Satej Patil Allegations On Gokul Election : 'गोकुळ दूध संघ गुजरातमधील फेडरेशनच्या घशात घालण्याचा डाव'; आमदार सतेज पाटील यांचा महायुतीवर गंभीर आरोप

चुये (जि. कोल्हापूर) : गोकुळच्या १४०० दूध संस्था अपात्र करणे, हा अजेंडा नव्हता; तर महायुतीने गोकुळ हा गुजरातमधील सरदार वल्लभभाई पटेल को-ऑपरेटिव्ह फेडरेशनच्या घशात घालण्याचा डाव आखला (Satej Patil Gokul election allegations) आहे. गोकुळ कोल्हापूर जिल्ह्याचा संघ राहिला पाहिजे, यासाठी राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी पॅनेलशिवाय पर्याय नाही, असे आवाहन आमदार सतेज पाटील यांनी केले..‘गोकुळ’च्या निवडणुकीनिमित्त चुये (ता. करवीर) येथे गोकुळचे संस्थापक आनंदराव पाटील-चुयेकर यांच्या समाधीला अभिवादन करून राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी पॅनेलचा प्रचार प्रारंभ झाला. यावेळी ते बोलत होते..आमदार पाटील म्हणाले, ‘गुजरातमधील अमुल डेअरी परिसरात सरदार वल्लभभाई पटेल सहकारी डेअरी फेडरेशन मल्टिस्टेट संघटना स्थापन केली आहे. गोकुळला या फेडरेशनशी जोडून गोकुळचे अस्तित्व संपविण्याचा महायुतीचा डाव आहे. त्यासाठीच आतापासूनच गोकुळशी संबंधित सर्व निर्णय हे मुंबईतून घेतले जात आहेत.’.Balinga Dhonwade Road : कोल्हापूर-गगनबावडा महामार्गावरील दोनवडे-बालिंगा रस्त्याचे काम अपूर्ण; प्रशासनाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात, कधी पूर्ण होणार काम?.ते म्हणाले, ‘साडेचार वर्षे गोकुळमध्ये सर्वांच्या सहमतीने दूध उत्पादकांच्या हितासाठी विविध योजना राबविल्या. राजकारणविरहित कामकाज केले. मात्र, सहा महिन्यांपासून आमच्या पक्षाच्या नियंत्रणाखाली गोकुळ मिळाला पाहिजे, यासाठी महायुतीने गोकुळवर प्रशासक आणला. त्यानंतर पात्र दूध संस्थांना अवसायनात काढून अपात्र करण्याचा खेळ केला..माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, ‘जिल्ह्यातील लाखो शेतकऱ्यांची अर्थवाहिनी गोकुळ आहे; मात्र त्या गोकुळला परावलंबी करून जिल्ह्यात अमुल वाढविण्याचा महायुतीचा डाव आहे. पैशाच्या आमिषाला ठरावधारकांनी बळी पडू नये.’.Gokul Election Updates : मुख्यमंत्र्यांनी मला पॅनेलप्रमुख केलंय, माझी अब्रू घालवू नका.. 'पॅनेल टू पॅनेल’ मतदान करा; मंत्री मुश्रीफांचं करवीरवासीयांना आवाहन.माजी आमदार सत्यजित पाटील म्हणाले, ‘गोकुळवर प्रशासक आणून संघाला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. संघ पक्षाच्या दावणीला बांधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे महायुती हा मुखवटा असला तरी त्याच्या पाठीमागे अमुलचे राजकारण आहे.’ माजी आमदार ऋतुराज पाटील म्हणाले, ‘या निवडणुकीत जनमत हे समविचारी आघाडीच्या बाजूने आहे. गोकुळच्या चाव्या कोल्हापुरातच ठेवायच्या की मुंबई, दिल्लीत याचा निर्णय स्वभिमानी शेतकऱ्यांनी घ्यायचा आहे.’ उमेदवार शशिकांत पाटील-चुयेकर यांनी मनोगत व्यक्त केले..यावेळी एकनाथ पाटील, राजू लाटकर, सत्यजित जाधव, हिंदुराव चौगले, शामराव देसाई, पी. डी. धुंदरे, ए. डी. पाटील, एम. आर. पाटील, सदाशिव चरापले, उदयानी साळुंखे, स्मिता गवळी, उमेश भोईटे, भिकाजी एकल, रणजित पाटील, विश्वनाथ पाटील, रामराजे कुपेकर, सुभाष वाडकर, एस. के. पाटील, बबन रानगे, शशिकांत खवरे, सम्राट मोरे, गणपतराव डोंगरे, निवास पाटील, भगवानराव जाधव, संभाजीराव देसाई, अमर पाटील, प्रकाश पाटील, मोहन धुंदरे, दिग्विजय कुराडे, प्रशांत देसाई, पांडुरंग भांदिगरे, जीवन पाटील, सागर धुंदरे, संभाजीराव पाटणकर, सभापती सागर पाटील, सभापती छाया देसाई, मधुकर रामाणे, डॉ. के. एन. पाटील, बाजीराव पाटील, पांडुरंग पाटील उपस्थित होते..बावड्याचा हात निष्ठेचाबावड्याचा हात निष्ठेचा आहे. त्यामुळे तुम्हाला तो हाती घ्यायला जमला नसावा. तर तुमचा हात मोठा म्हणूनच ईडी, सीबीआयवाले मागे लावले. विचारधारेमुळे नाही तर ईडीमुळे ते एकत्र आले आहेत, अशी टीका राजीव आवळे यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.