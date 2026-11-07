कोल्हापूर

Gokul Chairman Election Controversy : 'जय-पराजय होतात, पण माझ्या मुलाबद्दल जे केलं त्याबद्दल फार खंत वाटते, ते जिव्हारी लागलंय'; हसन मुश्रीफांनी व्यक्त केलं दु:ख

Hasan Mushrif latest statement on Gokul election : गोकुळ अध्यक्ष निवडीवरून कोल्हापुरात राजकीय पेच कायम आहे. महायुतीचे संचालक सभेला उपस्थित राहणार की नाही, याबाबत हसन मुश्रीफ यांनी अनिश्चितता व्यक्त करत गोकुळचा विषय संपल्याचे सांगितले.
Satej Patil statement on Gokul chairman election

Satej Patil statement on Gokul chairman election

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीत महायुतीचे संचालक हजर राहतील की नाही हे मी आताच सांगू शकत नाही. मात्र, माझ्या दृष्टीने ‘गोकुळ’चा विषय संपलेला (Hasan Mushrif latest statement on Gokul election) आहे. आम्हाला विरोधात बसण्याचा कौल दिला आहे, तर त्यांच्या अध्यक्ष निवडीसाठी आम्ही का जायचे? असाही सवाल मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी येथे उपस्थित केला.

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