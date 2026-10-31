Gokul Chairman Election : 13-12 चं गणित अन् 14 चा नियम! 'गोकुळ'च्या अध्यक्ष निवडीतील कायदेशीर पेचावर प्रकाश आबिटकरांचं मोठं विधान; म्हणाले, 'केवळ मनाच्या समाधानासाठी...'

कोल्हापूर : गोकुळच्या निवडणुकीत मतदारांनी १३ आणि १२ अशा पद्धतीचा कौल दिला आहे. त्यामध्ये १४ संचालक उपस्थित असल्याशिवाय अध्यक्ष निवड होऊ शकत नाही, असा संघाचा पोटनियम (Gokul chairman election 13-12 voting result) आहे. त्यामुळे १४ संचालकांचा आकडा दोघांकडेही नाही. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय अधिकृतरीत्या अध्यक्ष निवड झाली म्हणता येत नाही. .दरम्यान, अध्यक्ष निवडीच्या पुढील बैठकीत महायुतीचे संचालक उपस्थित राहणार असल्याचे माहिती पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली. कोल्हापूर विमानतळ येथे प्रसार माध्यमांशी ते बोलत होते..पालकमंत्री आबिटकर म्हणाले, ‘‘काल गणसंख्येअभावी सभा तहकूब झाली. अध्यक्ष निवडीची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. समविचारी आघाडीकडून काल झालेली अध्यक्ष निवड ही केवळ मनाच्या समाधानासाठी असून, त्याला कायदेशीर हक्क नाही.’’.Shahu Maharaj on Gokul : 'गोकुळमध्ये जातीयवाद-धर्मवादाचा प्रश्नच येत नाही'; शाहू महाराजांनी मुश्रीफांचा दावा काढला खोडून, कामकाज सुरळीत करण्यासाठी सुचवला 'हा' पर्याय.'गोकुळ' अध्यक्षपदाचा वाद पोहोचला सर्किट बेंचमध्ये‘गोकुळ’ अध्यक्षपदाचा वाद आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये पोहोचला आहे. बहुमताच्या जोरावर शशिकांत पाटील-चुयेकर यांची अध्यक्ष म्हणून केलेली निवड वैध ठरवावी, अशी मागणी करणारी याचिका समविचारी आघाडीतर्फे दाखल करण्यात आलीये. याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय अहुजा आणि न्यायमूर्ती धीरज धोटे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यामध्ये, महायुतीच्या बारा संचालकांना पुढील सुनावणीत म्हणणे मांडण्याचे आदेश देण्यात आले. दरम्यान महायुतीचे १२ संचालक आणि राज्य शासनानेही म्हणणे मांडण्यासाठी अर्ज सादर केला. न्यायालयाने सुनावणी सोमवारी (ता. २) ठेवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.