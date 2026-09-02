कोल्हापूर : गोकुळच्या निवडणुकीसाठी अपात्रेचा फटका माजी अध्यक्ष विश्वास पाटील, अरुण डोंगळे व मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडील संस्थांना बसत आहे. याबाबत काही दूध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी कोणाला कोठे फटका (Kolhapur Gokul election latest news) आहे, याची गणिते मांडण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे संस्था प्रतिनिधींनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. आजच (ता. २) त्याच्यावर सुनावणी होणार असून, त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..गोकुळमध्ये मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे सध्या वर्चस्व आहे. मंत्र्यांचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी त्यांच्यासह दोन्ही माजी अध्यक्षांच्या बाजूच्या संस्थांना अपात्र ठरविण्याचा प्रयत्न कायदेशीर झाल्याचे दिसते. कोणत्याही परिस्थितीत या संस्थांच्या कागदपत्रांतील त्रुटी शोधून त्यांना अपात्र करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा काही दूध संस्थांचा आरोप आहे..कार्यक्षेत्राबाहेरील संस्थांच्या मुद्यावर सर्वाधिक फटका विश्वास पाटील, डोंगळे आणि मुश्रीफ यांच्या संस्थांना बसला आहे. तसेच अपात्र संस्थांमध्ये आमदार सतेज पाटील यांच्यासह इतर सत्ताधाऱ्यांच्या संस्थांनाही फटका बसत असल्याचे दिसते. काही ठिकाणी विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांच्या संस्थांनाही फटका बसला आहे..Ratnagiri 2159 Crore Investment : महाराष्ट्रात 82,655 कोटींची विक्रमी गुंतवणूक; 1.55 लाख तरुणांना मिळणार रोजगाराच्या संधी, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची मोठी घोषणा.सध्या कोण कोणत्या माजी संचालकांच्या संस्था अपात्र ठरविल्या जात आहेत, याबाबतची चर्चा आज गोकुळच्या परिसरात तसेच दुग्ध कार्यालयात होती. यावरून सत्ताधाऱ्यांच्या संस्थांना मतदान करता येणार नाही, अशी व्यवस्था केली जात असल्याचेही सांगण्यात आले..दिवसभर पोलिस बंदोबस्तताराबाई पार्क येथील सहायक दुग्ध विभागाच्या कार्यालयात आजही दिवसभर पोलिस बंदोबस्त ठेवला आहे. पोलिसांची व्हॅन येथे उभी केली आहे. कोणताही वाद होणार नाही, यासाठी पोलिस दक्ष झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.