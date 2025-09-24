कोल्हापूर

Hasan Mushrif: मुश्रीफांची खेळी; एकनाथ शिंदेंच्या जवळ गेलेल्या नेत्याला घेतलं पक्षात, 'गोकूळ'मधील समीकरणं बदलणार

Arun Dongle Joins NCP, Gokul Dairy Politics Shifts in Kolhapur: गोकुळचे माजी अध्यक्ष आणि संचालक अरुण डोंगळे यांनी खरा डाव केला तो यंदाच्या वर्षीच्या गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीवेळी. एकतर बंटी पाटील अन् मुश्रीफांमध्ये ठरलेलं असतानाही डोंगळेंनी राजीनामा देण्यास नकार दिला.
Hasan Mushrif: मुश्रीफांची खेळी; एकनाथ शिंदेंच्या जवळ गेलेल्या नेत्याला घेतलं पक्षात, 'गोकूळ'मधील समीकरणं बदलणार
Kolhapur News: कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळचं राजकारण दिवसेंदिवस बदलत आहे. त्याचे परिणाम हे गोकुळच्या पुढच्या वर्षीच्या निवडणुकीवर होणार हे निश्चित आहे. आता गोकुळमध्ये काय झालं तर मुश्रीफांनी यंदा डाव टाकलाय पण त्यांनी ना महाडिकांना डिवचलंय ना बंटी पाटलांना तर त्यांनी खरा गेम शिंदेंच्या शिवसेनेचा केलाय. कसा ते पाहूया.

