Global Flower Festival Kolhapur 2026 : नजर जाईल तिथे फक्त फुलेच फुले! कोल्हापुरात 'ग्लोबल फ्लॉवर फेस्टिव्हल'; क्यूआर कोड स्कॅन करताच मिळणार 'ही' खास माहिती

कोल्हापूर : नजर जाईल तिथंपर्यंत फुलेच फुले...पण, ती ओळखायची कशी? अगदी सोपं आहे. जिथे जिथे फुलांच्या विविधांगी रचना केल्या आहेत, तिथे त्यांची थोडक्यात माहिती आहेच. पण, त्याशिवाय तिथे असलेला क्यूआर कोड स्कॅन केला की मराठी, हिंदी आणि इंग्रजीत त्याची इत्यंभुत माहिती मिळते (Sakal Global Flower Festival Kolhapur timings) आहे. निमित्त आहे... ‘सकाळ’ प्रस्तुत ‘ग्लोबल फ्लॉवर फेस्टिव्हल’चे..कसबा बावडा रोडवरील पोलिस उद्यानात हा महोत्सव सजला असून, तरुणाईचाही सळसळता उत्साह अनुभवायला मिळतो आहे. जगातील सर्वांत मोठा ठरणारा हा महोत्सव ‘ब्लूम्स् बियॉन्ड बॉर्डर्स’ या संकल्पनेतून साकारला आहे. ‘केएसबीपी’ हे नॉलेज पार्टनर असून, संकल्पना व अंमलबजावणी ‘ग्रीन आर्मी’ यांची आहे. रविवार (ता. १८) पासून महोत्सवात विविध स्पर्धा रंगणार आहेत..विविध माध्यमातून महोत्सव आता जगभर पोहोचला आहे. पोलिस उद्यान (ट्रॅफिक गार्डन परिसर, पोलिस मुख्यालयासमोर) येथे १९ ऑक्टोबरपर्यंत सकाळी ७ ते रात्री १० या वेळेत महोत्सव सर्वांसाठी खुला आहे. पार्किंगची व्यवस्था पोलिस ग्राउंड येथे आहे. दरम्यान, सांस्कृतिक कार्यक्रमांतर्गत आज रात्री धनगरी गजनृत्याने साऱ्यांचीच मने जिंकली..Ladki Bahin Yojana September Installment : लाडक्या बहिणींचा सप्टेंबरचा हप्ता कधी येणार? दिवाळीपूर्वी खात्यात 3,000 रुपये जमा होणार का? जाणून घ्या मोठी अपडेट.‘आदि अनंत’ चित्रपटाचे कलाकार आज भेटीलाप्रसिद्ध अभिनेते अशोक सराफ आणि युवा पिढीतील अभिनेते संकर्षण कऱ्हाडे प्रथमच मोठ्या पडद्यावर एकत्र येत असून, या दोघांची प्रमुख भूमिका असलेला ‘आदि अनंत’ हा चित्रपट १२ नोव्हेंबरला प्रदर्शित होत आहे. या निमित्ताने याचे लेखन व प्रमुख भूमिका साकारणारे अभिनेते संकर्षण कऱ्हाडे, दिग्दर्शक महेश लिमये आणि निर्माते समीर हंपी हे आज ‘फ्लॉवर फेस्टिव्हल’ला भेट देणार आहेत..PM Kisan 24th Installment : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! लवकरच खात्यात येणार पीएम किसानचे 2,000 रुपये; e-KYC न केल्यास अडकतील पैसे, जाणून घ्या लेटेस्ट अपडेट.दृष्टिक्षेपात महोत्सव...तब्बल साडेसात एकरांच्या विस्तीर्ण परिसरात एक कोटींहून अधिक फुलांचा अनुभवफुलांत सजलेल्या करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई देवीसह नवदुर्गांच्या प्रतिकृतींनी आध्यात्मिक माहोलश्रीयंत्र, कोल्हापुरी साज, कोल्हापुरी चप्पल, मल्लविद्या, गवा, बालाजीच्या प्रतिकृतींचीही सर्वांनाच भुरळविविधरंगी फुलांतील मोर, डॉल्फिन, सिंड्रेलाच्या पेहरावात फोटोसेशनहीतब्बल तीनशे ते चारशे प्रकारच्या फुलांच्या जाती, चाळीसहून अधिक फुलांचे क्रॉप्स, हजारांहून अधिक रंगछटाफेस्टिव्हलचा ‘मॅसकॉट’ अर्थात शुभंकरची बालमित्रांसोबत धम्मालनेदरलॅंड (हॉलंड), अमेरिका, जर्मनी, जपान, थायलंड, व्हिएतनाम, स्वित्झलँड आणि बेल्जियम आदी देशांतील फुलांच्या विविध दुर्मीळ प्रजातींचा महोत्सवात समावेशहौशी बागकामप्रेमींसाठी उपयुक्त प्रात्यक्षिके, पुष्प सजावटीच्या कार्यशाळा, छायाचित्रकारांसाठी निसर्गाची विविध रूपे टिपण्याची संधी आणि विद्यार्थ्यांसाठी कल्पक स्पर्धांची रेलचेलदेशी, विदेशी जातीच्या रोपांसह परसबाग, टेरेस गार्डन फुलवण्यासाठी फूलझाडे, बोन्सायच्या खरेदीलाही उधाण.अंध मुलांनी घेतला स्पर्श, गंधातून फुलांचा अनुभवकोल्हापूर : अंध मुलं आणि फुलांचा संबंध तसा संवेदनशील, भावनिक आणि स्पर्शज्ञानावर आधारित. सामान्य माणूस निसर्गाचे सौंदर्य डोळ्यांनी अनुभवू शकतो. पण, दृष्टिहीन किंवा अंध मुले हेच सौंदर्य त्यांच्या इतर ज्ञानेंद्रियांच्या म्हणजेच स्पर्श, गंध आणि आवाजाच्या माध्यमातून कसे अनुभवतात, याची प्रचिती ‘सकाळ’ प्रस्तुत ‘ग्लोबल फ्लॉवर फेस्टिव्हल’मध्ये आली..नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लाईंड (नॅब) आणि सायबर कॉलेजच्या समाजकार्य विभागातर्फे चाळीसहून अधिक मुलांना महोत्सवाची सफर घडवली. दुपारी तीनच्या सुमारास ही मंडळी महोत्सवात आली आणि तब्बल दीड तासाहून अधिक काळ फुलांच्या या अनोख्या दुनियेत रमली. ज्याप्रमाणे फुलांना स्वतःचा कोणताही स्वार्थ नसतो, ती फक्त सुगंध आणि आनंद पसरवतात, त्याचप्रमाणे या मुलांचे मनही अतिशय निर्मळ आणि निष्पाप. त्यांच्या चेहऱ्यावरील हसू फुलासारखेच टवटवीत. साहजिकच फुलांच्या पाकळ्यांचा मऊपणा, पानांचा खडबडीतपणा, देठांचा आकार स्पर्श करून आणि सुवासिक फुलांचा सुगंध घेऊन ती फुलं कशी ओळखतात, याचा अनुभव महोत्सवात सहभागी सर्वांनाच घेता आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.