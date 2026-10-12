Kolhapur Flower Festival : कोल्हापुरात 'फ्लॉवर फेस्टिव्हल'मध्ये तीन जागतिक विक्रम! फूलझाडांमधून साकारला कुस्तीचा आखाडा, कोल्हापुरी चप्पल; 'गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डस्'तर्फे गौरव

कोल्हापूर : निसर्गाच्या नावीन्यपूर्ण सौंदर्याचे दर्शन घडविणाऱ्या ‘सकाळ’ प्रस्तुत ‘ग्लोबल फ्लॉवर फेस्टिव्हल’मध्ये आज रंगबिरंगी फूलझाडांतून साकारलेल्या ‘श्रीयंत्र’, ‘कुस्तीचा आखाडा’ आणि ‘कोल्हापुरी चप्पल’ या तीन भव्य कलाकृतींच्या जागतिक नोंदीचा विक्रम (Kolhapur flower festival Golden Book of World Records) झाला. या अनोख्या कलाकृतींची दखल घेत ‘गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डस्’ने प्रमाणपत्र देऊन गौरविले..येथील पोलिस उद्यानामधील तब्बल साडेसात एकरांच्या विस्तीर्ण परिसरातील या फेस्टिव्हलमध्ये ५५ हजार फूलझाडांतून श्रीयंत्राची आणि १२ हजार फूलझाडांच्या माध्यमातून दहा फूट उंचीच्या कुस्तीच्या आखाड्यातील मल्लांची भव्य प्रतिकृती साकारण्यात आली आहे. यासह कोल्हापूरची ओळख असलेली १०.९ फूट उंचीचे ३१ फूट बाय १२ फूट आकाराच्या कोल्हापुरी चप्पलची प्रतिकृती तयार करण्यात आली आहे. त्यासाठी १८ हजार फूलझाडांचा वापर केला आहे..कोल्हापुरातील ‘ग्रीन आर्मी गार्डन सर्व्हिसेस’तर्फे साकारण्यात आलेल्या या प्रतिकृतीचे ‘गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डस’चे एशिया हेड डॉ. मनीष बिश्नोई यांनी परीक्षण केले. लक्षवेधी ठरलेल्या या भव्य प्रतिकृतींची जागतिक नोंद करण्यात आली असल्याचे प्रमाणपत्र त्यांनी ‘ग्रीन आर्मी’चे अध्यक्ष सुजय पित्रे यांना प्रदान केले..कोल्हापूरच्या वैशिष्ट्यांचे सादरीकरण‘कुस्ती’ ही कोल्हापूरच्या क्रीडा आणि सांस्कृतिक परंपरेचा महत्त्वाचा भाग आहे, तर ‘कोल्हापुरी चप्पल’ ही येथील पारंपरिक हस्तकलेची ओळख आहे. या दोन्ही वैशिष्ट्यांची निवड करून फूलझाडांच्या माध्यमातून त्यांची प्रतिकृती उभारत व्यापक सादरीकरण करण्यात आले. त्यातून येथील स्थानिक परंपरा, कलात्मकता आणि पर्यावरण संवर्धन यांचा संगम साधला असल्याचे सुजय पित्रे यांनी सांगितले..Kolhapur Ambabai Temple Navratri 2026 : अंबाबाईच्या दारात भाविकांचाच दर्शनासाठी 'छळवाद'; अव्यवहार्य नियोजनामुळे प्रदक्षिणा बंद, अन्य मंदिरांचे दर्शनही नाही.शंभरांहून अधिक फूलझाडांच्या प्रजातीजागतिक नोंदीचा विक्रम करणाऱ्या या तिन्ही प्रतिकृती साकारण्यासाठी पिटोनिया, टॉर्निया, सालविया, सिलोसिया अशा विविध शंभरांहून अधिक फूलझाडांच्या प्रजातींचा वापर केला आहे. नेदरलँड, पोलंड, जर्मनी आणि युएसमधून बिया आणून, या ग्लोबल फ्लॉवर फेस्टिव्हलसाठी कोल्हापुरात रोपे तयार करण्यात आली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.