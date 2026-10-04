Kolhapur Gokul Election : 'गोकुळचे खाजगीकरण करण्यासाठी 200 कोटींची ऑफर आली होती'; सतेज पाटलांच्या वक्तव्याने खळबळ, कोणावर केला गंभीर आरोप?

कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघ जिल्ह्याची अस्मिता आहे. तो कोल्हापूरचाच राहिला पाहिजे, दूध उत्पादक तुम्हाला खूप-खूप आशीर्वाद देतील अशी विनंती माजी दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर यांना केली होती. त्यानुसार त्यांनी गोकुळचे खासगीकरण होऊ दिले नाही. मात्र, जानकर यांनी गोकुळचे खासगीकरण आणि मल्टिस्टेट करण्यासाठी २०० कोटींची ऑफर दिल्याचे सांगितलेली बाब खूपच गंभीर असल्याची टीका आमदार सतेज पाटील यांनी आज केली..आमदार पाटील म्हणाले, ‘गोकुळ दूध संघ मल्टिस्टेट होण्यापासून वाचवण्यासाठी आम्ही मोठा लढा दिला. त्यावेळी गोकुळ मल्टिस्टेट झाला असता, तर आता गोकुळच्या निवडणुका कधी झाल्या हे दूध उत्पादकांना कळलेही नसते. तत्कालीन भाजप सरकारच्या काळातील दुग्धविकास मंत्र्यांकडेच काही लोक गोकुळ मल्टिस्टेट करण्यासाठी देवाण-घेवाणीची चर्चा घेऊन गेले होते, ही बाब आता समोर आली आहे. गोकुळला आधी मल्टिस्टेट करायचे आणि नंतर देशभरातील कोणाच्या तरी घशात घालायचे, असा हा मोठा डाव सुरू आहे..Gokul Election Seat Sharing Formula : गोकुळ निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! जागावाटपावरून महायुतीत धुसफुस; मंत्री मुश्रीफ नाराज? फॉर्म्युला ठरला, पण घोषणा लांबणीवर.दुग्धविकास मंत्र्यांनी स्वतः हा प्रकार जाहीरपणे उघड केला असल्याने गोकुळवर आलेले हे खासगीकरणाचे संकट बाजूला करायचे असेल, तर आगामी निवडणुकीत दूध उत्पादकांनी आमच्या समविचारी आघाडीला साथ द्यावी.’महायुतीच्या पुढील रणनीतीसाठी दिल्लीत बैठक होणार असून, या संपूर्ण राजकीय घडामोडींवर चर्चा करण्यासाठी महायुतीचे सर्व नेते सोमवारी (ता. ७) सर्व प्रमुख नेते दिल्लीला जाणार आहेत. तेथे पक्षश्रेष्ठींसोबत महत्त्वाची बैठक करून निर्णय घेण्याची वेळ त्यांच्यावर आली असल्याची टीका आमदार सतेज पाटील यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.