Gokul Election Kolhapur : 'गोकुळ' निवडणुकीत महायुतीला मोठा धक्का? माजी अध्यक्ष डोंगळे यांचा थेट इशारा, म्हणाले 'आमच्याशिवाय पर्याय शोधल्यास...'

कोल्हापूर : ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत राधानगरी तालुक्यातून महायुतीत आमच्याशिवाय अन्य पर्यायांचा विचार झाल्यास आम्हाला गृहीत धरू नका, असा सज्जड इशारा ‘गोकुळ’चे माजी अध्यक्ष अरुण डोंगळे यांनी (Kolhapur Gokul Election) दिला. यातून त्यांनी महायुतीत जिल्हा बँकेचे संचालक ए. वाय. पाटील यांचे नाव न घेता त्यांना थेट विरोध दर्शविला. त्यांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे या मेळाव्याचाही नूर बदलला..‘गोकुळ’ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कासारवाडा येथे महायुतीच्या माजी संचालकांच्या उपस्थितीत ठरावदारांचा मेळावा होता. या मेळाव्याला मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे विश्वासू व जिल्हा बँकेचे संचालक प्रताप ऊर्फ भैय्या मानेही उपस्थित होते..राधानगरी तालुक्यात महायुतीत ए. वाय. पाटील यांनी यावे, यासाठी माने प्रयत्नशील आहेत, त्यांच्या मध्यस्थीनेच या घडामोडी सुरू होत्या. दोन दिवसांपूर्वी ए. वाय. हे काँग्रेसचे नेते आमदार सतेज पाटील यांच्या भेटीगाठीत त्यांच्यासोबत होते; पण ए. वाय. यांनी दुसरा विचार केला तर राधानगरीत मतांची विभागणी होईल, यासाठी त्यांना महायुतीत घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या घडामोडींचे पडसाद आज कासारवाडा मेळाव्यात उमटले..Gokul Election 2026 : गोकुळ निवडणुकीत महायुतीचा नवा फॉर्म्युला! 25 नाही तर तब्बल 'इतक्या' जागांसाठी होणार चुरस, काय आहे गणित?.कासारवाडा येथे ठरावदारांचा मेळावा आणि त्यानंतर स्नेहभोजन असा कार्यक्रम होता. दुपारी मेळावा सुरू झाला. पहिल्या पाच-दहा मिनिटांत डोंगळे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यानंतर त्यांनी थेट इशारा देताना तालुक्यातून महायुतीत फक्त आमचाच विचार झाला पाहिजे, अन्य पर्यायांचा विचार झाल्यास आम्हाला गृहीत धरू नका, असे सांगून त्यांनी खळबळ उडवून दिली. त्यांच्या या इशाऱ्याने या तालुक्यात मध्यस्थीची भूमिका करण्याच्या हेतूने मेळाव्याला आलेले जिल्हा बँकेचे संचालक मानेही अवाक झाले. या तालुक्यातील उमेदवारीवर मंत्री मुश्रीफ, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर व अन्य नेते चर्चेने मार्ग काढतील, असे सांगून यावर सारवासारव केल्याचे समजते..मग, ते हवेतच कशाला?तालुक्यातील मतांची विभागणी टाळण्यासाठी ए. वाय. यांना घेतले जात असेल तर हवी तेवढी मते आम्ही देण्यास समर्थ आहोत; मग, नेते हवेतच कशाला? अशा शब्दांत डोंगळे यांनी उपस्थित नेत्यांना सुनावले. यावरून राधानगरी तालुक्यातच महायुतीला सुरुंग लागण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.