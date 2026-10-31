कोल्हापूर

Shahu Maharaj on Gokul : 'गोकुळमध्ये जातीयवाद-धर्मवादाचा प्रश्नच येत नाही'; शाहू महाराजांनी मुश्रीफांचा दावा काढला खोडून, कामकाज सुरळीत करण्यासाठी सुचवला 'हा' पर्याय

Hasan Mushrif caste politics controversy in Gokul : गोकुळमधील जातीयवादाच्या आरोपांवर खासदार शाहू महाराज आणि संजय पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली. कोल्हापूर जिल्ह्यात जातीयवादाला थारा नसल्याचे सांगत, गोकुळच्या कामकाजासाठी नियम बदलण्याची मागणी केली.
Hasan Mushrif caste politics controversy in Gokul

Hasan Mushrif caste politics controversy in Gokul

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : गोकुळमध्ये जातीयवाद आणि धर्मवादाचा प्रश्नच येत नाही, हे मंत्री हसन मुश्रीफ आणि आमदार सतेज पाटील यांनाही माहिती आहे, असे मत खासदार श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज यांनी व्यक्त (Shahu Maharaj statement on Gokul controversy) केले.

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