Gokul Election 2026 : गोकुळ निवडणुकीत महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला! जागावाटपावर मंत्री हसन मुश्रीफांचे मोठे भाष्य; म्हणाले, 'आता अदृश्य शक्ती लुप्त झालीय...'

कोल्हापूर : ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीसाठी महायुतीतील जागा वाटपासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी अद्याप चर्चा झालेली (Gokul Election 2026) नाही. ठरावांच्या संख्याबळावरच घटक पक्षांच्या जागा निश्चित होतील, त्यासाठी आम्हाला एकत्र बसावे लागेल, त्यानंतर आठ ऑक्टोबरला माघारीच्या वेळीच पॅनेल जाहीर होईल, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली..दरम्यान, गोकुळ दूध संघात संस्थांच्या अस्तित्वासाठी चाललेल्या लढाईत ‘अदृश्य शक्ती’ हे घडवून आणत असल्याचे भाष्य मंत्री मुश्रीफ यांनी यापूर्वी केले होते. आता महायुतीतील सर्व पक्षांचे जुळत आल्यावर त्यांना अदृश्य शक्तीबाबत विचारले असता ते म्हणाले, ‘आता अदृश्य शक्ती लुप्त झालेली आहे. सात ऑक्टोबरला जागा वाटप जाहीर होईल, तोपर्यंत प्रचार प्रारंभ होईल.’.‘गोकुळ’साठी आज भाजपकडून उमेदवारी अर्ज दाखल करताना माजी संचालक शौमिका महाडिक यांनी सर्व २५ जागांवर महायुती म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याचे स्पष्ट केले. यानंतर मंत्री मुश्रीफ यांनी जिल्हा बँकेत पत्रकारांशी संवाद साधला..Gokul Election Kolhapur : 'गोकुळ' निवडणुकीत महायुतीला मोठा धक्का? माजी अध्यक्ष डोंगळे यांचा थेट इशारा, म्हणाले 'आमच्याशिवाय पर्याय शोधल्यास...'.मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत भाजपने शक्तिप्रदर्शनाने अर्ज दाखल केले असले तरीही संख्याबळावरच उमेदवारी मिळणार आहे. अर्ज किती भरले यापेक्षा संख्याबळ किती आहे हे महत्त्वाचे आहे. त्याप्रमाणेच आमचे पॅनेल ठरेल. आम्ही महायुती म्हणूनच लढणार आहोत.’ सद्यस्थितीत निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता नाही, असेही त्यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले..Gokul Election 2026 : 'अदृश्य शक्ती कोण? नाव सांगा, मग बोलते'; शौमिका महाडिक यांचे 'गोकुळ'च्या रणधुमाळीत थेट आव्हान, भाजपच्या सर्व उमेदवारांनी शक्तीप्रदर्शन करत भरले अर्ज.दुष्काळाबाबत मुख्यमंत्री बोलतीलराज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीवर मुश्रीफ म्हणाले, ‘उद्याच मंत्रिमंडळाची बैठक असून, त्यामध्ये मुख्यमंत्री बोलतील. कर्नाटकने अधिवेशन बोलविल्याचे विरोधक सांगतात. मुख्यमंत्र्यांनीही दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आम्ही ठामपणे उभे आहोत. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे सांगितले आहे. येणारे तीन-चार दिवस ‘ऑरेंज अलर्ट’ आहे. चांगला पाऊस पडेल असे तज्ज्ञांचे मत आहे. ऑगस्ट- २०२७ पर्यंतच्या पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करूनच पाणी शेतीसाठी वापरावे लागेल.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.