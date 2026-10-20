कोल्हापूर

Gokul Chairman 2026 : 'गोकुळ'चा नवा अध्यक्ष कोण? आमदार सतेज पाटलांनी दिलेला शब्द पाळत 'या' नेत्याच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्याची दाट शक्यता!

Gokul Election 2026 Shashikant Patil Likely to Become Chairman : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत समविचारी आघाडीने २५ पैकी १४ जागा जिंकल्या. त्यामुळे शशिकांत पाटील यांना अध्यक्षपदाची संधी मिळण्याची शक्यता असून, सतेज पाटील यांच्या घोषणेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Satej Patil's Promise May Decide Gokul's First Chairmanship

Satej Patil's Promise May Decide Gokul's First Chairmanship

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : २५ पैकी १४ जागा जिंकलेल्या समविचारी आघाडीकडून पहिल्या अध्यक्षपदाचा मान संघाचे संस्थापक कै. आनंदराव पाटील-चुयेकर यांचे पुत्र शशिकांत यांनाच मिळण्याची शक्यता (Gokul Election 2026) आहे. आमदार सतेज पाटील यांनीच तशी घोषणा केल्याने ते शब्द तर पाळतीलच; पण शशिकांत यांची गेल्यावर्षी अध्यक्षपदाची चालून आलेली संधी घालवलेल्यांचा बदला घेतला जाणार आहे.

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