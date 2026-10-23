कोल्हापूर

Gokul Election Results Mahayuti Meeting : 29 ऑक्टोबरला 'गोकुळ'च्या अध्यक्षपदाची निवड! त्याआधी 28 ऑक्टोबरला महायुतीची होणार महत्त्वाची बैठक; काय येणार समोर?

Gokul Chairman Election Scheduled for October 29 : गोकुळच्या निकालानंतर महायुतीच्या नेत्यांनी कोल्हापुरात बैठक घेतली. पराभूतांची जबाबदारी स्वीकारत पुढील राजकारणाची रणनीती ठरवण्यासाठी २८ ऑक्टोबरला पुन्हा बैठक बोलावली आहे.
Gokul election results Mahayuti leaders meeting in Kolhapur

Gokul election results Mahayuti leaders meeting in Kolhapur

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीतील विजयी-पराभूतांची जबाबदारी घेण्यासाठी आज महायुतीच्या नेत्यांची जिल्हा बॅंकेत बैठक (Gokul election latest news) झाली. अध्यक्ष निवड २९ ऑक्टोबरला होणार आहे, त्याच्या आदल्या दिवशी २८ ऑक्टोबरला पुढील राजकारणासाठी सर्व संचालक आणि नेत्यांची बैठक होणार असल्याची माहिती पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.

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