कोल्हापूर

Gokul Election Mahayuti Seat : राष्ट्रवादीला नऊ, तर भाजप, सेनेला प्रत्येकी सात जागा; 'गोकुळ'साठी महायुतीचे जागांचे सूत्र ठरले, मुख्यमंत्र्यांच्या अंतिम निर्णयाकडे नजरा

Gokul Election 2026 Mahayuti seat sharing formula in Kolhapur : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीसाठी महायुतीतील जागावाटपाचा तिढा कायम आहे. राष्ट्रवादी, भाजप, शिवसेना आणि जनसुराज्यच्या मागण्यांनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाकडे कोल्हापूरचे लक्ष लागले आहे.
Kolhapur Gokul Milk Union Election

Kolhapur Gokul Milk Union Election

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीसाठी महायुतीतील जागा वाटपांचे सूत्र निश्‍चित झाले असून, त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस हाच मोठा भाऊ ठरण्याची शक्यता आहे. मुंबईत बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीतच हे सूत्र ठरले असून, दोन दिवसांत त्याची अधिकृत घोषणा (Gokul Election 2026) होईल. त्यामुळे ‘गोकुळ’च्या राजकीय क्षेत्राच्या नजरा आता मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाकडे लागल्या आहेत.

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