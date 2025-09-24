Hasan Mushrif: मुश्रीफांची खेळी; एकनाथ शिंदेंच्या जवळ गेलेल्या नेत्याला घेतलं पक्षात, 'गोकूळ'मधील समीकरणं बदलणार

Kolhapur News: कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळचं राजकारण दिवसेंदिवस बदलत आहे. त्याचे परिणाम हे गोकुळच्या पुढच्या वर्षीच्या निवडणुकीवर होणार हे निश्चित आहे. आता गोकुळमध्ये काय झालं तर मुश्रीफांनी यंदा डाव टाकलाय पण त्यांनी ना महाडिकांना डिवचलंय ना बंटी पाटलांना तर त्यांनी खरा गेम शिंदेंच्या शिवसेनेचा केलाय. कसा ते पाहूया..गोकुळचे माजी अध्यक्ष आणि संचालक अरुण डोंगळे यांनी खरा डाव केला तो यंदाच्या वर्षीच्या गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीवेळी. एकतर बंटी पाटील अन् मुश्रीफांमध्ये ठरलेलं असतानाही डोंगळेंनी राजीनामा देण्यास नकार दिला. नंतर राजीनामा तर दिला पण कधी नव्हे ते गोकुळच्या निवडणुकीत कोल्हापूरच्या बाहेरच्या अन् इतिहासात पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांना आणलं. अन् गोकुळचं राजकारण ढवळून निघालं. अखेर अध्यक्षपदाची माळ ही यंदाच्या वर्षी ठरल्याप्रमाणे बंटी पाटलांकडे असतानाही ती मंत्री हसन मुश्रीफांच्या चिरंजीवांच्या गळ्यात पडली. अन् त्यावेळी डोंगळेंनी केलेल्या खेळीची बरीच चर्चा झाली..आता डोंगळे पुन्हा चर्चेत आले. कारण कधी शिवसेनेच्या मंचावर तर, कधी राष्ट्रवादीच्या स्टेजवर पाहायला मिळणाऱ्या अरुण डोंगळेंनी पक्षप्रवेश केला आहे. काही महिन्यांपूर्वी डोंगळे हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या अधिक जवळचे झाले असून ते शिवसेनेच्या संपर्कात असल्याची चर्चा होती. पण, मुश्रीफांनी डाव पलटला आणि डोंगळेंना मुंबईत नेऊन थेट राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात पक्ष प्रवेश दिला. खासदार आणि प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश संपन्न झाला. यावेळी गोकुळचं अध्यक्षपद ज्यांच्या घरात आहे ते, मंत्री हसन मुश्रीफही उपस्थित होते..Whatsapp Aadhaar : आता चक्क व्हॉट्सअॅपवर मिळणार आधार कार्ड; सरकारने सुरू केली नवी सुविधा, पण हे फायद्याचं की तोट्याचं?.खरंतर अरुण डोंगळेंची अजितदादांपेक्षा शिंदेंसोबतची जवळीकच आधी म्हटल्याप्रमाणे चर्चेत होती. कारण, २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीतही महायुती म्हणून राधानगरी-भुदरगड विधानसभा मतदारसंघातील शिवसेनेचे उमेदवार आणि पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या प्रचाराच्या माध्यमातून गोकुळचे माजी अध्यक्ष अरुण डोंगळे हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात आले. हळूहळू त्यांचा शिवसेनेतील वावर आणि संपर्क वाढत गेला. आबिटकर यांच्या आभार मेळाव्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत अरुण डोंगळे यांचा वाढदिवस साजरा करण्यात आला. सातत्याने शिंदेंच्या मंचावर दिसल्यानं आणि त्यांच्याशी संपर्क वाढल्याने डोंगळे हे शिवसेनेत पक्ष प्रवेश करणार असल्याची चर्चा जोरात सुरू होती..पण, इथे डोंगळेंनी खेळी केली आणि मुश्रीफांनी डाव फिरवला. कारण, गोकुळच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देत असताना जिल्हा परिषद निवडणुकीत मुलाला म्हणजेच अभिषेक डोंगळेंना उमेदवारी देण्याची अट घातली आणि त्यांची ती अट मान्य करून मुश्रीफांनीही त्यांना तसा शब्द दिला. त्यामुळे आता डोंगळेंचं गोकुळसोबतच राधानगरी मतदारसंघात वजन वाढणार हे निश्चित..Laxman Hake: लक्ष्मण हाकेंच्या 'राईट हँड'ला बीडमध्ये बेदम मारहाण; ''ताणून मारेन'' म्हणत व्हिडीओ झाला होता व्हायरल.डोंगळेंचा दुसरा डाव म्हणजे, पुढच्या वर्षी गोकुळ दूध संघाची पंचवार्षिक निवडणूक होणार आहे. मागील निवडणुकीत गोकुळमधील ज्येष्ठ नेते, माजी अध्यक्ष विश्वास पाटील, माजी अध्यक्ष अरुण डोंगळे यांनी महाडिक गटाची साथ सोडली अन् बंटी पाटील-मुश्रीफांना साथ दिली. पण आता २०२४ ला राज्यात महायुतीचं सरकार आल्यानंतर सत्तासमीकरणं बदलली आहेत. महायुतीमधील राष्ट्रवादी, भाजप आणि शिवसेनेचे सर्वच आमदार, पदाधिकारी गोकुळच्या निवडणुकीत महायुती म्हणून उतरणार आहेत. .अशातच मंत्री मुश्रीफ यांच्याकडे या निवडणुकीतील नेतृत्व गेले आहे. त्यामुळे गोकुळ दूध संघात देखील आता मंत्री हसन मुश्रीफ यांची ताकद वाढली आहे. आणि तेच हेरून आपलं राजकीय वजन राखण्यासाठी आणि गोकुळमधलं वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी डोंगळेंनी मुश्रीफांच्या नेतृत्वात, तटकरेंच्या उपस्थितीत अजितदादांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश केलेला दिसतोय. तरी, डोंगळेंच्या पक्षप्रवेशानंतर आता गोकुळमधली समीकरणं कशी बदलतात हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.