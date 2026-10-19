Gokul Election Result : धक्कादायक निकाल! अत्यंत अटीतटीच्या लढतीत शौमिका महाडिक यांचा पराभव; तीन माजी अध्यक्षही पराभूत, सतेज पाटलांची बाजी

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) निवडणुकीत महायुतीला मोठा धक्का बसला आहे. सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने १४ जागांवर आघाडी घेत महायुतीला जोरदार आव्हान दिले आहे. या निवडणुकीत महायुतीच्या प्रमुख उमेदवार शौमिका महाडिक यांच्यासह माजी अध्यक्ष अरुण डोंगळे, विश्वास पाटील आणि नाविद मुश्रीफ यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे..महायुतीच्या दिग्गजांना मतदारांचा धक्कागोकुळच्या निवडणुकीत महायुतीच्या अनेक दिग्गज नेत्यांना पराभव स्वीकारावा लागला. संघाचे माजी अध्यक्ष अरुण डोंगळे, विश्वास पाटील आणि नाविद मुश्रीफ यांचा पराभव हा महायुतीसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. त्यातच जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा आणि गोकुळच्या माजी संचालिका शौमिका महाडिक यांनाही पराभवाचा सामना करावा लागल्याने महायुतीच्या गोटात खळबळ उडाली आहे..Gokul Election Result 2026 : ब्रेकिंग न्यूज! नविद मुश्रीफ पराभूत; सतेज पाटलांची आघाडी १४ जागांवर आघाडी.एकजूट असूनही महायुतीला अपयशगोकुळच्या निवडणुकीसाठी महायुतीतील सर्व मित्रपक्ष एकत्र आले होते. मुख्यमंत्री यांच्या मध्यस्थीने मुंबईत जागावाटपाची चर्चा पार पडली होती. त्यामुळे महायुतीमधील अंतर्गत मतभेद मिटल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. आमदार आणि खासदारांची मोठी संख्या आपल्या बाजूने असल्याने महायुतीच्या नेत्यांना विजयाची खात्री होती..शौमिका महाडिकांचा पराभव महायुतीसाठी धक्कादायकशौमिका महाडिक या महायुतीच्या प्रमुख उमेदवारांपैकी एक होत्या. त्या जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा असून, विद्यमान आमदार अमल महाडिक यांच्या पत्नी आणि खासदार धनंजय महाडिक यांच्या भावजय आहेत. गोकुळच्या संचालकपदाचाही त्यांना अनुभव आहे..राजकीय आणि सहकार क्षेत्रातील अनुभव, तसेच महाडिक कुटुंबाचे जिल्ह्यातील राजकीय वजन लक्षात घेता त्यांचा पराभव महायुतीसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. एकीकडे सर्व मित्रपक्षांची एकजूट आणि दुसरीकडे प्रमुख नेत्यांचा प्रचारातील सहभाग असूनही महायुतीला अपेक्षित यश मिळाले नाही..गोकुळच्या निकालाने कोल्हापूरच्या सहकार क्षेत्रातील राजकीय समीकरणांना नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे. सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीची आघाडी आणि महायुतीच्या प्रमुख नेत्यांचे पराभव यामुळे जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात या निकालाची चर्चा सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.