Gokul Election : 'गोकुळ'वरून कोल्हापुरात राजकीय वातावरण तापलं! मुश्रीफांकडून आकडेवारी, इशारा कुणाला?; 'तुमची गरज नाही' असा अप्रत्यक्ष दिला संदेश

कोल्हापूर : वर्षभर ‘गोकुळ’ची निवडणूक महायुती म्हणूनच एकत्र लढणार, असे सांगणाऱ्या मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी राष्ट्रवादीसह शिवसेना शिंदे व जनसुराज्यकडे मिळून ३५०० ठराव असल्याचे सांगून एकप्रकारे भाजप आणि पर्यायाने महाडिक गटालाच इशारा दिला आहे. यातून ‘तुमची गरज नाही’ असा अप्रत्यक्ष संदेश त्यांनी दिल्याचे बोलले (Gokul Election 2026) जाते..‘गोकुळ’च्या निवडणुकीसाठी प्रारूप यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यातील बहुतांशी संस्थांच्या पात्रतेवर आक्षेप घेण्यात आले. त्यातून सुमारे १४०० संस्था या ना त्या कारणाने अपात्र ठरल्या. विशेष म्हणजे या सर्व संस्था पाच वर्षांत आणि ‘गोकुळ’मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर सभासद झाल्या होत्या. या संस्थांना अपात्र ठरवण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांपासून ते अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढाई झाली. त्यात या संस्थांना न्यायालयाने न्याय मिळवून दिला आणि त्या सर्व संस्था पात्र ठरल्या; पण त्यातून महायुतीतच या संस्था अपात्र ठरवण्यासाठी राबणारी अदृश्य शक्ती विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस असा संघर्ष सुरू झाला..गेल्या आठवड्यात पात्र ठरलेल्या या १४०० संस्थांच्या मेळाव्यात त्रास देणाऱ्या शक्तीविरोधात रोष व्यक्त करण्यात आला. या मेळाव्यामागे कोण होते हेही सर्वश्रुत आहे. या अदृश्य शक्तीचे थेट नाव कोण घेत नसले तरी या मागे कोण होते, हे आता लपून राहिलेले नाही; पण यातून गेली अनेक वर्षे महायुती म्हणूनच ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीला सामोरे जाणार असे सांगणारे मंत्री मुश्रीफ मात्र आक्रमक झाले आहेत..Kolhapur Jaggery Market : शाहू मार्केट यार्डात रोज आठ हजार गूळ रव्यांची आवक; प्रतिक्विंटल 5900 ते 5300 रुपये भाव, गणेशोत्सवसाठी मागणी वाढली.काल पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी या संस्थांच्या न्यायालयीन लाढाईवरून काँग्रेस नेते आमदार सतेज पाटील यांना डिवचले असले तरी त्यानंतर त्यांनी सांगितलेली आकडेवारी पाहता हा भाजप आणि पर्यायाने महाडिक गटालाच इशारा समजला जातो. महायुतीत भाजपसह राष्ट्रवादी अजित पवार पक्ष, शिवसेना शिंदे पक्ष व जनसुराज्य पक्ष आहे; पण आकडेवारी सांगताना भाजप वगळून आपल्याकडे ३५०० ठराव असल्याचे सांगून मुश्रीफ यांनी ‘सोबत आला तर या, नाही तर तुमची गरज नाही’ असाच अप्रत्यक्ष संदेश दिला आहे. आता यावर भाजपची रणनीती काय असणार, त्यावर ‘गोकुळ’ची समीकरणे अवलंबून आहेत..Bhagyashree Patwardhan : अभिनेत्री भाग्यश्रीने आरती केली, विजयसिंहराजेंचा लेकीसोबतचा वाद पुन्हा उफाळला; राजवाड्याच्या दरबार हॉलमध्ये काय घडलं?.विजयासाठी २७०० ठराव गरजेचे‘गोकुळ’च्या एकूण ५ हजार ४५४ संस्था मतदानासाठी पात्र ठरल्या आहेत. विजयासाठी किमान २७०० ठरावांची गरज आहे. मंत्री मुश्रीफ यांनी भाजप वगळून आपल्याकडे ३५०० ठराव असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे काँग्रेसचे आमदार पाटील व भाजपकडे ठराव किती, याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. ठरावांच्या संख्येवरून जागा वाटपाचे सूत्र निश्चित होणार आहे. जागा वाटपातच वाद झाला, तर मात्र निवडणुकीत चांगलीच रंगत येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.