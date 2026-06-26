Hasan Mushrif Gokul Election Controversy : हसन मुश्रीफांची जीभ घसरली; प्रशासक मंडळाला धरले धारेवर, ठरावात संकलनावेळी गोंधळ, असं काय बोलले?

कोल्हापूर : ‘गोकुळचे ठराव द्यायला दोन हजार लोक येतील, हे दोन दिवस आधी शिष्टमंडळाने निवेदन देऊन सांगितले होते. मात्र, तुम्ही छोट्या जागेत व्यवस्था केली, इथे गोंधळ व्हावा, हीच तुमची इच्छा आहे.’ असा आरोप वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी (Hasan Mushrif Gokul election controversy) केला..तसेच प्रशासन मंडळातील सदस्यांना फोन करून त्यांनी धारेवर धरले. ‘तुम्हाला जमत नसेल, तर राजीनामा द्या’ असे मंत्री मुश्रीफ म्हणाले. त्यानंतर सहायक दुग्ध निबंधक कृष्णा ठाकरे यांच्यासमोर बोलताना त्यांनी प्रशासकीय मंडळाबाबत अपशब्द उच्चारले. सहायक निबंधक (दुग्ध) कार्यालयात ठराव संकलनावेळी हा प्रकार घडला..गोकुळ निवडणुकीसाठी दूध संस्थांचे ठराव संकलित केले गेले. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांनी शक्तिप्रदर्शन करून आज ठराव जमा केले. महासैनिक दरबार हॉल येथे राष्ट्रवादीचा मेळावा झाला. त्यानंतर मिरवणुकीने ठराव सहायक निबंधक (दुग्ध) कार्यालयात आणले गेले. येथे सुमारे दीड ते दोन हजार ठराव धारक आले होते..मुश्रीफ यांनी सहायक निबंधक ठाकरे यांच्यावर रोष व्यक्त केला. मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, ‘ठराव संकलनासाठी गोकुळच्या ताराबाई पार्कातील कार्यालयात मांडव घाला. तेथे जागा मोठी आहे. मात्र, तुम्ही तसे केले नाही. येथे गोंधळ झाला आहे. येथे काही झाले, तर कोण जबाबदार?’.Tukaram Mundhe FDA Action : तुकाराम मुंढेंचा मोठा दणका! राज्यात महिनाभरात 904 ठिकाणी छापे, तब्बल 34 कोटी 66 लाख 90 हजारांचा मुद्देमाल जप्त.यावर ठाकरे म्हणाले, ‘आम्ही गोकुळच्या प्रशासक मंडळाला हे सांगितले होते. पण, त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. आम्ही मालगावेंना सांगितले होते.’ यावर मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, ‘तुम्ही सुद्रिक यांना सांगायला हवे होते. इथे गोंधळ व्हावा, असेच मालगावेंना वाटते. मी इथून उठलो, तर दंगा होईल. पण, आम्हाला गोंधळ करायचा नाही.’.Police Sub Inspector Suspended : कोल्हापुरात महिला पोलिस उपनिरीक्षक निलंबित! 25 हजारांची लाच मागितली, पण त्या एका चुकीमुळं 'अशी' अडकली जाळ्यात.ठराव द्या, पोच संध्याकाळी देतोगोंधळाची स्थिती निर्माण झाल्यावर मंत्री मुश्रीफ यांनी कृष्णा ठाकरे यांना तुम्ही ठराव गोळा करा, नंतर त्या तालुक्याचे प्रमुख तुमच्याकडून पोच घेतील. तुम्हाला पोच संध्याकाळी मिळेल, असे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.