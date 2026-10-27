Gokul Chairman Election : 'गोकुळ'च्या अध्यक्ष निवडीत ट्विस्ट! सहलीवरून संचालक येणार थेट कोल्हापुरात; फडणवीसांच्या सल्ल्याने महायुती खेळणार मोठा डाव?

कोल्हापूर : गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीत काय निर्णय घ्यावा, याबाबत महायुतीचे नेते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सल्ला घेण्याची शक्यता (Gokul chairman selection Mahayuti decision) आहे. मंगळवारी (ता. २७) मंत्रालयात कॅबिनेटची बैठक झाल्यानंतर याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे..अध्यक्ष निवड सभेला हजर राहायचे की, गैरहजर याबाबत नूतन संचालकांना कोणतीही सूचना नाही. चार दिवसांपूर्वी गावातच राहण्याचा घेतलेला निर्णय बदलून संचालकांना देवदर्शनासाठी पाठवले आहे. २८ ला रात्री ते सर्व जण कोल्हापुरात येणार आहेत. यानंतर नेत्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीत कोणता निर्णय घ्यायचा याबाबत चर्चा होणार आहे..गोकर्णमध्ये असलेल्या संचालकांनी नेते, जो सांगतील, तो निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले. याबाबत महायुतीच्या नेत्यांकडे संपर्क साधला असता मुख्यमंत्र्यांच्या सोबत बैठक होणे अशक्य असून, कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून २८ला नेत्यांच्या बैठकीत पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे सांगण्यात आले..Gokul Chairman Election Latest News : 'गोकुळ'चा अध्यक्ष आमचाच होणार! तांत्रिक मुद्द्यांवर महायुतीचे नेते अडथळा आणणार नाहीत; सतेज पाटील यांचा मोठा दावा.मतदान झाल्यास प्रशासनाची तयारीगुरुवारी (ता. २९) होणाऱ्या अध्यक्ष निवडीत मतदान झाल्यास त्याची तयारीही प्रशासनाच्या पातळीवर सुरू झाली आहे. त्यामुळे याच्या सूचना ही प्रशासनाला दिल्याचे समजते. निवड प्रक्रिया कशा पद्धतीने होणे अपेक्षित आहे, याचाही कायदेशीर अभ्यास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.