Gokul Election Mahayuti Seat : राष्ट्रवादीला नऊ, तर भाजप, सेनेला प्रत्येकी सात जागा; 'गोकुळ'साठी महायुतीचे जागांचे सूत्र ठरले, मुख्यमंत्र्यांच्या अंतिम निर्णयाकडे नजरा

कोल्हापूर : ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीसाठी महायुतीतील जागा वाटपांचे सूत्र निश्चित झाले असून, त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस हाच मोठा भाऊ ठरण्याची शक्यता आहे. मुंबईत बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीतच हे सूत्र ठरले असून, दोन दिवसांत त्याची अधिकृत घोषणा (Gokul Election 2026) होईल. त्यामुळे ‘गोकुळ’च्या राजकीय क्षेत्राच्या नजरा आता मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाकडे लागल्या आहेत. .दरम्यान, समजलेल्या माहितीनुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाला नऊ तर भाजप व शिवसेना शिंदे पक्षाला प्रत्येकी सात जागांवर एकमत झाले आहे. उर्वरित दोन जागा जनसुराज्य शक्ती पक्षाला देऊन स्वीकृतच्या दोन व शासन नियुक्त एक अशा तीन जागांंचे वाटप करताना सर्वसाधारण गटातील दिलेल्या जागांचा निकष लावण्यात येणार आहे..स्थानिक पातळीवर महायुतीच्या जागा वाटपाच्या बैठका निष्फळ ठरल्यानंतर जागा वाटपाचा हा वाद थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या कोर्टात नेण्यात आला. त्यानुसार काल रात्री उशिरा मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानी महायुतीच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक झाली. त्यात प्रत्येक पक्षांकडून त्यांच्याकडे असलेल्या ठरावांचा लेखाजोखा फडणवीस यांनी घेतला. ठरावांच्या संख्येनुसारच जागा वाटप व्हावे, अशी आग्रही भूमिका राष्ट्रवादीचे नेते व मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी घेतली. प्रत्येक पक्षांचे ठराव आणि त्यांनी मागितलेल्या जागांची माहिती फडणवीस यांना देण्यात आली. त्यावर सांगोपांग चर्चा होऊन दोन दिवसांत थेट मुंबईतूनच जागा वाटपाचे सूत्र जाहीर करण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. त्यामुळे आज स्थानिक पातळीवरील यासंदर्भातील घडामोडी शांतच होत्या..Ramdas Athawale on Reservation Sub-Classification : 'बौद्धांना लाभ, पण मातंग समाजावर अन्याय...'; आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणावर काय म्हणाले रामदास आठवले?.ठरावांच्या संख्येत पहिल्यापासूनच राष्ट्रवादीकडून आपल्याकडे सर्वाधिक ठराव असल्याचा दावा केला जात होता. मुख्यमंत्र्यांसमोरही हीच बाब मंत्री मुश्रीफ यांनी अधोरेखित केली. त्या आधारे महायुतीत सर्वाधिक जागा राष्ट्रवादीलाच मिळतील असे दिसते. त्याखालोखाल समान जागा शिवसेना व भाजपला तर मावळत्या सभागृहात ओबीसी गटातील एक व खुल्या प्रवर्गातील एक अशा दोन जागा जनसुराज्यला आहेत, त्या कायम ठेवण्याचे ठरल्याचे समजते..Kolhapur Gokul Election : 'गोकुळ' जागा वाटपाचा निर्णय गुलदस्त्यातच; कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळणार? मुख्यमंत्री दोन दिवसांत देणार निर्णय.यड्रावकर गटाला एक जागाशिरोळचे आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्या गटाला एक जागा दिली जाणार आहे. राज्याच्या राजकारणात यड्रावकर शिवसेना शिंदे पक्षांसोबत आहेत. त्यामुळे शिवसेनेच्या वाट्याची एक जागा त्यांना दिली जाईल. ‘जनसुराज्य’ने तीन जागांची मागणी केली असली तरी स्वीकृतमधील एक जागा त्यांना व शिवसेनेच्या वाट्याची कमी होणारी एक जागाही स्वीकृतमधून दिली जाईल. शासन नियुक्त संचालक पद पुन्हा एकदा राष्ट्रवादीच्या वाट्याला जाईल, अशी शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.