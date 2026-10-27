Gokul Milk Record : कोजागरीला 'गोकुळ'ची विक्रमी 21 लाख 70 हजार लिटर दूध विक्री; मागील वर्षीच्या तुलनेत विक्रीत किती टक्क्यांची वाढ?

कोल्हापूर : जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाने (गोकुळ) कोजागरी पौर्णिमेनिमित्त दूध विक्रीत नवा विक्रम केला. एकाच दिवशी तब्बल २१ लाख ७० हजार ४७८ लिटर दूध विक्री झाली (Gokul milk sales 21.70 lakh litres in one day) असून, गतवर्षीच्या तुलनेत १ लाख ४१ हजार ९५२ लिटर म्हणजेच सुमारे ७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. गतवर्षी कोजागरी पौर्णिमेच्या दिवशी गोकुळची दूध विक्री २० लाख २८ हजार ५२६ लिटर होती..दूध उत्पादकांचे सहकार्य, ग्राहकांची पसंती, प्रभावी मार्केटिंग नियोजन आणि सक्षम वितरण व्यवस्था यामुळे गोकुळच्या दूध विक्रीचा आलेख सातत्याने उंचावला आहे. ग्राहकांना दर्जेदार दुग्धजन्य पदार्थ वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी संघाच्या मार्केटिंग व वितरण विभागामार्फत आवश्यक नियोजन करण्यात येत आहे. या यशामध्ये दूध उत्पादक, प्राथमिक दूध संस्था, ग्राहक, वितरक, कर्मचारी आणि वाहतूक ठेकेदार यांचे मोलाचे योगदान असल्याचे संघाचे कार्यकारी संचालक डॉ. योगेश गोडबोले यांनी सांगितले..Kolhapur Rickshaw Drivers RTO Report : 'सायेब, कुठं जाणार? चला की सोडतो...'; कोल्हापूरच्या रिक्षाचालकांचे मराठी खणखणीत; परीक्षेची गरजच नसल्याचा पाठविला अहवाल.कोजागरी पौर्णिमेनिमित्त झालेल्या या विक्रमी दूध विक्रीसाठी संघाच्या मार्केटिंग विभागाने प्रभावी नियोजन व अंमलबजावणी केली. याबद्दल डेअरी महाव्यवस्थापक अनिल चौधरी, मार्केटिंग व्यवस्थापक हणमंत पाटील यांच्यासह मार्केटिंग विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे गोडबोले यांनी कौतुक केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.