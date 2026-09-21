कोल्हापूर

Gokul Election Kolhapur : 'गोकुळ' निवडणुकीत महायुतीला मोठा धक्का? माजी अध्यक्ष डोंगळे यांचा थेट इशारा, म्हणाले 'आमच्याशिवाय पर्याय शोधल्यास...'

Kolhapur Political News : दोन दिवसांपूर्वी ए. वाय. हे काँग्रेसचे नेते आमदार सतेज पाटील यांच्या भेटीगाठीत त्यांच्यासोबत होते.
Gokul election 2026 Arun Dongale

Gokul election 2026 Arun Dongale

esakal

निवास चौगले
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कोल्हापूर : ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत राधानगरी तालुक्यातून महायुतीत आमच्याशिवाय अन्य पर्यायांचा विचार झाल्यास आम्हाला गृहीत धरू नका, असा सज्जड इशारा ‘गोकुळ’चे माजी अध्यक्ष अरुण डोंगळे यांनी (Kolhapur Gokul Election) दिला. यातून त्यांनी महायुतीत जिल्हा बँकेचे संचालक ए. वाय. पाटील यांचे नाव न घेता त्यांना थेट विरोध दर्शविला. त्यांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे या मेळाव्याचाही नूर बदलला.

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