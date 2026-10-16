Saundatti Bhandara Oath : सौंदत्ती यल्लमा देवीच्या भंडाऱ्याची शपथ देऊन गोकुळ निवडणुकीत मतदारांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न? 'अंनिस' आक्रमक, थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) निवडणुकीत विशिष्ट उमेदवार किंवा पॅनेलच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी मतदारांवर दबाव आणला जात असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला (Gokul election controversy) आहे. सौंदत्ती येथील निकम कल्याण मंडपात १६ ऑक्टोबरला देवीच्या पवित्र भंडाऱ्याची शपथ देण्याचा कार्यक्रम नियोजित असल्याची माहिती मिळाल्याने या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करावी, अशी मागणी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने (अंनिस) जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारीद्वारे केली आहे..निवासी जिल्हाधिकारी विजयकुमार होनकेरी यांनी निवेदन स्वीकारले. गोकुळ दूध संघाच्या संचालक मंडळासाठी १८ ऑक्टोबरला मतदान होणार आहे. या निवडणुकीतील अधिकृत मतदारांना सौंदत्ती येथील कार्यक्रमासाठी बोलावल्याची माहिती समितीला मिळाली आहे. यात मतदारांच्या हातात सौंदत्ती मंदिरातील देवीचा पवित्र भंडारा देऊन शपथ दिली जाण्याची शक्यता तक्रारीत व्यक्त केली आहे..Sangli District Bank Election : 'ये डर अच्छा है!' सांगली जिल्हा बँक निवडणुकीत अर्ज बाद होताच गोपीचंद पडळकरांचा विरोधकांना जोरदार टोला, राजकीय वातावरण तापलं.या शपथविधीद्वारे विशिष्ट उमेदवार किंवा पॅनेलच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी मतदारांवर दबाव आणला जाऊ शकतो. तसेच शपथ घेण्यास नकार देणाऱ्या मतदारांना मानसिक त्रास, धमक्या किंवा अन्य प्रकारच्या दबावाला सामोरे जावे लागण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे. प्रशासनाने संबंधित कार्यक्रमस्थळी याबाबत माहिती घ्यावी. तसेच सीसीटीव्ही चित्रण, निमंत्रणपत्रिका, संदेश, ध्वनिचित्रफिती आणि अन्य पुरावे सुरक्षित ठेवावेत, अशी मागणी केली आहे. यावेळी अनिसचे आनंद मेणसे, अनिल आजगावकर, शंकर चौगुले, एडवोकेट नागेश सातेरी आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.