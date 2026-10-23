Gokul Election Results Mahayuti Meeting : 29 ऑक्टोबरला 'गोकुळ'च्या अध्यक्षपदाची निवड! त्याआधी 28 ऑक्टोबरला महायुतीची होणार महत्त्वाची बैठक; काय येणार समोर?

कोल्हापूर : ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीतील विजयी-पराभूतांची जबाबदारी घेण्यासाठी आज महायुतीच्या नेत्यांची जिल्हा बॅंकेत बैठक (Gokul election latest news) झाली. अध्यक्ष निवड २९ ऑक्टोबरला होणार आहे, त्याच्या आदल्या दिवशी २८ ऑक्टोबरला पुढील राजकारणासाठी सर्व संचालक आणि नेत्यांची बैठक होणार असल्याची माहिती पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली..जिल्हा बॅंकेत प्रमुख नेत्यांची बैठक झाल्यानंतर पालकमंत्री आबिटकर यांनी बैठकीतील माहिती दिली. विशेष म्हणजे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार विनय कोरे, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार अमल महाडिक, माजी खासदार संजय मंडलिक, माजी आमदार के. पी. पाटील, ‘गोकुळ’चे माजी अध्यक्ष विश्वास पाटील, माजी संचालिका शौमिका महाडिक, नूतन संचालक राहुल पाटील आणि चेतन नरके, संजय घाटगे, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष तानाजी पाटील उपस्थित होते..पालकमंत्री आबिटकर म्हणाले, ‘चुरशीने झालेल्या निवडणुकीत महायुतीला अपेक्षित यश मिळाले नाही. निकाल रात्री उशिरा लागल्यामुळे विजयी आणि पराभूतांना भेटता आले नाही. त्यामुळे आज सर्वांची एकत्रित बैठक घेतली आहे. पराभव झालेल्यांचीही जबाबदारी आमची आहे. दोषदुरुस्ती करून आम्ही पुन्हा एकसंध पुढील राजकारणासाठी तयार झालो आहोत..विजय झाल्यावर अनेक जण पुढे येतात; पण पराभव झाल्यावर इतरांवर खापर फोडतात. मात्र, दूध उत्पादकांचा कौल आता मान्य केला आहे. आता पुढील राजकारणासाठी सर्वांना एकसंध ठेवणे. विजयी, पराभूतांची जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी आजची बैठक झाली. दूध उत्पादकांनी दिलेला कौल आहे. आम्ही अनेक ऊन-पावसाळे पाहिले आहेत. त्यामुळे आमच्यात वाद होण्याचा प्रश्नच येत नाही.’.Gokul Election Results : क्रॉस व्होटिंगचा फटका अन् नेत्यांच्या शपथांचा फज्जा; 'गोकुळ'च्या निवडणुकीत कोणत्या तालुक्यात कुणाचा झाला घात?.‘काय पाहून मतदान झाले, हे कोडे उलगडले नाही’‘गोकुळ’मधील पराभवानंतर शौमिका महाडिक यांनी सांगितले की, आम्ही अतिआत्मविश्वासात गेल्यामुळे अपेक्षित यश आले नसल्याचे नेत्यांनी आजच्या बैठकीत मान्य केले. विजय डोक्यात घ्यायचा नसतो; तसाच पराभव मनाला लावून घ्यायचा नसतो. मतदारांचा कौल आम्हाला मान्य आहे. जय-पराजयाची तयारी होती; पण निकाल अनपेक्षित होता, हे सत्य आहे. कोणीही कोठेही कमी पडले नाही. ‘लक फॅक्टर’ आहे. स्वाभिमान कोठे जिंकला, हेच कळत नाही. प्रतिष्ठीत घराणे म्हणून मतदान केले नाही, तर काय पाहून मतदान झाले, हे कोडे मलाही उलघडले नाही.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.