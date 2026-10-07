Gokul Election 2026 : ...अखेर 'गोकुळ'चा तिढा सुटला! महायुतीचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित, मुश्रीफांची राष्ट्रवादी ठरली वरचढ; पाहा कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळाल्या?

कोल्हापूर : कोल्हापूरच्या राजकारणात महत्त्वाचे स्थान असलेल्या गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीसाठी महायुतीतील जागावाटपाचा तिढा अखेर सुटला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप, शिवसेना आणि जनसुराज्य शक्ती पक्षांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या जागावाटपाच्या चर्चेला आता पूर्णविराम मिळाला (Gokul Election 2026 Mahayuti) आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पातळीवर झालेल्या चर्चेनंतर महायुतीचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला आहे..‘छत्रपती शाहू शेतकरी विकास आघाडी’च्या माध्यमातून महायुती गोकुळच्या निवडणुकीत उतरणार आहे. त्यानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेसला ९, भाजपला ७, शिवसेनेला ७ आणि जनसुराज्य शक्ती पक्षाला २ जागा देण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला आलेल्या ९ जागांमध्ये आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्या गटाच्या एका जागेचाही समावेश आहे..जागावाटपावरून महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून मतभेद होते. हा प्रश्न स्थानिक पातळीवर न सुटल्याने अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पातळीवर चर्चेला गेला. त्यानंतर सर्व घटक पक्षांमध्ये समन्वय साधत निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महायुतीच्या पॅनेलची जबाबदारी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे..Ladki Bahin Yojana : 'कोणी माई का लाल आला तरी लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही'; एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरही केलं भाष्य.दरम्यान, जागावाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित झाला असला तरी आता २५ जागांवर कोणाला उमेदवारी मिळणार, कोणाला संधी मिळणार आणि कोणाचा पत्ता कट होणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. उमेदवार निवडीचा टप्पा महायुतीसाठी पुढचे मोठे आव्हान ठरणार आहे. सध्या उमेदवारांची अंतिम यादी निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे..या महत्त्वाच्या बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार अमल महाडिक, आमदार शिवाजीराव पाटील, आमदार विनय कोरे आणि समित कदम यांच्यासह महायुतीतील प्रमुख नेते उपस्थित होते..Ramdas Athawale on Gyanesh Kumar : 'ज्ञानेश कुमार काहीही झाले तरी राजीनामा देणार नाहीत'; अभिजीत दीपकेंच्या आंदोलनावर रामदास आठवले स्पष्टच बोलले, दिला कडक इशारा.जागावाटपानंतर प्रतिक्रिया देताना मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या चर्चेला आता सकारात्मक वळण मिळाल्याचे स्पष्ट केले. गोकुळच्या निवडणुकीवरून महायुतीमध्ये गेल्या सहा महिन्यांपासून मतभेदाचे वातावरण होते. मात्र, सर्व नेत्यांच्या चर्चेतून हे मतभेद दूर करण्यात यश आले असून जागावाटपाचा निर्णय झाल्याने चर्चेचा शेवट गोड झाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली..आता जागावाटपानंतर उमेदवार निवड, नाराज इच्छुकांची मनधरणी आणि प्रचाराचे नियोजन यावर महायुतीला लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. त्यामुळे गोकुळच्या निवडणुकीत महायुतीतील समन्वयाची पुढील परीक्षा उमेदवार निवडीच्या टप्प्यावर होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.