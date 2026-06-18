Gokul Election Update : 'गोकुळ'च्या यादीतून ६२६ दूध संस्थांना डच्चू; ५ हजार ४७० पैकी ४ हजार ८४४ संस्थाच ठरल्या पात्र, नवी यादी जाहीर, आता कोणाचे बिघडणार गणित?

कोल्हापूर : न्यायालयीन लढाईनंतर अखेर गोकुळ दूध संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठीच्या मतदार यादीतून ६२६ संस्थांना डच्चू मिळाला. ५ हजार ४७० पैकी ४ हजार ८४४ संस्था पात्र ठरल्या आहेत. सहाय्यक निबंधक (दुग्ध) कृष्णा ठाकरे यांनी ही यादी जाहीर (Gokul dairy cooperative election latest news) केली. गेली दोन-तीन महिने सुरू असलेल्या सावळ्यागोंधळावर अखेर पडदा पडला. आता सहाय्यक निबंधकांकडील सर्व सुनावण्या आणि निर्णयाची प्रक्रिया संपली असल्याचे जाहीर केले..जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या निवडणुकीत ५४७० संस्था सभासदांची यादी उपनिबंधकांकडे देण्यात आली होती. त्यानंतर १३२० संस्थांवर अवसायनातील कारवाईबाबात न्यायायीन लढाई झाली. यामध्ये अखेर न्यायालयीन लढाईनंतर त्यापैकी ५६९ संस्थांना अपात्र ठरविले..तसेच गोकुळच्या मूळच्या यादीतील ५७ संस्थांही अपात्र ठरल्यामुळे त्यामुळे मतदानासाठी एकूण ६२६ संस्थांना वगळण्यात आले. कालपर्यंत ३७७ संस्था पात्र आणि ४४१ संस्था अपात्र ठरविल्या होत्या. पैकी २३५ संस्थांचा निर्णय प्रलंबित होता. तो निर्णय आज झाल्यामुळे २३५ पैकी २०३ संस्थांना अपात्र ठरविले. त्यामुळे आज केवळ ३२ संस्था पात्र ठरल्या..Dharashiv Politics : उद्धव ठाकरेंचा सर्वात विश्वासू खासदार देणार धक्का! ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर ठाकरे गट सोडणार? धाराशिवच्या राजकारणात मोठा भूकंप.गोकुळ संघाच्या निवडणुकीसाठी आजच्या घडीला ४ हजार ८४४ संस्था पात्र ठरल्या आहेत; मात्र अद्यापही २६७ संस्थांबाबात विभागीय उपनिबंधक (मुंबई) यांच्याकडे सुनावणी सुरू आहे. या संस्थांबाबत जो निर्णय होईल त्यावर प्रत्यक्षात मतदानासाठीची संख्या ठरणार आहे..ठराव स्वीकारल्यानंतर पुढे हरकती घेण्यासाठीही कालावधी आहे. त्यामध्येही काही हरकतीमध्ये संस्था कमी होऊ शकतात. त्यामुळे हरकती, न्यायालयीन सुनावणी, विभागीय उपनिबंधकांकडील सुनावणीनंतरच प्रत्यक्षात मतदारांचा आकडा निश्चित होणार आहे. दरम्यानच्या काळात आज ४ हजार ८४४ संस्था मतदानासाठी पात्र ठरल्या असल्याची माहिती ठाकरे यांनी दिली..Pune-Bangalore Highway : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील सर्वात मोठा उड्डाणपूल अखेर सुरू होणार; 'लोड टेस्टिंग'साठी 35 टनांच्या 12 गाड्या 24 तास केल्या उभ्या, प्रवाशांना दिलासा.'ती' आकडेवारी कार्यकर्त्यांकडून व्हायरलसंस्था पात्र अपात्र ठरण्यासाठी प्रक्रिया सुरू असताना माजी संचालकांसह नेते आणि संचालकांच्या समर्थकांचा कार्यालयातील वावर वाढला होता. काही माजी संचालकांनीही सहाय्यक निबंधकांची भेट घेऊन त्यांच्याकडील माहिती घेतल्याचे सांगण्यात आले. कोणती संस्था पात्र ठरते, कोणती अपात्र ठरते, हे पाहण्यासाठी एक स्वतंत्र गोपणीय यंत्रणा कार्यालयात कार्यरत होती. जी आकडेवारी अधिकाऱ्यांना माहिती नव्हती ती आकडेवारी कार्यकर्त्यांकडून, सोशल मीडियावरून व्हायरल होत होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.