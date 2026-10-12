कोल्हापूर : काचेच्या घरात राहणाऱ्याने दुसऱ्याच्या घरावर दगड मारायचा नसतो, हे मुख्यमंत्र्यांवर आरोप करणाऱ्या आमदार सतेज पाटील यांनी लक्षात ठेवावे, असा इशारा उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येथे (Chandrakant Patil statement on Satej Patil) दिला. .‘गोकुळ’च्या निवडणुकीसाठी महायुतीच्या नेतृत्वाखाली छत्रपती शाहू शेतकरी विकास आघाडीचा प्रचाराचा प्रारंभ व जाहीरनामा प्रसिद्धप्रसंगी झालेल्या मेळाव्यात ते बोलत होते. महासैनिक दरबार येथे हा मेळावा झाला. महायुतीत समन्वय साधण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न केला, त्यांच्या मुलाबाळांना संचालक करायचे नव्हते, असेही ते म्हणाले..मंत्री पाटील म्हणाले, ‘मुख्यमंत्र्यांनी मध्यस्थी केली त्यावर सतेज पाटील खूप बोलले. प्रत्येक विषयात मी एकदाच बोलेन त्यानंतर त्यांना बोलताच येणार नाही. ते ‘गोकुळ’ची निवडणूक मुंबईतून ठरते, असे ते म्हणतात तर महाविकास आघाडीच्या काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असताना ‘गोकुळ’चे पॅनेल ही तेथेच ठरले. तेथे कोणाकोणाला पॅनेलमधून बाहेर काढले, हे जगाला माहीत आहे. मुख्यमंत्र्यांसह दोन्ही उपमुख्यमंत्री ही त्रिमूर्ती आपल्या पाठीशी राहणार असून ‘आयव्हीएफ’ यासाठी सरकारने बंद केलेले सहा हजारांचे अनुदानही सुरू केले जाईल.’.मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शपथा घ्या, ठरावधारकांना बाहेर घेऊन जावा, अशा सूचना करून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण होते, त्यावेळी सतेज पाटील गृह राज्यमंत्री होते. त्यांनीच महाविकास आघाडीतून मुंबईतून ‘गोकुळ’ची सूत्रे हलविली. अध्यक्ष कोण करायचे? हे तेथे ठरत होते. आम्ही ठरावधारकांना नवदुर्गा दर्शन घडविणार आहे. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विजयाचा घट बसविण्याचा संकल्प केला. सोशल मीडियावरील बुद्धिभेद आणि अफवांच्या राळेला शेतकरी भुलणार नसल्याचे सांगून २५-० असा विजय मिळवायचा असल्याचे सांगितले..Satej Patil Allegations On Gokul Election : 'गोकुळ दूध संघ गुजरातमधील फेडरेशनच्या घशात घालण्याचा डाव'; आमदार सतेज पाटील यांचा महायुतीवर गंभीर आरोप.आमदार विनय कोरे यांनी ‘गोकुळ’ दुधाच्या पैशावर विधवा महिलेने मुलाला आयपीएसपर्यंत घडविले. आमचे सर्वकाही चांगले आहे, असे नाही. मतभेद आहेत; पण सहकार टिकण्यासाठी, ‘गोकुळ’ टिकण्यासाठी आम्ही एकत्रित आलो आहे. यावेळी खासदार धनंजय महाडिक, आमदार चंद्रदीप नरके, अमल महाडिक, राहुल आवाडे आणि अशोकराव माने सर्व उमेदवार, माजी खासदार, मंत्री, आमदार उपस्थित होते..कॉलर ताट पाहिजेअडीच वर्ष लोकसभेची आणि तीन वर्षे विधानसभेची निवडणूक होणार नाही. त्यामुळे सारखे काही बोलले पाहिजे म्हणून गोकुळ ‘अमूल’च्या दावणीला बांधलाय, असे सतेज पाटील म्हणतात. पॅनेलप्रमुख मुश्रीफ आहेत. त्यांची कॉलर कायम ताट पाहिजे, यासाठी माझ्यासह सर्वांनी एकजुटीने पॅनेल विजयी होण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. सोशल मीडियावरील पोस्टकडे लक्ष देऊ नका, असेही आवाहन मंत्री पाटील यांनी केले..Someshwar Sugar Factory Election Result 2026 : 'सोमेश्वर'च्या मतमोजणीत पहिला निकाल सुनेत्रा पवार यांच्या पॅनलच्या बाजूने; संग्राम सोरटे 57 मतांनी विजयी, समर्थकांचा जल्लोष.धोरणी पालकमंत्रीपालकमंत्री लवकर निर्णय घेत नाहीत; पण घेतला तर चुकत नाहीत. ते धोरणी आहेत. असा उल्लेख मंत्री पाटील यांनी करताच मंत्री मुश्रीफ, खासदार महाडिक यांनी एकमेकांकडून पाहून ‘धोरण’ असा उल्लेख करीत स्मितहास्य केले. याचीही चर्चा होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.