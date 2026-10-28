Gokul Chairman Election : महायुतीच्या नेत्यांची आज गोव्यात बैठक; गोकुळ अध्यक्ष निवडीबाबत होणार चर्चा, सतेज पाटलांनी मुश्रीफ, कोरे, नरकेंकडे काय केली विनंती?

कोल्हापूर : ‘गोकुळ’च्या अध्यक्ष निवडीसाठी महायुतीचे १२ संचालक उपस्थित राहणार की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले (Gokul Chairman Election in Kolhapur) आहे. आज (ता. २८) महायुतीचे प्रमुख नेते गोव्यात सहलीवर असणाऱ्या ‘गोकुळ’च्या १२ संचालकांची भेट घेऊन चर्चा करून दुपारी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली जाणार असल्याचे समजते. दरम्यान, दोन्ही आघाडींचे सर्व संचालक कोल्हापुरात दाखल होणार आहेत. .अध्यक्ष निवडीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती आणि समविचारी आघाडीचे सर्व संचालक गोवा व कर्नाटकमध्ये सहलीला गेले आहेत. दरम्यान, गुरुवारी (ता. २९) अध्यक्ष निवड होणार असून, या बैठकीला उपस्थित राहण्याबाबतचा निर्णय महायुतीकडून घेतला जाणार आहे. गोव्यातच ही बैठक होईल, अशी माहिती आहे. दुपारनंतर महायुतीचे प्रमुख नेते मुंबईत मुख्यमंत्र्यांसोबतही चर्चा करून ‘गोकुळ’बाबतची पुढील दिशा ठरवणार असल्याची माहिती आहे..तज्ज्ञ संचालकांच्या मतांचा प्रस्ताव बारगळला?गोकुळमध्ये तज्ज्ञ संचालकांना मतांचा अधिकार देण्याचा निर्णय कायदेशीरदृष्टीने योग्य ठरत नाही. या प्रकरणावर सध्या पडदा पडल्याच्या चर्चेने जोर धरला आहे. उद्या (ता. २८) महायुतीचे नेते मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहेत, त्यानंतर अधिकृत माहिती समोर येईल. गोकुळमध्ये तज्ज्ञ संचालकांची संख्या वाढविण्याच्या प्रस्तावाने खळबळ उडाली आहे. महायुतीकडून समविचारी आघाडीची कोंडी करण्याचे काम सुरू असल्याची चर्चा सुरू आहे..Nagpur Graduate Election : 32 हजार 324 मते बाद होणार! दुसऱ्या पसंतीक्रमावर निकालाचे गणित; कोटा पूर्ण करण्यासाठी कोहळेंना 14,514, तर वंजारींना 18,808 मतांची गरज.दरम्यान, तज्ज्ञ संचालकांची संख्या दोनने वाढवून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा प्रस्ताव कायदेशीररीत्या टिकणार नसल्याने यावर आज चर्चा झाली नसल्याची माहिती आहे. हा प्रस्ताव कायदेशीर कसोटीवर टिकणार नाही. त्यामुळे गुरुवारी (ता. २९) होणाऱ्या गोकुळ अध्यक्ष निवडीसाठी महायुतीच्या संचालकांनी काय करावे, याची दिशा ठरवण्यासाठी बैठक घेतली जाणार आहे. गोकुळच्या निवडणुकीत समविचारी आघाडीने १३ जागा जिंकूनही त्यांना कोअर (गणसंख्येत) अडकविण्यासाठी महायुती प्रयत्न करत आहे. यावर सर्वच स्तरांतून वेगवेगळा अर्थ काढला जात आहे..'गोकुळ'च्या अध्यक्ष निवडीसाठी सतेज पाटलांनी केली मुश्रीफ, कोरे, नरकेंना विनंतीगोकुळ अध्यक्ष निवडीसाठी महायुतीचे १२ संचालक उपस्थित राहावेत, यासाठी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार विनय कोरे आणि आमदार चंद्रदीप नरके यांना विनंती केली आहे. त्यानुसार गुरुवारी (ता. २९) अध्यक्ष निवडीसाठी ‘गोकुळ’चे समविचारीसह महायुतीतून विजयी झालेले १२ उमेदवार उपस्थित राहतील, असा विश्वास आमदार सतेज पाटील यांनी आज व्यक्त केला. अजिंक्यतारा कार्यालयात ते प्रसार माध्यमांशी बोलत होते..आमदार पाटील म्हणाले, ‘स्व. आनंदराव चुयेकर यांचे ‘गोकुळ’मध्ये मोठे योगदान आहे, त्या पार्श्वभूमीवर सर्वच २५ संचालक शशिकांत पाटील -चुयेकर यांना अध्यक्ष करण्यासाठी उपस्थित राहतील. महायुतीच्या संचालकांचे आम्हाला निरोप होते की, आम्ही अध्यक्ष निवडीत तुमच्यासोबत आहोत; पण आमच्या नेत्यांसोबत चर्चा करून तोडगा काढवा. त्यानुसार मुश्रीफ, कोरे, नरके आणि मंत्री पाटील यांच्याशी मोबाईलवरून संपर्क साधून उपस्थित राहण्याची विनंती केली आहे.’.ते म्हणाले, ‘गोकुळ निवडणुकीतील दूध उत्पादकांचा कौल मुख्यमंत्र्यांना माहिती आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री अध्यक्ष निवडीत हस्तक्षेप करणार नाहीत. तज्ज्ञ संचालक वाढवून त्यांना मतदानाचा अधिकार देणे हा प्रयत्न कोणाचा आहे, हे माहिती नाही. पण, तिन्ही पक्षाला एक-एक जागा द्यावी, असे नियोजन असावे. मात्र, तज्ज्ञ संचालकाला मतांचा अधिकार दिला, तर लोकशाहीच राहणार नाही. भविष्यात १५ लोक निवडून आले आणि १६ लोक तज्ज्ञ म्हणून घेऊन त्यांना मतांचा अधिकार दिला, तर त्याला काहीही अर्थ नाही. त्यामुळे तसा नियम होणार नाही आणि कायद्यानेही तो टिकणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.