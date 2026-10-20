कोल्हापूर

Gokul Election Results 2026 : 'आम्हीच गोकुळचे मालक...' म्हणणाऱ्या विश्‍वास पाटील आणि अरुण डोंगळेंचा धक्कादायक पराभव; 3 दशकांची मक्तेदारी संपली, 'ते' वादग्रस्त वक्तव्य अंगलट

Gokul election results Kolhapur 2026 : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत माजी अध्यक्ष विश्वास पाटील आणि अरुण डोंगळे यांना पराभवाचा धक्का बसला. गेल्या तीन दशकांतील त्यांचा राजकीय दबदबा आणि महायुतीवरील प्रभाव चर्चेत आला.
Vishwas Patil and Arun Dongale political setback

Vishwas Patil and Arun Dongale political setback

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : ‘गोकुळ’च्या राजकारणात गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ दबदबा निर्माण करताना सत्तेच्या चाव्या स्वतःजवळ ठेवलेले माजी अध्यक्ष विश्‍वास पाटील व अरुण डोंगळे यांच्यावर या निवडणुकीत धक्कादायक पराभवाला सामोरे जाण्याची वेळ (Vishwas Patil Gokul election defeat) आली. आपण म्हणजे ‘गोकुळ’ आणि आम्ही जिकडे तिकडेच विजय या भ्रमात असलेल्या या दोघांना ठरावदारांनी जागा दाखवली.

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