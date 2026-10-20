Satej Patil Strategy In Gokul Election : महायुतीचे तीन मंत्री, मुख्यमंत्री एका बाजूला अन् सतेज पाटील एकटे; 'गोकुळ'च्या निवडणुकीत कसा पेटवला 'वादळात दिवा'?

कोल्हापूर : राज्यात महायुतीची सत्ता, या सत्तेत असलेल्या जिल्ह्यातील तीन दिग्गज मंत्र्यांचा दबदबा, त्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप अशी एका बाजूला शक्तिशाली ताकद असताना सोबत कार्यकर्त्यांची प्रामाणिक आणि निष्ठावंत फळी घेऊन एकट्याच्या जीवावर काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी (Satej Patil strategy in Gokul election) ‘गोकुळ’च्या राजकारणात वादळात दिवा लावला. त्यांच्या ‘परफेक्ट’ नियोजनामुळे महायुतीचाच आणि त्यात महाडिक-मुश्रीफ या जोडीचा ‘करेक्ट’ कार्यक्रम झाला. या विजयाने आमदार सतेज पाटील यांनी पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाचे लक्ष वेधून घेतले. .‘गोकुळ’ची निवडणूक जाहीर झाल्यापासून महायुतीकडून ही निवडणूक बिनविरोध होईल, अशा वावड्या सोडल्या जात असताना सतेज पाटील मात्र कोणत्याही परिस्थितीत निवडणूक होणार असे ठामपणे सांगत होते. अपेक्षेप्रमाणे ‘गोकुळ’ची निवडणूक लागली. महायुतीचे उमेदवार ठरण्यापूर्वीच ‘चिन्ह’ मागणीच्या निमित्ताने आमदार पाटील यांनी आपले उमेदवारही जाहीर केले. महायुतीच्या उमेदवारीचा गुंता सुटण्यापूर्वीच १८ उमेदवारांची घोषणा करून पहिली लढाई त्यांनी जिंकली. महायुतीतील नाराजीतून काही तगडे उमेदवार आपल्याकडे येतील या आशेवर ते होते, यातही त्यांना यश आले..महायुतीने उमेदवारी नाकारलेल्या प्रा. किसन चौगले या विद्यमान संचालकांना त्यांनी आपल्यासोबत घेऊन थेट उमेदवारीच दिली. सर्व उमेदवारांची घोषणा झाल्यानंतर पायाला भिंगरी बांधून त्यांनी जिल्ह्याच्या प्रत्येक तालुक्यातील ठरावदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला..Gokul Chairman 2026 : 'गोकुळ'चा नवा अध्यक्ष कोण? आमदार सतेज पाटलांनी दिलेला शब्द पाळत 'या' नेत्याच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्याची दाट शक्यता!.महायुतीच्या पॅनेलमध्ये घराणेशाहीशी संबंधित उमेदवारांचा भरणा असताना पाटील यांनी मात्र राबणाऱ्या, त्यांच्याशी निष्ठा असलेल्या आणि प्रामाणिकपणे ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनतेशी नाळ जुळलेल्या कार्यकर्त्यांना रिंगणात उतरवले. महायुतीकडून एकीकडे ठरावदारांच्या आणि नेत्यांच्या शपथा घेण्याचा कार्यक्रम सुरू होता, त्यावेळी पाटील हे गावागावांत जाऊन ‘गोकुळ’ कसा वाचवला पाहिजे, यासाठी धडपड करून ठरावदारांना आपली भूमिका पटवून देत राहिले..गुजरातच्या दावणीला ‘गोकुळ’ बांधला जाईल, त्याचे खासगीकरण होईल, तो सर्वसामान्यांचा आणि दूध उत्पादकांचाच राहणार नाही यावर त्यांनी आपला प्रचार केंद्रित केला. याशिवाय सत्ता आल्यानंतर उत्पादकांना काय देणार याचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. निकालात त्यांच्या या भावनिक आवाहनाला आणि तळमळीला ठरावदारांनी साथ दिल्याचे दिसले..एकदा मैदानात उतरले की समोर कितीही ताकदीचा पैलवान असो त्याच्याशी लढायचा हा लढाऊ बाणाही पाटील यांच्या कामी आला. लोकसभेच्या निवडणुकीत जिल्ह्यात, राज्यात आणि देशातही महायुतीचे वारे असताना शाहू महाराज यांना रिंगणात उतरवून त्यांना विजयी करण्यात आणि काँग्रेसचा हा बालेकिल्ला जिंकण्यात यश मिळवले..Satej Patil Strategy : मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांना अंगावर घेत सतेज पाटलांनी कसा केला 'करेक्ट कार्यक्रम'? अदृश्य शक्तीच्या चक्रव्यूहात कसे अडकले मुश्रीफ? वाचा 'गोकुळ'ची Inside Story.आपल्या भाषणातही ते मी ९६ कुळी मराठा पाटील आहे, मी एकदा ठरवले की ते करतोच असे जाहीरपणे सांगायचे आणि तेच त्यांनी ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत करून दाखवले. राज्यात जेन-झीने सरकार विरोधात विविध प्रश्नावर रान उठवले आहे, त्याचबरोबर शेतकरी आणि शेतीशी निगडित असलेले प्रश्नही गंभीर होत चालले आहेत, हेही या निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी राहिले..कार्यकर्त्यांची मजबूत फळीएकीकडे प्रचाराच्या निमित्ताने सतेज पाटील जिल्हाभर फिरत असताना ठरावदारांना भेटणे, त्यांच्याशी पाटील यांचा संपर्क करून देणे, त्यांची भूमिका पटवून सांगणे, सहलीवर पाठवण्यासाठी जोडण्या लावणे, यासाठी त्यांच्या ‘अजिंक्यतारा’ची टीम सक्रिय होती. याच कार्यालयातून त्यांची सूत्रे हलत होती. पडद्यामागे राबत असलेल्या या कार्यकर्त्यांच्या मजबूत फळीमुळेच सतेज पाटील ‘गोकुळ’मध्ये ‘सतेज’ विजय मिळवण्यात यशस्वी झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.