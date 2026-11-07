Gokul Chairman Election Controversy : 'जय-पराजय होतात, पण माझ्या मुलाबद्दल जे केलं त्याबद्दल फार खंत वाटते, ते जिव्हारी लागलंय'; हसन मुश्रीफांनी व्यक्त केलं दु:ख

कोल्हापूर : गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीत महायुतीचे संचालक हजर राहतील की नाही हे मी आताच सांगू शकत नाही. मात्र, माझ्या दृष्टीने ‘गोकुळ’चा विषय संपलेला (Hasan Mushrif latest statement on Gokul election) आहे. आम्हाला विरोधात बसण्याचा कौल दिला आहे, तर त्यांच्या अध्यक्ष निवडीसाठी आम्ही का जायचे? असाही सवाल मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी येथे उपस्थित केला..मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या घरी मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी काल फराळ केला. यानंतर पत्रकारांनी विचारले असता मंत्री मुश्रीफ यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. मंत्री पाटील यांनी बोलण्यास नकार दिला. मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, ‘‘गोकुळमध्ये १३ समविचारी आणि १२ महायुतीचे संचालक आहेत. गोकुळ एकमेव संघ आहे, त्याचा कोरम मात्र १४ चा आहे..समविचारीकडे १३ संचालक आहेत, त्यामुळे त्यांना एक संचालक कमी पडतो, तर आमच्याकडे १२ संचालक असल्यामुळे आम्हाला दोन संचालक कमी पडत आहेत. नियमाप्रमाणे तीन अध्यक्ष निवडीच्या सभांना गैरहजर राहिलो तर त्या ठिकाणी प्रशासक येतात आणि पुन्हा निवडणूक लागते. लोकशाही टिकवण्यासाठी आमच्याकडे दुसरा काही मार्ग नव्हता. त्यामुळे हा कायदा करावा लागला.’.Gokul Chairman Controversy : 'कोल्हापूरवासीयांची मने दुखावणाऱ्या मंत्री हसन मुश्रीफ, चंद्रकांत पाटलांना जनता माफ करणार नाही'; आमदार सतेज पाटील यांचा इशारा.आमदार सतेज पाटील मोर्चा काढणार आहेत, यावर मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, ‘‘काढू देत. बहुमत त्यांना मिळाले. मात्र, अपेक्षित १४ चा आकडा ते गाठू शकले नाहीत, हा डेडलॉक संपवण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. ते न्यायालयात गेले तर अध्यक्षपदाचा फॉर्म्युला त्यांनी देणे गरजेचे होते. त्यांनी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि आमदाराच्या विरोधात हाताला हात बांधलेले पोस्टर्स लावलेले आहेत. जय-पराजय होतात; पण माझ्या मुलाबद्दल जे केले त्याबद्दल फार खंत वाटते. ते जिव्हारी लागले आहे. हा तिढा सुटला तर २५ लोक एकत्र बसतील आणि सतेज पाटील यांना अपेक्षित कारभार होईल.’.Gokul Chairman Election : 'गोकुळ'मधील डेडलॉक दूर करण्यासाठीच 5 शासननियुक्त सदस्यांचा निर्णय; नवीद मुश्रीफ, शौमिका महाडिकांची होणार निवड? हसन मुश्रीफ यांचं मोठं विधान.पालकमंत्र्यांच्या नाराजीचा प्रश्न नाहीपालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी गोकुळमध्ये समविचारी आघाडीला सहकार्य करण्याची भूमिका मांडली आहे, शिवसेनेत खदखद आहे. यावर मुश्रीफ म्हणाले, ‘की त्यांनी केलेल्या उल्लेखात कोणतीही नाराजी नाही. नाराजीचा कोणताही सवाल नाही..सहलीवर गेलेले संचालक कुठे आहेत ते माहीत असेल, तर त्यांनी घेऊन यावेसहलीवर गेलेले संचालक कुठे आहेत हे सतेज पाटील यांना माहिती असेल, तर त्यांनी घेऊन यावे. आम्ही त्यांना अध्यक्षपदापासून रोखलेले नाही. त्यांनी फटाके फोडावेत, मिरवणुका काढाव्यात, त्यांना आम्ही रोखलेले नाही. त्यांना बहुमत मिळालेले आहे. त्यांच्या आडवे आम्ही पडलेलो नाही. जय-विजय हे अनेकांना मिळालेले आहेत. मात्र, त्याचा उन्माद असता कामा नये, असेही मुश्रीफ म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.