Global Flower Festival Kolhapur 2026 : कॅक्टस, बोन्सायपासून ते थेट औषधी वनस्पतींपर्यंत..; कोल्हापुरातील 'सकाळ ग्लोबल फ्लॉवर फेस्टिव्हल'ला निसर्गप्रेमींची तुडुंब गर्दी

कोल्हापूर : तब्बल तीनशे ते चारशे प्रकारच्या फुलांच्या जाती, चाळीसहून अधिक फुलांचे क्रॉप्स, हजारांहून अधिक रंगछटा, फुलांत सजलेल्या विविध कलाकृती, हा सारा निसर्गसोहळा अनुभवण्यासाठी निसर्गप्रेमींची गर्दी अक्षरशः ओसंडून वाहू लागली (Sakal Global Flower Festival Kolhapur) आहे. निमित्त आहे, ‘सकाळ’ प्रस्तुत ‘ग्लोबल फ्लॉवर फेस्टिव्हल’चे. कसबा बावडा रोडवरील पोलिस उद्यानात हा महोत्सव सजला असून, शाळकरी मुलांपासून ज्येष्ठापर्यंतच्या तीन पिढ्यांचा आनंदोत्सव यानिमित्ताने अनुभवायला मिळतो आहे..जगातील सर्वांत मोठा ठरणारा हा महोत्सव ‘ब्लूम्स् बियॉन्ड बॉर्डर्स’ या संकल्पनेतून साकारला आहे. ‘केएसबीपी’ हे नॉलेज पार्टनर असून, संकल्पना व अंमलबजावणी ‘ग्रीन आर्मी’ यांची आहे. विविध राज्यांतून आणलेल्या कॅक्टस आणि सक्युलंटस्च्या प्रजाती, विविध प्रकारचे बोन्साय, मांसाहारी वनस्पती, कीटकभक्षी वनस्पती, औषधी व सुगंधी वनस्पतीही भुरळ घालत आहेत..सकाळपासूनच महोत्सवाला गर्दी होऊ लागली आहे. दिवसभर शहरासह ग्रामीण भागातील शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या सहलीच येथे येऊ लागल्या आहेत. त्यांच्यासाठी हा सारा माहोल एक वेगळीच कार्यशाळा ठरत आहे. जास्वंद, गुलाब ही फुले तशी साऱ्यांच्याच ओळखीची. पण, त्यातही तीस ते चाळीस प्रकार असतात, याचा अनुभव येथे मिळत आहे. दुपारच्या सत्रात बागकामविषयक विविध मार्गदर्शन सत्रांनाही उत्स्फूर्त प्रतिसाद असून, सायंकाळी चारनंतर सहकुटुंब गर्दी होत आहे. गर्दीच्या साक्षीनेच हा मनमोहक माहोल डोळ्यांत साठवत साऱ्यांची पावलं घरी परतत आहेत..Kolhapur Flower Festival : कोल्हापुरात 'फ्लॉवर फेस्टिव्हल'मध्ये तीन जागतिक विक्रम! फूलझाडांमधून साकारला कुस्तीचा आखाडा, कोल्हापुरी चप्पल; 'गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डस्'तर्फे गौरव.फुलं पाहा, अनुभवा अन् खरेदीही करा...विविध प्रजातींचे आणि आकारांचे देखणे वृक्ष, विविधरंगी फुलं, बांबूच्या विविध जातींसह बागकामासाठी आवश्यक साहित्याचे स्टॉल्सही महोत्सवात आहेत. देशी, विदेशी जातीच्या रोपांसह परसबाग, टेरेस गार्डन फुलवण्यासाठी हौशी मंडळी येथून फूलझाडे, बोन्सायची खरेदीही मोठ्या प्रमाणात करत आहेत. अगदी ५० रुपयांपासून ते १५ हजार रुपयांपर्यंतची फूलझाडे येथे विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. हेबसस्कस, पॉइनसिटीया यासह घरामध्ये कमी प्रकाश आणि कमी पाण्यात वाढणाऱ्या शोभेच्या फूलझाडांनाही मागणी आहे. खते, कीटकनाशके, गृहोपयोगी वस्तू, परसबाग फुलवण्यासाठी सिरॅमिकची भांडी, आयुर्वेदिक औषधांसह खाद्यपदार्थांची रेलचेलही येथे आहे..जागतिक विक्रमात नोंद कलाकृतींची भुरळश्रीयंत्र, कोल्हापुरी साज, कोल्हापुरी चप्पल, मल्लविद्या, गवा, तिरुपतीसह अंबाबाई, नवदुर्गांच्या फुलांतील प्रतिकृतीही सर्वांनाच भुरळ घालत आहेत. त्यातील काही कलाकृतींची जागतिक विक्रमात नोंद झाली आहे. नेदरलॅंड (हॉलंड), अमेरिका, जर्मनी, जपान, थायलंड, व्हिएतनाम, स्वित्झर्लंड आणि बेल्जियम आदी देशांतील फुलांच्या विविध दुर्मीळ प्रजातींचा महोत्सवात समावेश आहे. पोलिस उद्यान (ट्रॅफिक गार्डन परिसर, पोलिस मुख्यालयासमोर) येथे १९ ऑक्टोबरपर्यंत सकाळी ७ ते रात्री १० या वेळेत महोत्सव सर्वांसाठी खुला आहे. पार्किंगची व्यवस्था पोलिस ग्राउंड येथे आहे..Sakal Global Flower Festival in Kolhapur : फुलांचा महोत्सव नादच खुळा, डोळ्यांचं पारणंच फिटलं! 'सकाळ'च्या ग्लोबल फ्लॉवर फेस्टिव्हलला निसर्गप्रेमींची तुडुंब गर्दी.‘मॅसकॉट’ अर्थात शुभंकर वाढवतो उत्साहग्लोबल फ्लॉवर फेस्टिव्हलसाठी फुलपाखराच्या वेशभूषेतील ‘मॅसकॉट’ अर्थात शुभंकरची निवड केली आहे. हा मॅसकॉट सर्वत्र फिरत महोत्सवातील उत्साह आणखीन वाढवत आहे. विशेषतः बालमित्रांसोबत तर तो धम्माल उडवत आहे..दृष्टिक्षेपात महोत्सव...तब्बल साडेसात एकरांच्या विस्तीर्ण परिसरात एक कोटींहून अधिक फुलांचा अनुभव फुलांत सजलेल्या करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई देवीसह नवदुर्गांच्या प्रतिकृतींनी आध्यात्मिक माहोल विविधरंगी फुलांतील मोर, डॉल्फिन, सिंड्रेलाच्या पेहरावात फोटोसेशनही ‘नाईट ब्लूम एक्सपिरियन्स’ची खास संकल्पना. मनमोहक लाईट इफेक्ट्सच्या माध्यमातून वनस्पती व फुलांचे सादरीकरण हौशी बागकामप्रेमींसाठी उपयुक्त प्रात्यक्षिके, पुष्प सजावटीच्या कार्यशाळा, छायाचित्रकारांसाठी निसर्गाची विविध रूपे टिपण्याची संधी आणि विद्यार्थ्यांसाठी कल्पक स्पर्धांची रेलचेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.