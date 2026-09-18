कोल्हापूर : राज्यात महायुतीची सत्ता आहे. महायुतीचे मंत्री म्हणून हसन मुश्रीफ काम करतात, तरीही गोकुळवर प्रशासक का लादला? याचा अर्थ मुश्रीफांची ताकद कमी पडते (Gokul Election 2026) का? असा सवाल करत मुश्रीफ महायुतीत हतबल आहेत..एकाने तक्रार करायची आणि दुसऱ्याने तक्रारीचे निरसन करण्याचा हा तमाशा होता का? तुम्ही अदृश्य शक्तीविरोधात न्यायालयात गेला म्हणता; मग हिंमत असेल तर त्या अदृश्य शक्तीचे नाव जाहीर करा, असे आव्हान आमदार सतेज पाटील यांनी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांना दिले..राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीच्या २५ पैकी १८ इच्छुकांनी गोकुळ निवडणुकीसाठी उमदेवारी अर्ज दाखल केला. त्याआधी, आमदार पाटील यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. आमदार पाटील म्हणाले, सहा महिन्यांत महायुतीने गोकुळ आणि सभासदांसह दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्याचे काम केले..Sangli Ganpati Sansthan : सांगली संस्थानचा वाद चव्हाट्यावर! 'युवराज आदित्यराजे हेच कायदेशीर वारस,'; विजयसिंहराजेंची स्पष्टोक्ती, भाग्यश्री यांनी गुरुजींची माफी मागावी.दूध संस्थांना न्याय देण्यासाठी कालपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन लढावे लागले. गोकुळ मल्टिस्टेटच्या विरोधातनंतर गोकुळचे सभासद अपात्र होऊ नयेत, येथपर्यंत ही लढाई सुरू आहे. मंत्री मुश्रीफ यांनी आमच्या खांद्यावर बसून सतेज पाटील लढाई लढत असल्याचे सांगतात; मात्र, मुश्रीफ महायुतीचे मंत्री होते; मग या दूध संस्थांना त्रास का झाला?, असा सवाल केला..गोकुळचे संस्थापक-अध्यक्ष आनंदराव पाटील-चुयेकर यांच्या समाधीला अभिवादन करून उमेदवारी अर्ज दाखल केले. यावेळी माजी आमदार राजू आवळे, सत्यजित जाधव, रामराजे कुपेकर, ए. डी. पाटील, बाबासो देवकर, सचिन घोरपडे, निवास पाटील, शशिकांत खोत, विद्याधर गुरबे, हिंदुराव चौगले, शामराव देसाई उपस्थित होते..Gokul Election 2026 : खासदार धनंजय महाडिक यांनी आमची बार्गेनिंग पॉवर कमी करण्याचा प्रयत्न केला; हसन मुश्रीफ यांचा थेट आरोप, गोकुळ संघात अंतर्गत घडामोडींना वेग.आमदार पाटील म्हणाले, महायुतीतील नेत्यांना अदृश्य शक्तीबाबत जाहीरपणे सांगितले पाहिजे. ते जाहीरपणे बोलण्यात कोणीची भीती वाटते का? ते अदृश्य शक्तीला घाबरत असतील तर भविष्यात महायुतीतील घटक पक्षांना आणखी किती घाबरावे लागणार, याचा विचार सभासदांनी केला आहे. सभासद समविचारी आघाडीकडेच एकमुखी सत्ता देतील..एका तालुक्यातील भांडणाचा त्रास जिल्ह्यातील १५०० दूध संस्थांना सहन करावा लागला आहे. गोकुळच्या हिताचा निर्णय घ्यायचा असेल तर तो संचालक मंडळाच्या बैठकीत आणि कोल्हापुरातच घेतला पाहिजे; पण महायुतीला हा निर्णय घेण्यासाठी मुंबई, दिल्ली किंवा नागपूरला जावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पदवीधर मतदारसंघातून शरद लाड यांची उमेदवारी जाहीर केली. महायुतीकडून एका उमेदवाराचे नाव जाहीर झाले असताना भैय्या माने यांना उमेदवारीची शक्यता कमी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.