कोल्हापूर

Gokul Chairman Election : 13-12 चं गणित अन् 14 चा नियम! 'गोकुळ'च्या अध्यक्ष निवडीतील कायदेशीर पेचावर प्रकाश आबिटकरांचं मोठं विधान; म्हणाले, 'केवळ मनाच्या समाधानासाठी...'

Kolhapur Gokul chairman election latest news : गोकुळ अध्यक्ष निवडीचा तिढा कायम असून १३-१२ कौलानंतरही १४ संचालकांची गणसंख्या पूर्ण झालेली नाही. पुढील सभेला महायुतीचे संचालक उपस्थित राहणार असल्याची माहिती पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.
Prakash Abitkar statement on Gokul election

Prakash Abitkar statement on Gokul election

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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कोल्हापूर : गोकुळच्या निवडणुकीत मतदारांनी १३ आणि १२ अशा पद्धतीचा कौल दिला आहे. त्यामध्ये १४ संचालक उपस्थित असल्याशिवाय अध्यक्ष निवड होऊ शकत नाही, असा संघाचा पोटनियम (Gokul chairman election 13-12 voting result) आहे. त्यामुळे १४ संचालकांचा आकडा दोघांकडेही नाही. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय अधिकृतरीत्या अध्यक्ष निवड झाली म्हणता येत नाही.

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