Gokul Chairman Election Latest News : 'गोकुळ'चा अध्यक्ष आमचाच होणार! तांत्रिक मुद्द्यांवर महायुतीचे नेते अडथळा आणणार नाहीत; सतेज पाटील यांचा मोठा दावा

पुणे : ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीतील महायुतीत असलेले मंत्री हसन मुश्रीफ, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार डॉ. विनय कोरे, प्रा. संजय मंडलिक हे सहकारात काम केलेले नेते (Gokul chairman election latest news) आहेत. त्यामुळे संघाच्या अध्यक्ष निवडीत ते तांत्रिक मुद्द्यांवर कोणतीही परिस्थितीत तयार करणार नाहीत, त्यांचे सर्व १२ संचालक सभेला येतील, असा विश्वास काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी व्यक्त केला. .आमदार पाटील यांनी पुणे येथील काँग्रेस कमिटी कार्यालयाला भेट दिली. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘गोकुळ निवडणुकीत कोरमचा विषय आहे; पण बहुमताचा निकाल आमच्या बाजूने आहे. विरोधकांनी आम्हाला मिळालेल्या बहुमताचे स्वागत केले आहे. चुकीचा पायंडा राज्याच्या सहकारात पडणार नाही, याची खात्री आहे. त्यामुळे महायुतीचे सर्वच नेते संघाचे संस्थापक कै. आनंदराव पाटील-चुयेकर यांच्या मुलाला अध्यक्ष करण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मदत करतील, अशी खात्री आहे. त्यामुळे ‘गोकुळ’चा अध्यक्ष आमचाच होणार यात दुमत नाही.’.Gokul Chairman Election : 'गोकुळ' जिंकूनही सतेज पाटलांचं टेन्शन वाढलं! अध्यक्ष निवडीत नवा कायदेशीर ट्विस्ट; 14 चा आकडा कसा गाठणार? 'ते' 12 संचालक गैरहजर राहिले तर..?.‘लढलो की जिंकू शकतो’ हा संदेशलढलो की जिंकू शकतो, हा संदेश ‘गोकुळ’च्या माध्यमातून राज्यभर गेला आहे. त्या आत्मविश्वासाच्या जोरावर महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही तिन्ही पक्ष राज्यात सत्ता आणण्यासाठी प्रयत्नशील राहू, असा विश्वास आमदार पाटील यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.