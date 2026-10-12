कोल्हापूर

Kolhapur Gokul Election Latest News : 'काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनी दुसऱ्यांवर दगड मारू नयेत'; मुख्‍यमंत्र्यांवर आरोप करणाऱ्या सतेज पाटलांना चंद्रकांतदादांचा इशारा

Gokul election 2026 Kolhapur latest news : कोल्हापुरात गोकुळ निवडणुकीच्या प्रचाराचा प्रारंभ झाला. महायुतीच्या मेळाव्यात चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरील आरोपांवरून आमदार सतेज पाटील यांच्यावर निशाणा साधला.
Chandrakant Patil warning to Satej Patil

Chandrakant Patil warning to Satej Patil

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : काचेच्या घरात राहणाऱ्याने दुसऱ्याच्या घरावर दगड मारायचा नसतो, हे मुख्‍यमंत्र्यांवर आरोप करणाऱ्या आमदार सतेज पाटील यांनी लक्षात ठेवावे, असा इशारा उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येथे (Chandrakant Patil statement on Satej Patil) दिला.

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