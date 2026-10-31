Shahu Maharaj on Gokul : 'गोकुळमध्ये जातीयवाद-धर्मवादाचा प्रश्नच येत नाही'; शाहू महाराजांनी मुश्रीफांचा दावा काढला खोडून, कामकाज सुरळीत करण्यासाठी सुचवला 'हा' पर्याय

कोल्हापूर : गोकुळमध्ये जातीयवाद आणि धर्मवादाचा प्रश्नच येत नाही, हे मंत्री हसन मुश्रीफ आणि आमदार सतेज पाटील यांनाही माहिती आहे, असे मत खासदार श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज यांनी व्यक्त (Shahu Maharaj statement on Gokul controversy) केले..दरम्यान, राजर्षी शाहू महाराज यांच्या कोल्हापूर जिल्ह्यात जातीयवाद असता, तर कागलमधील सर्व हिंदूनी मंत्री हसन मुश्रीफ यांना सहावेळा आमदार केले नसते, अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेचे (उबाठा) उपनेते संजय पवार यांनी दिली. मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी काँग्रेसच्या नेत्यांनी जातीयवाद करून गोकुळच्या निवडणुकीत आपल्या मुलाला पराभूत केल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे विविध स्थरांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या..खासदार शाहू महाराज यांनी जिल्ह्यात जातीयतेला थारा नसल्याचे सांगत, गोकुळमधील गणसंख्या पूर्ण करण्यासाठी शासनाने नियम बदलले पाहिजे. यातून योग्य तो मार्ग काढून कामकाज सुरळीत केले पाहिजे, असे सांगितले. संजय पवार यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, राजर्षी शाहू महाराज यांच्या जिल्ह्यात कधीही जातीपातीचे राजकारण झाले नाही. आपण मुस्लिम धर्मीय असूनसुद्धा सहावेळा कागलच्या हिंदू समाजाने आपल्याला निवडून दिले. निवडणुकीत हार-जीत होतच असते; मात्र निवडणूक पराभव झाल्यानंतर जातीय तेढ निर्माण होऊ नये, याची ज्येष्ठ नेत्यांनी काळजी घ्यायला हवी..Gokul Chairman Election Controversy : नविद 'गोकुळ'चे अध्यक्ष व्हावेत हे मुख्यमंत्र्यांसमोर ठरलं, नाव सुचविण्याबाबत सतेज पाटलांचा काही संबंध नाही; हसन मुश्रीफांनी स्पष्टच सांगितलं.मराठा अध्यक्ष म्हणून विरोध करता का? : पवारगोकुळमध्ये एक मराठा अध्यक्ष होत असताना त्याला विरोध करणे हे मुश्रीफ यांना शोभत नाही. भविष्यात मुश्रीफ यांची ही टीका मराठा समाजसुद्धा विसरणार नाही, असेही स्पष्ट मत श्री. पवार यांनी व्यक्त केले..Gokul Chairman Election Dispute : 'गोकुळ' अध्यक्षपदाचा वाद पोहोचला कोर्टात; शशिकांत चुयेकरांच्या निवडीबाबत सोमवारी निर्णय, महायुतीच्या 12 संचालकांनाही धाडली नोटीस.गोकुळमध्ये राजकारण नको : जयंत पाटीलगोकुळमध्ये सतेज पाटील यांच्या शाहू समविचारी आघाडीला बहुमत मिळाले आहे. बहुमताला सन्मान देऊन लोकशाहीत एक मत जरी कमी असले. तरी त्यांना सन्मान देऊन संस्था चालली पाहिजे. संस्था चालवायची असेल. तर त्यात राजकारण करू नये. अध्यक्ष निवडीच्या गुरुवारच्या प्रकारामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यात शेतकऱ्यांत असंतोष असल्याचे मत आमदार जयंत पाटील यांनी व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.