कोल्हापूर

Kolhapur Flower Festival : कोल्हापुरात 'फ्लॉवर फेस्टिव्हल'मध्ये तीन जागतिक विक्रम! फूलझाडांमधून साकारला कुस्तीचा आखाडा, कोल्हापुरी चप्पल; 'गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डस्'तर्फे गौरव

Kolhapur Global Flower Festival : कोल्हापुरातील सकाळ प्रस्तुत ग्लोबल फ्लॉवर फेस्टिव्हलमध्ये ५५ हजार फूलझाडांचे श्रीयंत्र, कुस्ती आखाडा आणि कोल्हापुरी चप्पल यांच्या भव्य प्रतिकृतींची गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डसमध्ये नोंद झाली.
Kolhapur Global Flower Festival world record

Kolhapur Global Flower Festival world record

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : निसर्गाच्या नावीन्यपूर्ण सौंदर्याचे दर्शन घडविणाऱ्या ‘सकाळ’ प्रस्तुत ‘ग्लोबल फ्लॉवर फेस्टिव्हल’मध्ये आज रंगबिरंगी फूलझाडांतून साकारलेल्या ‘श्रीयंत्र’, ‘कुस्तीचा आखाडा’ आणि ‘कोल्हापुरी चप्पल’ या तीन भव्य कलाकृतींच्या जागतिक नोंदीचा विक्रम (Kolhapur flower festival Golden Book of World Records) झाला. या अनोख्या कलाकृतींची दखल घेत ‘गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डस्’ने प्रमाणपत्र देऊन गौरविले.

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