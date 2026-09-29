Gokul Election Heat in Kolhapur : 'गोकुळ'ची धामधूम असतानाही आलात त्याबद्दल तुमचे आभार; मंत्री मुश्रीफांकडून सतेज पाटील यांचा चिमटा

कोल्हापूर : ‘गोकुळच्या निवडणुकीची धामधूम सुरू असतानाही तुम्ही आलात त्याबद्दल तुमचे आभार’ अशा शब्दांत मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी कॉंग्रेस आमदार सतेज पाटील यांचा चिमटा काढला. यावर एकच हशा (Gokul Election Heat in Kolhapur) पिकला..जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेची सर्वसाधारण सभा महासैनिक दरबार हॉलमध्ये झाले. प्रास्ताविकातच अध्यक्ष मुश्रीफ यांनी सर्वांचे आभार मानताना व्यासपीठावर बसलेल्या आमदार पाटील यांच्याकडे पाहून ‘सध्या गोकुळ निवडणुकीची धामधूम सुरू असतानाही तुम्ही सभेला आलात त्याबद्दल तुमचे आभार’ असे म्हटले, यावर आमदार पाटील यांनी ‘ए. वाय. पाटील तुमच्याकडे आल्यामुळे माजी आमदार के. पी. पाटील यांना काय वाटते’ हे पाहण्यासाठी आल्याचे सांगितले. यावर हशा पिकला..Kolhapur Gokul Election 2026 : 'गोकुळ' निवडणुकीत महायुतीसोबत जाणे म्हणजे आत्महत्या, सभासद निकालादिवशी बिनआवाजाचा बाँब फोडतील; काय म्हणाले सतेज पाटील?.अहवालात पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांचे छायाचित्र नसल्याबद्दलही सभासदांनी सभेत नाराजी व्यक्त केली. येथे भिवाजी चौगुले बोलताना त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न झाला. यामुळे काही प्रमाणात तणाव निर्माण झाला. सभासदांनी आवाज वाढवून त्यांना शांत केले. तसेच ‘कामगार भरती झालीच’ पाहिजे, असा फलक झळकवला, यावर अध्यक्ष मुश्रीफ यांनी नवीन संचालक मंडळ आल्यावर निर्णय घेऊ, असे सांगितले..आता ‘जनसुराज्य’चा प्रभाव जादासचिवांच्या एका गटाने अध्यक्ष मुश्रीफ यांचा सत्कार केला. यावेळी त्यांनी पिंक रंगाची शाल आणली होती. यावेळी व्यासपीठावर शेजारीच असलेल्या आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी पिंक रंगाची शाल का आणली असे विचारले. येथे असलेल्या आमदार पाटील यांनी गोकुळचा संदर्भ देत ‘आता मुश्रीफ साहेबांवर ‘जनसुराज्य’चा प्रभाव जादा आहे, त्यामुळे पिंक रंगाची शाल आहे,’ असे सांगितले आणि एकच हशा पिकला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.