; पण ते प्रत्यक्ष कसे असतात आणि त्यातील विविध रचना, अशा विविध अंगांनी शालेय विद्यार्थ्यांसाठी सकाळ प्रस्तुत ग्लोबल फ्लॉवर फेस्टिव्हल एक अनोखी कार्यशाळाच ठरते आहे. कसबा बावडा रोडवरील पोलिस उद्यानात हा महोत्सव सजला असून, शालेय विद्यार्थ्यांच्या सहलींनी आता महोत्सव ‘ओव्हरपॅक’ होऊ लागला आहे.

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