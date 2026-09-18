कोल्हापूर

Gokul Election 2026 : 'हिंमत असेल तर त्या अदृश्‍य शक्तीचे नाव जाहीर करा'; सतेज पाटलांचे मंत्री मुश्रीफ यांना उघड आव्हान, गोकुळ निवडणुकीवरून राजकारण तापलं

Gokul Election 2026 : गोकुळ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सतेज पाटील यांनी हसन मुश्रीफ आणि महायुतीवर सवाल उपस्थित केले. गोकुळवर प्रशासक का लादला, असा प्रश्न करत त्यांनी ‘अदृश्य शक्ती’चे नाव जाहीर करण्याचे आव्हान दिले.
Satej Patil vs Hasan Mushrif

Satej Patil vs Hasan Mushrif

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : राज्यात महायुतीची सत्ता आहे. महायुतीचे मंत्री म्हणून हसन मुश्रीफ काम करतात, तरीही गोकुळवर प्रशासक का लादला? याचा अर्थ मुश्रीफांची ताकद कमी पडते (Gokul Election 2026) का? असा सवाल करत मुश्रीफ महायुतीत हतबल आहेत.

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