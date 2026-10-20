Gokul Chairman 2026 : 'गोकुळ'चा नवा अध्यक्ष कोण? आमदार सतेज पाटलांनी दिलेला शब्द पाळत 'या' नेत्याच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्याची दाट शक्यता!

कोल्हापूर : २५ पैकी १४ जागा जिंकलेल्या समविचारी आघाडीकडून पहिल्या अध्यक्षपदाचा मान संघाचे संस्थापक कै. आनंदराव पाटील-चुयेकर यांचे पुत्र शशिकांत यांनाच मिळण्याची शक्यता (Gokul Election 2026) आहे. आमदार सतेज पाटील यांनीच तशी घोषणा केल्याने ते शब्द तर पाळतीलच; पण शशिकांत यांची गेल्यावर्षी अध्यक्षपदाची चालून आलेली संधी घालवलेल्यांचा बदला घेतला जाणार आहे..पाच वर्षांपूर्वी ‘गोकुळ’मध्ये सत्तांतर झाले. त्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या विश्वास पाटील व अरुण डोंगळे यांना पहिल्या चार वर्षांत प्रत्येकी दोन वर्षे अध्यक्षपदाची संधी देण्याचे ठरले होते. त्यानंतर शेवटच्या वर्षी ही संधी शशिकांत पाटील यांना देण्यात येणार होती. त्याप्रमाणे पहिल्यांदा पाटील, तर दोन वर्षांनी डोंगळे अध्यक्ष झाले; पण त्याचदरम्यान राज्यात शिवसेना व राष्ट्रवादीत फूट पडली. त्याचे पडसाद जिल्ह्यातही उमटले. त्यातून ‘गोकुळ’मध्येही महायुती म्हणून भाजपसह राष्ट्रवादी व शिवसेना एकत्र आली..Satej Patil Strategy : मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांना अंगावर घेत सतेज पाटलांनी कसा केला 'करेक्ट कार्यक्रम'? अदृश्य शक्तीच्या चक्रव्यूहात कसे अडकले मुश्रीफ? वाचा 'गोकुळ'ची Inside Story.याच दरम्यान डोंगळेंच्या अध्यक्षपदाचा कार्यकाल संपला होता; पण त्यांनी राजीनामा देण्यास नकार देऊन ते संपर्काबाहेर गेले. मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगूनही डोंगळे राजीनामा न देण्यावर काही दिवस ठाम राहिले. त्यानंतर ते मुंबईला गेले आणि मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याला महायुतीचा अध्यक्ष होणार असेल तरच राजीनामा द्या, असे सांगितल्याची टूम काढली. यामागेही मोठे राजकारण होते. शेवटी डोंगळे यांनी राजीनामा दिला; पण अध्यक्ष महायुतीचा करायचा या अटीवरच. संघात पक्षीय राजकारण नसल्याने आमदार पाटील यांनी शशिकांत पाटील यांना वर्षासाठी अध्यक्ष करायचे जवळपास निश्चित केले होते; पण महायुती म्हणून वेगळेच काहीतरी शिजत होते. त्यातून परदेशात गेलेले नविद मुश्रीफ यांना तातडीने बोलावण्यात आले..दुसरीकडे अध्यक्षपदी वर्णी निश्चित असल्याने शशिकांत पाटील यांनी गावी दारात मंडप घातला, जेवणाची तयारी केली, गावभर डिजिटल फलक लावले. मात्र, ऐनवेळी अध्यक्ष पदासाठी नविद मुश्रीफ यांचे नाव पुढे आले आणि शशिकांत यांचा पत्ता कट झाला. शशिकांत यांना डावलल्याची गोष्ट त्यांच्यापेक्षा आमदार पाटील यांच्या जिव्हारी लागली होती..Gokul Election Result 2026 : 'गोकुळ'चा निकाल एका क्लिकवर, कुणाला किती मतं मिळाली? कोण-कोण पराभूत झालं? वाचा सविस्तर आकडेवारी.२७ ऑक्टोबरला अध्यक्ष निवड शक्य‘गोकुळ’च्या निकालानंतर आता उत्सुकता अध्यक्ष निवडीची आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी निकालाची प्रत महाराष्ट्र राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण आणि गोकुळच्या प्रशासकीय मंडळाच्या अध्यक्षांना देणार आहेत. त्यानंतर दुग्ध विभागाकडून अध्यक्ष निवडीची तारीख जाहीर होणार आहे. साधारण निकालानंतर सात दिवसांनी अध्यक्ष निवड होते. त्यामुळे २७ ऑक्टोबरला अध्यक्ष निवड होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.