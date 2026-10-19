कोल्हापूर

Gokul Election Result : धक्कादायक निकाल! अत्यंत अटीतटीच्या लढतीत शौमिका महाडिक यांचा पराभव; तीन माजी अध्यक्षही पराभूत, सतेज पाटलांची बाजी

Kolhapur Gokul election result 2026 : गोकुळच्या माजी संचालिका शौमिका महाडिक यांनाही पराभवाचा सामना करावा लागल्याने महायुतीच्या गोटात खळबळ उडाली आहे.
Shoumika Mahadik Gokul Election

Shoumika Mahadik Gokul Election

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) निवडणुकीत महायुतीला मोठा धक्का बसला आहे. सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने १४ जागांवर आघाडी घेत महायुतीला जोरदार आव्हान दिले आहे. या निवडणुकीत महायुतीच्या प्रमुख उमेदवार शौमिका महाडिक यांच्यासह माजी अध्यक्ष अरुण डोंगळे, विश्वास पाटील आणि नाविद मुश्रीफ यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे.

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