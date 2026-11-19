कोल्हापूर : स्थापनेपासून अपवाद सोडला तर कधीही तोट्यात नसलेल्या ‘गोकुळ’ला आताच तोटा कसा झाला, याची जबाबदारी कोणाची, सत्तेसाठी टोकाचा संघर्ष केलेले नेते असो किंवा दूध उत्पादक याचा जाब विचारणार का नाही, असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत (Gokul milk union ₹280 crore additional financial burden) आहेत. .‘गोकुळ’च्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतर संघावर प्रशासक मंडळ आले. या मंडळाने मंगळवारी (ता. १७) आपली मुदत संपल्यानंतर संघात केलेल्या प्रगतीचा आढावा देतानाच संघावर २८० कोटीचा अतिरिक्त भार पडल्याचे तसेच पशुखाद्य विभागाला १६ कोटी तोटा झाल्याचे जाहीर केले आहे. या मागे दिलेली कारणे अगदीच तकलादू आहेत. तत्कालीन संचालकांवरच हा ठपका ठेवल्याने यावर त्यावेळी संचालक असलेल्या लोकांनी उत्तर देण्याची गरज आहे..‘गोकुळ’कडून ज्या ज्या वेळी दूध खरेदी दरात वाढ केली जाते, त्यावेळी आपसूकच विक्री दरात वाढ करून हा समतोल साधला जात होता. अपवादात्मक परिस्थिती वगळता आतापर्यंत हेच सूत्र संघाने जपले आहे. त्याचे प्रमाण कमी असेल; पण खरेदी आणि विक्री दरात एकाचवेळी वाढ केली जात होती. तत्कालीन संचालकांनी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये दूध खरेदी दरात वाढ केल्यानंतर विक्री दरात वाढ केली नाही..Gokul Milk Rate : मुंबई-पुण्यापासून कोल्हापूरपर्यंत दूध महागणार; 'गोकुळ'च्या दरात प्रति लिटर 2 ते 4 रुपयांची वाढ निश्चित, दरवाढीचा निर्णय शनिवारी शक्य.परिणामी, संघावर २८० कोटींचा अतिरिक्त भार पडल्याचे प्रशासकांनी सांगितले; पण प्रशासक काळात विक्री दरात पुरेशी वाढ करून हा भार कमी करण्याची संधी असताना ती का केली नाही, असा प्रश्न निर्माण होतो. सप्टेंबरमध्ये हा तोटा कमी केल्याचा प्रशासकांचा दावा आहे. मग मे महिन्यात प्रशासक आले. त्यावेळी त्यांच्या लक्षात हा प्रकार का आला नाही, त्याचवेळी त्यांनी दूध विक्री दरात वाढ करून यावर उपाययोजना का केली नाही असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत..पशुखाद्य कारखान्याला सप्टेंबरमध्ये १६ कोटी तोटा झाला आहे. हा तोटा २४ कोटींचा असल्याचा आरोप निवडणुकीत झाला. यावर खुलासा करताना प्रशासकांनी ‘गोकुळ’ची निवडणूक घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश, तोंडावर दसरा-दिवाळी, दुष्काळाचे सावट अशी कारणे देत पशुखाद्य दरात वाढ केली नसल्याचा खुलासा केला; पण जर कच्च्या मालात ३५ ते ४० टक्के वाढ झाली असेल, तर पशुखाद्यात १० ते १५ टक्के वाढ करून हा तोटा भरून काढता आला असता; पण ते न करता तोट्याचे होत असलेले समर्थन योग्य नाही..Mahabaleshwar Tunnel Project : महाबळेश्वरमध्ये वांद्रे-वरळी सी-लिंकची झलक! 175 कोटींचा केबल-स्टे पूल पूर्ण; 'व्ह्यू गॅलरी'तून दिसणार कोयनेचा विहंगम नजारा.अधिकारी करतात काय?संघात प्रत्येक विभागाला प्रमुख अधिकारी आहेत. त्यांच्याकडूनच संघाला लागणाऱ्या कच्च्या मालासह अन्य साहित्याचे प्रस्ताव प्रशासकांकडे गेले असतील. त्यांनी ही खरेदी करताना यात तोटा होण्याची शक्यता आपल्या अहवालात नमूद केली होती का, त्यावर काय उपाययोजना कराव्यात हे सुचवले होते का, याचा जाब विचारण्याची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.