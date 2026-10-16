कोल्हापूर

Global Flower Festival Kolhapur 2026 : नजर जाईल तिथे फक्त फुलेच फुले! कोल्हापुरात 'ग्लोबल फ्लॉवर फेस्टिव्हल'; क्यूआर कोड स्कॅन करताच मिळणार 'ही' खास माहिती

Global Flower Festival in Kolhapur Venue and Timings : कोल्हापुरातील पोलिस उद्यानात सकाळ प्रस्तुत ग्लोबल फ्लॉवर फेस्टिव्हल रंगला आहे. फुलांच्या कलात्मक रचना, तीन भाषांतील क्यूआर कोड माहिती, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि धनगरी गजनृत्य पर्यटकांचे आकर्षण ठरत आहेत.
Global Flower Festival Kolhapur 2026

Global Flower Festival Kolhapur 2026

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : नजर जाईल तिथंपर्यंत फुलेच फुले...पण, ती ओळखायची कशी? अगदी सोपं आहे. जिथे जिथे फुलांच्या विविधांगी रचना केल्या आहेत, तिथे त्यांची थोडक्यात माहिती आहेच. पण, त्याशिवाय तिथे असलेला क्यूआर कोड स्कॅन केला की मराठी, हिंदी आणि इंग्रजीत त्याची इत्यंभुत माहिती मिळते (Sakal Global Flower Festival Kolhapur timings) आहे. निमित्त आहे... ‘सकाळ’ प्रस्तुत ‘ग्लोबल फ्लॉवर फेस्टिव्हल’चे.

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