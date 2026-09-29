कोल्हापूर

Gokul Election Heat in Kolhapur : 'गोकुळ'ची धामधूम असतानाही आलात त्याबद्दल तुमचे आभार; मंत्री मुश्रीफांकडून सतेज पाटील यांचा चिमटा

Gokul Election Heat in Kolhapur : कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या सभेत हसन मुश्रीफ यांनी गोकुळ निवडणुकीवरून सतेज पाटील यांना मिश्कील टोला लगावला.
Hasan Mushrif Satej Patil Gokul election Kolhapur

Hasan Mushrif Satej Patil Gokul election Kolhapur

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : ‘गोकुळच्या निवडणुकीची धामधूम सुरू असतानाही तुम्ही आलात त्याबद्दल तुमचे आभार’ अशा शब्दांत मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी कॉंग्रेस आमदार सतेज पाटील यांचा चिमटा काढला. यावर एकच हशा (Gokul Election Heat in Kolhapur) पिकला.

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